І все-таки японці - унікальні люди. Щоб упевнитися в цьому, пропонуємо Вам прочитати цікаві факти про японців і Японію, які змусять Вас подивитися на цей народ по-іншому.

••• Японці дуже шанобливо ставляться до тих, хто може сказати хоча б пару слів на їхній мові. Самі японці вважають, що вивчити її нереально.

••• Найбільш образливі лайки на японській мові - «дурень» і «ідіот».

••• «Бака-гайдзин» - по-японськи американець, утворено від слів «бака» (дурень) і «гайдзин» (іноземець).

••• Японці завжди говорять про їжу. Дуже неввічливо за час їжі не сказати кілька разів слово oishii (смачно)

••• Токіо - одне з найбезпечніших міст. Навіть шестирічні діти тут їздять на громадському транспорті без батьків.

••• У будь-якому продуктовому магазині є стелаж з хентай - еротичними коміксами. У великих книжкових магазинах порнографії відведено поверхи.

••• В Японії є таке поняття, як вік згоди - 13 років: вік, з якого секс з доброї волі не розцінюється як згвалтування.

••• На день Святого Валентина за традицією дівчата дарують подарунки хлопцям, не чекаючи поки ті наберуться сміливості проявити ініціативу. Як правило, дарують шоколад.

••• Через місяць після дня Святого Валентина чоловіки вручають дівчатам зворотний подарунок. Цей день 14 березня називається Білим днем.

••• Навчальний рік в країні розпочинається 1 квітня. До слова, назв місяців в японській мові немає - вони просто позначаються номерами.

••• В Японії нормально працювати по 15-18 годин на день. На тих, хто йде з роботи вчасно, дивляться з презирством.

••• Приходити на роботу також прийнято раніше - як мінімум на півгодини.

••• На півночі країни в усіх містах тротуари підігріваються, так що ожеледі на вулицях не биває.

••• На вулицях можна часто зустріти вази з парасолями. Коли починається дощ, японці беруть парасольку з найближчої вази, коли закінчується - повертають її в будь-яке вільне місце.

••• Половина японців дуже добре малює і співає. Це пов'язано з тим, що дітей спочатку вчать цим навичкам і вже потім говорити і писати.

••• Брат з сестрою в японських сім'ях можуть взагалі не спілкуватися один з одним - це в порядку речей. Іноді доходить до того, що вони не знають навіть номерів телефонів один одного.

••• Японці дуже люблять громадські лазні та термальні джерела.

••• Помитися для японця - це прийняти ванну. Душ - на самий крайній випадок.

••• У лікарнях, ресторанах і навіть офісах часто прийнято роззуватися. Непристойно ставити взуття носками всередину будинку.

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