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канада

Канада - цікава країна, повна красивих пам'яток. У нашій статті зібрані цікаві факти. Сподіваємось, що Вам сподобається, і Ви дізнаєтеся багато нового про Канаду.

• Назва «Канада» походить від слова «kanata», що означає «село».

• Офіційними мовами Канади є французька та англійська.

• Площа Канади складає більш ніж 9,98 млн. Кв. км.!

• 37% жителів Канади не хотіли, щоб у Ванкувері проводили Олімпійські ігри.

• Канада є другою за величиною країною в світі, поступаючись лише Росії. Вона також є найбільшою державою на своєму континенті.

• Щільність населення Канади є найменшою в світі і становить 3,5 чоловік на 1 км2!

• Канада має більше внутрішніх озер і річок, ніж будь-яка інша країна світу.

канада

• Цікавий факт, що 14% населення зізналися, що постійно курять марихуану.

• Канада має найдовшу берегову лінію у світі, протяжність якої становить більше 200 тис. Км.

• Транс-Канада є найдовшим національним шосе в світі - 7604 км.

• 2,2% загальної площі Канади займають 43 парки. Національний парк Банф в провінції Альберта був першим в Канаді. Він з'явився в 1885 році.

• Понад три відсотки жителів Канади щорічно здають кров.

• Найвищим піком Канади є Маунт Логан (5 959 м).

• Баффінова Земля є найбільшим островом в Канаді. Його площа становить 507 451 кв. км. Населення цього острова становить лише 11 тис. Чоловік.

• Делла Фолс - найвищий водоспад Канади, його висота становить 440 м. Цікавий факт, що він в кілька разів вищий, ніж всесвітньо відомий Ніагарський водоспад (53 м.).

водоспад делла фолс

• Понад сім відсотків канадців не вірять в Бога.

• Найбільша провінція Канади - Квебек, вона займає площу понад 1,36 млн. Кв. км.

• Найбільш населеною областю Канади є Онтаріо з 12.5 млн. Чоловік. На другому місці Квебек з населенням 7.6 млн. Чоловік.

• Понад 16% населення Канади - іммігранти, що становить приблизно 5,5 мільйона чоловік.

• Населення Канади становить понад 34 млн. Чоловік.

• За даними Організації Об'єднаних Націй, Канада займає 4-е місце за індексом розвитку, що робить цю країну ідеальним місцем для життя і виховання дітей.

• Хокей є національною грою Канади. Цікавий факт, що хокей був придуманий в Канаді, а основні правила взяті з подібної гри, яка була популярною в X столітті.

• Канада є великим виробником і споживачем сиру. Останнім часом виготовляється понад 350 тис. тон сиру.

• Найбільше місто Канади - Торонто. Його населення складає більше 5 млн. чоловік.

• Столиця Канади Оттава. Раніше вона називалася Байтон.

• Найменша в'язниця в світі знаходиться в Канаді. Вона займає всього 270 кв. м.

• Торонто - найбільше місто Канади. Цікавий факт, що воно має найбільшу кількість університетів в усьому світі.

торонто

• Більшість жителів Канади проживають в межах 240 км. від кордону з США.

• Бейсбольна рукавичка була винайдена в Канаді в 1883 році.

• Майже половина населення цієї величезної країни народилися в інших країнах.

• У Канаді було винайдено величезну кількість речей, найбільш значущими є: баскетбол, електрична лампочка, електрична плита, електронний мікроскоп, телефон, телебачення і багато іншого.

• Канада входить в список найбільших світових постачальників золота, міді, цинку, нікелю, алюмінію, і природного газу.

• У Канаді знаходиться тільки одна пустеля, в якій мешкає понад 300 рідкісних тварин і понад 100 рідкісних видів рослин.

• Провінції Онтаріо, Квебек, Нова Шотландія і Новий Брансвік 1 липня 1867 року об'єдналися в єдину країну, яку ми зараз знаємо як Канада.

• Близько десяти відсотків жителів стверджують, що колись бачили НЛО.

• 33% канадців сплять голими, а перед сном читають книгу.

• Близько половини населення сплять менше норми, тому що бажають по довше затриматися на роботі.

Сподіваємося, Ви не витратили час даремно, і Вам сподобалося читати статтю «Цікаві факти про Канаду». 

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