У всьому світі є безліч місць, в яких навіть в зимову пору року позначки термометра не опускаються нижче 15-20° C. Нижче описані лише деякі з найспекотніших країн на Землі.

10. Ефіопія

На 10-му місці в рейтингу найспекотніших країн розташувалася Ефіопія. Середня температура реєстрована в літній сезон +31 ° C, в зимовий + 28 ° C.

Ефіопія є африканською країною, офіційно визнаною Федеративною Демократичною Республікою Ефіопія. Клімат найбільшої частини Ефіопії вологий і м'який, так як вона розташована на Ефіопському нагір'ї. Але східні регіони є повною протилежністю. Тут клімат сухий, жаркий і пустельний. Столиця Ефіопії - Аддіс-Абеба, в цьому місті можна побачити змішання різних культур. Природа Ефіопії багата дивовижними пейзажами, саме це приваблює екотуристів.

9. Індонезія.

9-е місце належить Індонезії. Середня річна температура в Індонезії - близько + 31 ° C, а взимку + 29 ° C. Клімат Індонезії можна розділити на: екваторіальний і субекваторіальний. Вологість підвищена. Дощі найчастіше йдуть зливові з грозами. Завдяки опадам тут велика кількість дивовижних рослин.

Індонезія, яка налічує понад 18 000 островів, є найбільшим і найрізноманітнішим архіпелагом на Землі. Багато з островів тут все ще нежилі. Столиця Джакарта. Найдивовижніше місце створене природою це - озера на острові Флорес.

8. Індія.

8-е місце в рейтингу найспекотніших країн зайняла Індія. Середня температура влітку + 32 ° C, взимку температура трохи падає до + 16 ° C. Клімат в Індії залежить від гір Гімалаїв і пустелі Тор, Гімалаї перекривають потік холодного вітру, а пустеля Тор викликає літні мусони, за рахунок цих чинників в Індії досить жарко.

Індія надзвичайно красива країна, наповнена яскравими фарбами, традиціями і дивовижними природними пейзажами. Столиця Індії місто Делі. Різні фестивалі відзначаються в цьому місті з особливим розмахом!

7. Малайзія.

7-е місце в цьому рейтингу належить Малайзії. Середня річна температура + 32 ° C, в зимовий період температура майже не змінюється. Клімат жаркий і вологий - це наслідок того що країна розташована близько до екватора. Для цієї місцевості характерні мусонні опади, які випадають найчастіше навесні і восени. Столиця - Куала-Лумпур, але найбільшим містом вважається Путраджайя.

Малайзія - барвиста країна з багатою історичною спадщиною.

6. Ямайка.

Ямайка, середня зареєстрована тут температура влітку становить близько + 31-32 ° C, взимку температура практично не змінюється, що робить її шостою найгарячішою країною в світі. Клімат тропічний, вологий. Не дивлячись, на велику вологість, спека тут переноситься легко. Опади тут сезонні, основна частина випадає в осінньо-весняний період, жаркі місяці - липень, серпень.

5. Бахрейн.

5-е місце в рейтингу зайняло дуже маленьке арабське Королівство Бахрейн. Влітку середня температура досягає + 33 ° C, але може підвищитися і до + 40 ° C, зима також тепла середня температура в зимові місяці +17 ° C. Клімат дуже жаркий, сухий і тропічний.

Бахрейн розташувався на 33-х островах, 3 з яких великі інші відносно не великі. "Бахрейн" в перекладі означає два моря. Столицею, головним портом і найбільшим містом королівства є Манама. "Манама", перекладається як "місто мрії", що повністю відповідає зовнішньому вигляду міста.

4. В'єтнам.

В'єтнам офіційно визнаний Соціалістичною Республікою В'єтнам та розташований на Азіатському континенті. Це четверта найжаркіша країна на землі. Температура повітря влітку + 33 ° C, зиму складно назвати холодною, так як температура в зимові місяці + 25 ° C.

Клімат у В'єтнамі можна розділити на три зони: Північний, Південний і Центральний. Клімат в Північному В'єтнамі вологий і субтропічний, в той час як Південний В'єтнам користується тропічним кліматом круглий рік. Центральний В'єтнам знаходиться десь посередині. Столиця В'єтнаму - місто Ханої. Температура в Ханої може варіюватися від + 17 ° C в січні до + 29 ° C у червні.

Літні мусонні дощі випадають на всій території країни, що є причиною тайфунів. Зима у В'єтнамі відносно суха в порівнянні з вологим літом.

3. Об'єднані Арабські Емірати.

3-е місце в рейтингу належить Об'єднаним Арабським Еміратам. Середня температура в літній сезон + 37 ° C, але буває що температура підвищується і до + 40 ° C і вище. Взимку буває холодно, але середня температура вдень + 20-23 ° С, вночі не багато холодніше. Клімат надзвичайно жаркий і сухий, опадів відповідно мало. Найспекотніші місяці - це липень і серпень.

Найбільша частина території Об'єднаних Арабських Еміратів охоплена пустелею, яка називається Руб-ель-Халі. Ця пустеля є найбільшою областю, яка покрита піском. Об'єднані Арабські Емірати заслужено названі раєм для туристів. Столиця Абу-Дабі вважається одним з найспекотніших міст світу. Ще недавно вся територія держави була суцільною пустелею, а зараз відпочинок в Об'єднаних Арабських Еміратах - це ознака розкоші, адже вся територія вибудувана за останніми модним тенденціям.

2. Ботсвана.

Наступна держава в рейтингу найспекотніших країн є Ботсвана в Південній Африці. Середня температура повітря в літню пору року становить + 40 ° C, в зимовий сезон +25 ° C. Столиця цієї держави - Габороне. Найбільша частина території зайнята безводною пустелею Калахарі, що впливає на клімат держави.

Найбільш спекотним місяцем вважається жовтень. Дощів випадає дуже мало і найчастіше опади супроводжуються сонячним світлом, в результаті чого велика їх частина просто випаровується. Саме тому Ботсвану звуть країною «вічної спраги», посуха дуже часте явище в цих краях. В Ботсвані є своєрідний девіз - «Пула», в перекладі це означає «Хай буде дощ!». Цей девіз ви зможете зустріти на гербі держави і почути його в якості привітання. Грошова одиниця місцевою мовою так само називається «дощ».

1. Катар.

Першість у рейтингу найспекотніших країн займає невелика, але дуже багата арабська країна - Катар. Клімат в Катарі жаркий і сухий, не дивлячись на те, що держава оточена водами Перської затоки.

Середня температура в державі в літній сезон становить +41 ° C, а в зимові місяці + 25 ° C, це означає, що погода в Катарі практично круглий рік сонячна, але для туристів, які не звикли до спеки найсприятливіший час для візиту це осінньо-весенній період.

Найбільша територія країни охоплена пустелями, не беручи до уваги оазиси, які розташовані в північній частині країни. Опади практично відсутні. Столиця і центральним містом є місто Доха, тут проживає близько 90% всього населення країни. Доха так само є основною курортною зоною країни.

Не дивлячись на, своє багатство в державі крайня нестача питної води, воду добувають шляхом опріснення. Саме тому питна вода тут коштує дорожче, ніж бензин.

