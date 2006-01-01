Румунію прийнято вважати молодю, досить незвичайною і навіть в якійсь мірі екзотичною країною Європи. Її поява на політичній карті світу відноситься до другої половини 19 століття.

У країні багато великих історичних областей зі своєю власною специфікою, так як кожна з них досить довгий час перебувала в складі різних держав. До них відносяться Трансільванія, Добруджа, Олтенія, Мунтенія, Банат, Крішана і Марамуреш.

Через її незвичайність країну дуже люблять відвідувати туристи. Однак туристам треба пам'ятати, про те, що Румунія дуже неблагополучна в санітарно-епідеміологічному плані. Тут зустрічаються такі захворювання як вірусний менінгіт, сказ і навіть висипний тиф.

Господарство Румунії.

Румунія є індустріально-аграрною країною, а її провідною галуззю є металургія, як чорна, так і кольорова. Також перспективною галуззю вважається і хімічна промисловість, що має досить міцну сировинну базу. Крім того це країна з добре розвиненим декоративно-прикладним мистецтвом. Наприклад, добре розвинене виготовлення виробів зі шкіри та кераміки або плетіння з соломи та лози, а також декоративне шиття і вишивка.

Країна вчених і винахідників.

Румунія по праву може пишатися своїми чудовими вченими і винахідниками. У цій країні був відкритий панкреін, який згодом отримав назву інсулін. Його відкриття належить видатному вченому і політику - Пеунеску. Іншому вченому Марінеску країна зобов'язана тим, що він перший розглянув під мікроскопом будову людських нервових клітин. Румунський хімік Ніколає Теклу винайшов газовий пальник і назвав його своїм ім'ям. Видатний психолог Румунії Одоблежа був попередником такої науки як кібернетика.

Пеунеску.

Незвичайні місця Румунії.

Кладовище, розташоване в повіті історичної області Марамуреш є, мабуть, найбільш незвичайним європейським кладовищем, яке і називається незвично - веселим. Його незвичайність полягає в тому, що на кожному надгробку вибито дотепний веселий віршик. Ще ця область славиться дуже красивими дерев'яними церквами, які побудовані в 17 і 18 столітті в стилі готики.

У Скерішоара, що знаходиться поряд з селом Гарда, є льодовикова печера, знаменита найбільшим у всьому світі підземним льодовиком.

У Південних Карпатах розташований гірський масив Бучеджь, на поверхні якого є численні вельми химерні скульптури. Їх авторами є небесні стихії: вітер і дощ. Найзнаменитішими вважаються скульптури, схожі на сфінкса, арфу і старця.

Містечко Тиргу-Окна знамените найбільшим не тільки в Європі, але і, мабуть, в усьому світі санаторієм, розташованим в найдавнішій підземній соляній шахті.

Міст брехунів, який знаходиться в улюбленому місті Влада Цепеша - Сібіу, несе в собі елемент містики. Одна з легенд говорить, що брехунам не місце на цьому мосту, так як він може під ними обрушитися. Однак вважається, що підтвердження цієї легенди немає, так як міст існує вже не одне століття або ж зовсім немає брехунів.

Найбільшою у всьому світі будівлею парламенту вважається будівля, що знаходиться в румунській столиці.

Кулінарні уподобання.

Хліб румунам замінює кукурудзяна мамалига, а улюбленим національним блюдом вважається схожий на люля-кебаб - мітітеї і сарма, інакше кажучи, голубці, які робляться з начинкою зі свинини. Начинку загортають у виноградне листя або ж в листя квашеної капусти, які заготовляють про запас шляхом соління. З міцних напоїв поширена сливова горілка - цуйка і вина з винограду. Причому горілку в холодну зимову пору прийнято пити з прянощами і підігрітою.

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Країна вампірів.

Румунію багато хто вважає країною вампірів. За переказами в Трансільванії жив Влад Цепеш (Дракула), який прославився своїми жорстокими стратами. Взагалі в цій області багато цікавих історичних пам'яток. Однією з них вважається Чорна церква, датована 15 століттям. Її ще називають Бісеріка-Нягре.

А ось ще ряд цікавих фактів, які стосуються Румунії:

У Румунії риси нового часу вдало переплітаються з традиційною культурою, а сім'я в цій країні грає величезну роль в збереженні і передачі стародавніх традицій.

Кожна сторона народного життя румунського населення вихлюпується в їхній творчості. Епічні старовинні пісні-балади особливо цікаві, наприклад, балада румунських пастухів «Міоріца».

У Румунії налічується величезна кількість народних свят. Серед них особливо виділяється свято з обрядом «плугошор», який румунський народ відзначає в перший день після настання Нового року. Даний обряд присвячений майбутньому врожаю і виконують його молоді чоловіки, одягнені в козлячі шкури.

Найстаріше місто Румунії Клуж-Напака, в якому колись влаштувалося поселення даків, згадується ще в працях вченого Стародавньої Греції Клавдія Птолемея.

Найвужчою європейської вулицею, шириною всього в сто сантиметрів вважається вуличка Нитки, що знаходиться в місті з добре збереженими будівлями Середньовіччя - Брашові.

Румунія славиться своїми унікальними бальнеогрязевими і кліматичними курортами, розташованими на чорному морі і в колисці Румунії - Трансильванії, а також гірськолижними комплексами.

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