 Цікаві факти про австрію

Австрія це чисте повітря, прекрасна природа, унікальна архітектура і неосяжна кількість цікавих і незвичайних фактів. У нашій статті ми зібрали тільки найцікавіші і корисні факти.

Отже, найцікавіші факти про Австрію:

Австрія - країна в центрі Європи. Назва цієї держави походить від старонімецького слова «Ostarrichi» - що в перекладі означає «східна країна». Назва «Австрія» вперше згадується 1 листопада 996 року н.е.

Офіційна мова Австрії - німецька

Населення Австрії складає - 8.5 млн. осіб

Столиця і найбільше місто Австрії - Відень.

Найстаріший прапор держави в світі - це прапор Австрії. Його поява припала на 1191 рік.

Найвідоміші австрійці - творець автомобіля «Порше» Фердинанд Порше, відомий у всьому світі психоаналітик Зігмунд Фрейд, не менш відомий і улюблений актор, а також губернатор Каліфорнії - Арнольд Шварценеггер.

Австрія - це країна «Снігової людини». У 1991 році тут була знайдена замерзла мумія. За результатами дослідження було встановлено, що це тіло чоловіка зростом близько 160 см у віці приблизно 35 років. Хімічний аналіз і рентгенівське дослідження показало, що чоловік жив понад 5 тисяч років тому. Ця знахідка отримала назву Єтті, або «Снігова людина».

Населений пункт на найбільшій висоті над рівнем моря в Європі знаходиться якраз в Австрії. Це селище Хохгурль, знаходиться на висоті в 2150 метрів над рівнем моря.

Австрія унікальна ще й тим, що це єдина країна в Євросоюзі, в якій громадяни отримують право голосу тільки в 19 років. В інших країнах це класичний вік повноліття - 18 років.

Австрія займає одне з перших місць в Європі за тривалістю робочого тижня. Тут жителі працюють по 45 годин на тиждень, більше, ніж в більшості країн Європи.

Австрію часто плутають з Австралією, тому за Австрією закріпився вираз - «В Австрії кенгуру немає». Його часто використовують на дорожніх знаках, сувенірах і магазинах. Навіть на вищому рівні часто відбувається плутанина - на засіданнях ООН, або, наприклад, випадок з президентом США Бушем, який відправив прем'єр-міністра в Австралію, щоб підтримати австрійський контингент в Іраку.

Найбільше кладовище в Європі знаходиться в Австрії - це віденське Центральне кладовище. Тут поховано більше 3-х мільйонів чоловік. Засноване воно в 1874 році. До всього, це ще і величезний і дуже красивий парк. Багато людей часто приходять туди просто погуляти, влаштувати сімейну «вилазку». Мимохідь і свій освітній рівень підвищити можна, вивчити і історію, і культуру - серед 500 «почесних могил» там могили Бетховена, Брамса, Шуберта, Штрауса, і багатьох інших відомих людей.

Найстаріше колесо огляду в світі знаходиться в Віденському парку Пратер. Його побудували ще в 19 столітті. При цьому, воно не велике в порівнянні з сучасними гігантами - всього 65 метрів у висоту.

Австрія здається відносно великою країною, однак необхідно менше половини дня, щоб проїхати її із заходу на схід.

Австрійська німецька мова відрізняється від німецької, на якій розмовляють в Німеччині. Були випадки, коли виникало певне нерозуміння між австрійцем і німцем при використанні діалектних слів.

В Австрії безліч гір. Діти з малих років вчаться стояти на лижах. Так що лижний відпочинок є для австрійців одним з найулюбленіших.

Австрія займає третє місце в світі після США і Франції за кількістю підйомників. В Австрії їх 3527.

Австрійці недолюблюють німців. За їх власними словами, вони просто не до кінця розуміють один одного. Студенти Австрії цілком зрозуміло не відчувають найтепліших почуттів до своїх сусідів, тому що студенти з Німеччини часто приїжджають поступати в Австрію, якщо недоберуть балів для вступу в рідній країні.

Здобувати вищу освіту в Австрії дуже зручно. Ти сам складаєш для себе розклад, і на ділі ти можеш вчитися стільки, скільки тобі завгодно.

В Австрії дуже дорогі рибні продукти, так само як і курка, яку вирощують з любов'ю і турботою. Зате свинина може бути дешевшою, ніж у нас.

Австрійці дуже трепетно ​​ставляться до свят, особливо церковних. Під час Різдва цілих три дні не нічого працює. Навіть аптеки. І на вулицях майже нікого, тому що свято вважається сімейним.

Австрійці в основному п'ють пиво, вино і шпрітцер, що представляє собою суміш вина з содовою або мінералкою.

У австрійських клубах дуже популярна суміш горілка + енергетик. Взагалі енергетики в Австрії вживаються досить часто, більш того, Red Bull - австрійська компанія.

Австрійки не надто звертають увагу на те, як вони виглядають або одягаються. Найпопулярніший одяг - джинси, футболка і кеди. Зате юнаки, навпаки, одягаються куди краще.

Моцарт в Австрії всюди. У музеях чоловіки, одягнені в костюми Моцарта, цукерки «Моцарт» продаються скрізь, та й в кожному музеї чи замку є хоча б один експонат або кімната, пов'язані з Моцартом.

В Австрії багато іммігрантів, зокрема з Туреччини. Існують цілі райони, заселені вихідцями з різних країн.

Кристали Swarovski виробляють в Австрії, в місті Інсбрук, так що в багатьох містах є магазини, які продають вироби з цими кристалами.

Найбільше місто Австрії - Відень з населенням 1,7 млн ​​осіб.

Австрійці, на відміну від німців, менш пунктуальні і менше слідують правилам.

Мабуть, всюди в Австрії є спеціальні насічки на дорогах, по яких ходять незрячі люди.

Метро у Відні неглибоке, а іноді проходить і над землею, станції можуть бути не обладнані ескалаторами, зате ліфт буде обов'язково.

Багато людей в Австрії їздять на самокатах, навіть дорослі люди. Вельми цікаво спостерігати дорослого чоловіка в костюмі і з дипломатом, який їде по вулиці на самокаті.

Державні установи працюють за талонами і дуже швидко. Всі процеси автоматизовані і черги Австрії не властиві

Простояти на світлофорі 5 хвилин - уже вважається пробкою.

В Австрії дуже зручна система транспорту, в тому числі нічних автобусів. Крім того, з п'ятниці по неділю метро працює цілодобово.

Але ось автомобілістам доводиться несолодко. Парковка платна, причому ціни в центрі дуже високі. Крім того, треба стежити за тим, де і коли можна паркуватися, і обов'язково класти під скло записку з часом, коли ти заїхав на стоянку.

В Австрії чай - задоволення не з дешевих і, судячи з усього, у місцевих жителів попитом не користується. Австрійці частіше п'ють каву, а за прийомом їжі частіше п'ють воду або шпрітцер.

Пиво і вино в Австрії можна вживати з 16 років, більш міцний алкоголь - з 18.

Між столицею Австрії і столицею Словаччини всього 1 година їзди.

Якщо вам сподобалась стаття, будь ласка, залиште свої коментарі або відгуки.