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 Цікаві факти про австрію

Австрія це чисте повітря, прекрасна природа, унікальна архітектура і неосяжна кількість цікавих і незвичайних фактів. У нашій статті ми зібрали тільки найцікавіші і корисні факти. 

Отже, найцікавіші факти про Австрію:

green point with spaceАвстрія - країна в центрі Європи. Назва цієї держави походить від старонімецького слова «Ostarrichi» - що в перекладі означає «східна країна». Назва «Австрія» вперше згадується 1 листопада 996 року н.е.

green point with spaceОфіційна мова Австрії - німецька

green point with spaceНаселення Австрії складає - 8.5 млн. осіб

green point with spaceСтолиця і найбільше місто Австрії - Відень.

green point with spaceНайстаріший прапор держави в світі - це прапор Австрії. Його поява припала на 1191 рік.

прапор австрії

 

green point with spaceНайвідоміші австрійці - творець автомобіля «Порше» Фердинанд Порше, відомий у всьому світі психоаналітик Зігмунд Фрейд, не менш відомий і улюблений актор, а також губернатор Каліфорнії - Арнольд Шварценеггер.

green point with spaceАвстрія - це країна «Снігової людини». У 1991 році тут була знайдена замерзла мумія. За результатами дослідження було встановлено, що це тіло чоловіка зростом близько 160 см у віці приблизно 35 років. Хімічний аналіз і рентгенівське дослідження показало, що чоловік жив понад 5 тисяч років тому. Ця знахідка отримала назву Єтті, або «Снігова людина».

green point with spaceНаселений пункт на найбільшій висоті над рівнем моря в Європі знаходиться якраз в Австрії. Це селище Хохгурль, знаходиться на висоті в 2150 метрів над рівнем моря.

green point with spaceАвстрія унікальна ще й тим, що це єдина країна в Євросоюзі, в якій громадяни отримують право голосу тільки в 19 років. В інших країнах це класичний вік повноліття - 18 років.

green point with spaceАвстрія займає одне з перших місць в Європі за тривалістю робочого тижня. Тут жителі працюють по 45 годин на тиждень, більше, ніж в більшості країн Європи.

green point with spaceАвстрію часто плутають з Австралією, тому за Австрією закріпився вираз - «В Австрії кенгуру немає». Його часто використовують на дорожніх знаках, сувенірах і магазинах. Навіть на вищому рівні часто відбувається плутанина - на засіданнях ООН, або, наприклад, випадок з президентом США Бушем, який відправив прем'єр-міністра в Австралію, щоб підтримати австрійський контингент в Іраку.

Цікаві факти про австрію

green point with spaceНайбільше кладовище в Європі знаходиться в Австрії - це віденське Центральне кладовище. Тут поховано більше 3-х мільйонів чоловік. Засноване воно в 1874 році. До всього, це ще і величезний і дуже красивий парк. Багато людей часто приходять туди просто погуляти, влаштувати сімейну «вилазку». Мимохідь і свій освітній рівень підвищити можна, вивчити і історію, і культуру - серед 500 «почесних могил» там могили Бетховена, Брамса, Шуберта, Штрауса, і багатьох інших відомих людей.

green point with spaceНайстаріше колесо огляду в світі знаходиться в Віденському парку Пратер. Його побудували ще в 19 столітті. При цьому, воно не велике в порівнянні з сучасними гігантами - всього 65 метрів у висоту.

green point with spaceАвстрія здається відносно великою країною, однак необхідно менше половини дня, щоб проїхати її із заходу на схід.

green point with spaceАвстрійська німецька мова відрізняється від німецької, на якій розмовляють в Німеччині. Були випадки, коли виникало певне нерозуміння між австрійцем і німцем при використанні діалектних слів.

green point with spaceВ Австрії безліч гір. Діти з малих років вчаться стояти на лижах. Так що лижний відпочинок є для австрійців одним з найулюбленіших.

green point with spaceАвстрія займає третє місце в світі після США і Франції за кількістю підйомників. В Австрії їх 3527.

 австрія

green point with spaceАвстрійці недолюблюють німців. За їх власними словами, вони просто не до кінця розуміють один одного. Студенти Австрії цілком зрозуміло не відчувають найтепліших почуттів до своїх сусідів, тому що студенти з Німеччини часто приїжджають поступати в Австрію, якщо недоберуть балів для вступу в рідній країні.

green point with spaceЗдобувати вищу освіту в Австрії дуже зручно. Ти сам складаєш для себе розклад, і на ділі ти можеш вчитися стільки, скільки тобі завгодно.

green point with spaceВ Австрії дуже дорогі рибні продукти, так само як і курка, яку вирощують з любов'ю і турботою. Зате свинина може бути дешевшою, ніж у нас.

green point with spaceАвстрійці дуже трепетно ​​ставляться до свят, особливо церковних. Під час Різдва цілих три дні не нічого працює. Навіть аптеки. І на вулицях майже нікого, тому що свято вважається сімейним.

green point with spaceАвстрійці в основному п'ють пиво, вино і шпрітцер, що представляє собою суміш вина з содовою або мінералкою.

green point with spaceУ австрійських клубах дуже популярна суміш горілка + енергетик. Взагалі енергетики в Австрії вживаються досить часто, більш того, Red Bull - австрійська компанія.

green point with spaceАвстрійки не надто звертають увагу на те, як вони виглядають або одягаються. Найпопулярніший одяг - джинси, футболка і кеди. Зате юнаки, навпаки, одягаються куди краще.

green point with spaceМоцарт в Австрії всюди. У музеях чоловіки, одягнені в костюми Моцарта, цукерки «Моцарт» продаються скрізь, та й в кожному музеї чи замку є хоча б один експонат або кімната, пов'язані з Моцартом.

Цікаві факти про австрію

green point with spaceВ Австрії багато іммігрантів, зокрема з Туреччини. Існують цілі райони, заселені вихідцями з різних країн.

green point with spaceКристали Swarovski виробляють в Австрії, в місті Інсбрук, так що в багатьох містах є магазини, які продають вироби з цими кристалами.

green point with spaceНайбільше місто Австрії - Відень з населенням 1,7 млн ​​осіб. 

green point with spaceАвстрійці, на відміну від німців, менш пунктуальні і менше слідують правилам.

green point with spaceМабуть, всюди в Австрії є спеціальні насічки на дорогах, по яких ходять незрячі люди.

green point with spaceМетро у Відні неглибоке, а іноді проходить і над землею, станції можуть бути не обладнані ескалаторами, зате ліфт буде обов'язково.

green point with spaceБагато людей в Австрії їздять на самокатах, навіть дорослі люди. Вельми цікаво спостерігати дорослого чоловіка в костюмі і з дипломатом, який їде по вулиці на самокаті.

green point with spaceДержавні установи працюють за талонами і дуже швидко. Всі процеси автоматизовані і черги Австрії не властиві 

green point with spaceПростояти на світлофорі 5 хвилин - уже вважається пробкою.

green point with spaceВ Австрії дуже зручна система транспорту, в тому числі нічних автобусів. Крім того, з п'ятниці по неділю метро працює цілодобово.

green point with spaceАле ось автомобілістам доводиться несолодко. Парковка платна, причому ціни в центрі дуже високі. Крім того, треба стежити за тим, де і коли можна паркуватися, і обов'язково класти під скло записку з часом, коли ти заїхав на стоянку.

green point with spaceВ Австрії чай - задоволення не з дешевих і, судячи з усього, у місцевих жителів попитом не користується. Австрійці частіше п'ють каву, а за прийомом їжі частіше п'ють воду або шпрітцер.

green point with spaceПиво і вино в Австрії можна вживати з 16 років, більш міцний алкоголь - з 18.

green point with spaceМіж столицею Австрії і столицею Словаччини всього 1 година їзди. 

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