 

Цікаві факти про швецію

Швеція - невелика країна, розташована на півночі Європи. Разом з сусідніми країнами вона вважається однією з найбільш благополучних, і неспроста - рівень життя тут дійсно дуже високий, як, втім і ціни. Стабільність і впевненість у завтрашньому дні - ось що тягне сюди іммігрантів, які шукають кращого життя. Туристів же приваблюють в основному дбайливо збережена шведська природа і багата культурно-історична спадщина цієї країни, батьківщина вікінгів.

 

Цікаві факти про Швецію.

green point with spaceЦя країна - одна з небагатьох, в яких ще збереглася монархія. Швецією править король, по крайній мірі формально, на ділі все вирішує парламент, приблизно як у Великобританії (див. Цікаві факти про Велику Британію).

green point with spaceЧисельність населення Швеції - 9,7 мільйонів осіб. 

green point with spaceСтолицею та найбільшим містом Швеції є Стокгольм.

green point with spaceПрапор Швеції виглядає ось так:

прапор швеції

green point with spaceМова тут одна - шведська, але складається вона з декількох десятків різних діалектів, тому в різних куточках країна люди говорять трохи по-різному.

green point with spaceГотувати вдома більшість шведів не люблять, тому кафе і фаст-фуди тут користуються величезною популярністю.

green point with spaceШвеція - перша в світі країна, де з'явився комерційний мобільний зв'язок.

green point with spaceФітнес і аматорські заняття спортом тут дуже популярні, тому багато людей тут виглядають куди молодшими за свої роки.

green point with spaceСтоматологія для всіх громадян країни, яким ще не виповнилося 20 років, безкоштовна.

green point with spaceСірники були винайдені саме в Швеції.

green point with spaceПалац королівської династії в Стокгольмі, - найбільший з нині використовуваних королівських палаців у світі, в ньому більше 550 кімнат. Так, це більше, ніж у знаменитих своїм багатством султанів Оману та Арабських Еміратів.

Цікаві факти про швецію

green point with spaceШведи - одні з найбільш законослухняних автомобілістів в Європі, разом з фінами. Саме в цих двох країнах найрідше порушуються правила дорожнього руху.

green point with spaceШвеція стала першою країною, в якій був проведений перепис населення. Трапилася ця подія в далекому 1949 році.

green point with spaceМайже всі шведи добре говорять по-англійськи.

green point with spaceІноземці в Швеції можуть безкоштовно вивчати шведську мову.

green point with spaceУ Шведських автобусах запросто можна побачити сміттєву корзину. Так, тут дбають про чистоту.

green point with spaceУ кожному багатоквартирному будинку в Швеції є своя пральня, тому пральних машин ні у кого в квартирі зазвичай немає.

green point with spaceШвеція не вступала ні в одну війну вже понад два століття.

green point with spaceЧай в цій країні не надто популярний, чого не скажеш про каву. 

Якщо вам сподобалась стаття, будь ласка, залиште свої коментарі або відгуки.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Схожі статті

455345

Короткі цікаві факти про країни та міста.

50 цікавих фактів про Туреччину.

50 цікавих фактів про Туреччину.

румунія

Румунія: цікаві дані і факти про країну.

багамы

15 цікавих фактів про Багами.

234324

Найабсурдніші заборони по всьому світу.

20 цікавих фактів про Ісландію

20 цікавих фактів про Ісландію.

Випадкові статті

змія скидає шкиру

Чому змії скидають шкіру?

Що таке « гамбургзький рахунок »

Що таке «гамбургзький рахунок»

газ

Цікаві факти про газ.

33b2e424b9941d17e38fe354b8f5d844

Фільми, які передбачили майбутнє.

Цікаві факти про блютус

Цікаві факти про блютус.

Факти про Гітлера які можуть вас здивувати.

Факти про Гітлера які можуть вас здивувати.

Рубрики

Популярне

Цікаві факти про винаходи людства

Цікаві факти про винаходи людства.

Цікаві факти про тварин.

Цікаві факти про тварин.

Цікаві факти про Японію

Цікаві факти про Японію

Цікаві факти про воду.

Цікаві факти про воду.

Цікаві факти про рослини.

Цікаві факти про рослини.

Що робити, якщо розбився градусник.

Що робити, якщо розбився градусник.

Цікаві факти про Китай.

Цікаві факти про Китай.

Цікаві факти про Африку

Цікаві факти про Африку.

Планети Сонячної системи.

Планети Сонячної системи.

Цікаві факти про Німеччину

Цікаві факти про Німеччину, та німців.

Цікаві факти про Україну.

Цікаві факти про Україну.

дивні закони

Дивні та смішні закони з усього світу.

Цікаві факти про гриби.

Цікаві факти про гриби.

цікаві факти про індію

Неймовірні факти про Індію, які ви наврядчи знали.

Цікаві факти про космос.

Цікаві факти про космос.

Цікаві факти

Цікаві факти з життя відомих людей. (випуск №1)

Найцікавіші факти про Францію

Найцікавіші факти про Францію

Цікаві факти про Великобританію

Цікаві факти про Великобританію.

Незвичайні звичаї і традиції народів світу.

Дивні звичаї і традиції народів світу.

Дивовижні факти про Чорне море

Дивовижні факти про Чорне море

Нове на сайті

винаходи людства. винахід лука і стріл

Історія винаходу лука.

винаходи людства. винахід колеса

Історія винаходу колеса.

Цікаві факти про хелловін

Цікаві факти про Хелловін.

Цікаві факти про австрію

Цікаві факти про Австрію.

Цікаві факти про сонце

Цікаві факти про сонце.

Цікаві факти про гриби

Дивовижні факти про гриби.

﻿
Копіювання матеріалів сайту допускається лише при наявності активного посилання на сайт tut-cikavo.com | Всі права захищено | tutcikave@gmail.com