Швеція - невелика країна, розташована на півночі Європи. Разом з сусідніми країнами вона вважається однією з найбільш благополучних, і неспроста - рівень життя тут дійсно дуже високий, як, втім і ціни. Стабільність і впевненість у завтрашньому дні - ось що тягне сюди іммігрантів, які шукають кращого життя. Туристів же приваблюють в основному дбайливо збережена шведська природа і багата культурно-історична спадщина цієї країни, батьківщина вікінгів.

Цікаві факти про Швецію.

Ця країна - одна з небагатьох, в яких ще збереглася монархія. Швецією править король, по крайній мірі формально, на ділі все вирішує парламент, приблизно як у Великобританії (див. Цікаві факти про Велику Британію).

Чисельність населення Швеції - 9,7 мільйонів осіб.

Столицею та найбільшим містом Швеції є Стокгольм.

Прапор Швеції виглядає ось так:

Мова тут одна - шведська, але складається вона з декількох десятків різних діалектів, тому в різних куточках країна люди говорять трохи по-різному.

Готувати вдома більшість шведів не люблять, тому кафе і фаст-фуди тут користуються величезною популярністю.

Швеція - перша в світі країна, де з'явився комерційний мобільний зв'язок.

Фітнес і аматорські заняття спортом тут дуже популярні, тому багато людей тут виглядають куди молодшими за свої роки.

Стоматологія для всіх громадян країни, яким ще не виповнилося 20 років, безкоштовна.

Сірники були винайдені саме в Швеції.

Палац королівської династії в Стокгольмі, - найбільший з нині використовуваних королівських палаців у світі, в ньому більше 550 кімнат. Так, це більше, ніж у знаменитих своїм багатством султанів Оману та Арабських Еміратів.

Шведи - одні з найбільш законослухняних автомобілістів в Європі, разом з фінами. Саме в цих двох країнах найрідше порушуються правила дорожнього руху.

Швеція стала першою країною, в якій був проведений перепис населення. Трапилася ця подія в далекому 1949 році.

Майже всі шведи добре говорять по-англійськи.

Іноземці в Швеції можуть безкоштовно вивчати шведську мову.

У Шведських автобусах запросто можна побачити сміттєву корзину. Так, тут дбають про чистоту.

У кожному багатоквартирному будинку в Швеції є своя пральня, тому пральних машин ні у кого в квартирі зазвичай немає.

Швеція не вступала ні в одну війну вже понад два століття.

Чай в цій країні не надто популярний, чого не скажеш про каву.

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