 Цікаві факти про Лондон.

Лондон - старе місто. У наші дні воно є одним з найбільш відвідуваних туристами міст в світі - багатьох вабить його історія і неповторний шарм. Нічого подібного не вдасться знайти ні в якому іншому місті світу, незважаючи на те, що серед них вистачає по-справжньому цікавих і самобутніх. Побувати в Лондоні у відпустці - відмінна ідея, тільки варто врахувати, що тут все коштує дуже дорого.

 

Цікаві факти про Лондон.

green point with spaceТочний вік Лондона невідомий, але, судячи зі знайдених літописів, йому близько двох тисяч років.

green point with spaceУ лондонському Тауері за мешкаючими там воронами доглядає спеціальний доглядач. Існує легенда, що Великобританія впаде, коли ці птахи покинуть Тауер. (див. Цікаві факти про Великобританію)

green point with spaceТаксі в Лондоні існують двох видів - звичайні, і традиційні лондонські кеби. Щоб отримати ліцензію водія кеба, треба здати складний іспит на знання абсолютно всіх лондонських вулиць, тому що традиційно водії кебів не користуються картами або навігаторами.

green point with spaceЛондон - найбільше місто Євросоюзу, і за сумісництвом друге за величиною в Європі в цілому.

green point with spaceЗаснований римлянами, спочатку Лондон називався на римський манер - Лондініум.

green point with spaceЩорічно на Різдво на Трафальгарській площі в Лондоні встановлюється ялинка, яка присилається з Осло. Це знак подяки за допомогу, надану Норвегії в ході Другої Світової війни (див. Цікаві факти про Норвегію).

green point with spaceВ'їзд на автомобілі в центр Лондона в денний час платний, і коштує, до речі, чимало - десять фунтів стерлінгів.

green point with spaceУ Лондоні є статуя Джорджу Вашингтону, але встановлена ​​вона на землі, привезеній із США, тому що Вашингтон заявляв, що «нога його більше не ступить на англійську землю».

green point with spaceЗнаменитий лондонський «Біг Бен» - не вежа, всупереч поширеному міфу. «Біг Беном» називається встановлена ​​там дзвіниця, а сама вежа носить назву «Елізабет».

green point with spaceПід Лондоном тече двадцять схованих в труби річок.

green point with spaceЗвід правил для суден, що входять в лондонську гавань, як і раніше дозволяє констеблеві Тауера вимагати з кожного корабля по бочці рому в якості мита.

green point with spaceЖителі Лондона розмовляють на більш ніж трьох сотнях мов, що робить Лондон найбагатомовнішим містом світу. 

green point with spaceМісцевий закон забороняє вам ловити таксі на вулицях Лондона, якщо ви заражені чумою.

green point with spaceВсі лондонські автобуси стали червоними в 1907 році. До цього їх фарбували в різні кольори.

green point with spaceВ одному з музеїв Лондона зберігається колекція речей, забутих пасажирами в лондонському метро. Вона включає в себе такі екстравагантні речі, як людський череп, самурайський меч, труна і риба фугу.

green point with spaceАеропорт Хітроу в Лондоні приймає і відправляє міжнародних рейсів більше, ніж будь-який інший аеропорт світу.

green point with spaceПри пожежі 1666 року в Лондоні близько 70 тисяч людей залишилися без даху над головою, при тому, що тоді населення цього міста було якихось 80 тисяч.

green point with spaceУ Лондоні відкрився найперший в світі зоопарк. Сталася ця подія в далекому 1828 році.

green point with spaceУ Лондоні більше тисячі вулиць.

green point with spaceВсупереч поширеній думці, Лондон - місто зовсім не дощове. Навпаки, він один з найбільш сухих в Європі. А ось похмурих днів тут дійсно багато.

green point with spaceАвтобуси в Лондоні ходять цілодобово.

green point with spaceНайдешевший транспорт в Лондоні - велосипед. Взяти його напрокат можна мало не на кожній вулиці, а добова оренда обійдеться вдвічі дешевше найкоротшої поїздки на метро.

green point with spaceВід Лондона до Парижа можна дістатися на поїзді всього за дві години. 

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