Лондон - старе місто. У наші дні воно є одним з найбільш відвідуваних туристами міст в світі - багатьох вабить його історія і неповторний шарм. Нічого подібного не вдасться знайти ні в якому іншому місті світу, незважаючи на те, що серед них вистачає по-справжньому цікавих і самобутніх. Побувати в Лондоні у відпустці - відмінна ідея, тільки варто врахувати, що тут все коштує дуже дорого.

Цікаві факти про Лондон.

Точний вік Лондона невідомий, але, судячи зі знайдених літописів, йому близько двох тисяч років.

У лондонському Тауері за мешкаючими там воронами доглядає спеціальний доглядач. Існує легенда, що Великобританія впаде, коли ці птахи покинуть Тауер. (див. Цікаві факти про Великобританію)

Таксі в Лондоні існують двох видів - звичайні, і традиційні лондонські кеби. Щоб отримати ліцензію водія кеба, треба здати складний іспит на знання абсолютно всіх лондонських вулиць, тому що традиційно водії кебів не користуються картами або навігаторами.

Лондон - найбільше місто Євросоюзу, і за сумісництвом друге за величиною в Європі в цілому.

Заснований римлянами, спочатку Лондон називався на римський манер - Лондініум.

Щорічно на Різдво на Трафальгарській площі в Лондоні встановлюється ялинка, яка присилається з Осло. Це знак подяки за допомогу, надану Норвегії в ході Другої Світової війни (див. Цікаві факти про Норвегію).

В'їзд на автомобілі в центр Лондона в денний час платний, і коштує, до речі, чимало - десять фунтів стерлінгів.

У Лондоні є статуя Джорджу Вашингтону, але встановлена ​​вона на землі, привезеній із США, тому що Вашингтон заявляв, що «нога його більше не ступить на англійську землю».

Знаменитий лондонський «Біг Бен» - не вежа, всупереч поширеному міфу. «Біг Беном» називається встановлена ​​там дзвіниця, а сама вежа носить назву «Елізабет».

Під Лондоном тече двадцять схованих в труби річок.

Звід правил для суден, що входять в лондонську гавань, як і раніше дозволяє констеблеві Тауера вимагати з кожного корабля по бочці рому в якості мита.

Жителі Лондона розмовляють на більш ніж трьох сотнях мов, що робить Лондон найбагатомовнішим містом світу.

Місцевий закон забороняє вам ловити таксі на вулицях Лондона, якщо ви заражені чумою.

Всі лондонські автобуси стали червоними в 1907 році. До цього їх фарбували в різні кольори.

В одному з музеїв Лондона зберігається колекція речей, забутих пасажирами в лондонському метро. Вона включає в себе такі екстравагантні речі, як людський череп, самурайський меч, труна і риба фугу.

Аеропорт Хітроу в Лондоні приймає і відправляє міжнародних рейсів більше, ніж будь-який інший аеропорт світу.

При пожежі 1666 року в Лондоні близько 70 тисяч людей залишилися без даху над головою, при тому, що тоді населення цього міста було якихось 80 тисяч.

У Лондоні відкрився найперший в світі зоопарк. Сталася ця подія в далекому 1828 році.

У Лондоні більше тисячі вулиць.

Всупереч поширеній думці, Лондон - місто зовсім не дощове. Навпаки, він один з найбільш сухих в Європі. А ось похмурих днів тут дійсно багато.

Автобуси в Лондоні ходять цілодобово.

Найдешевший транспорт в Лондоні - велосипед. Взяти його напрокат можна мало не на кожній вулиці, а добова оренда обійдеться вдвічі дешевше найкоротшої поїздки на метро.

Від Лондона до Парижа можна дістатися на поїзді всього за дві години.

Якщо вам сподобалась стаття, будь ласка, залиште свої коментарі або відгуки.