 

польща

Польща - східноєвропейська країна, яка славиться своєю незвичною для українського слуху мовою і величезними порціями їжі в кафе і ресторанах. На польських землях в різні часи існували різні державні утворення, і сучасна Польща з'явилася на світ на початку минулого століття. Її кордони неодноразово змінювалися і перекроювалися протягом 20-го століття, але з моменту закінчення Другої Світової війни ситуація, нарешті, стабілізувалась.

Цікаві факти про Польщу.

green point with spaceВаршава, столиця Польщі, була практично повністю зруйнована під час Другої Світової, після чого відбудована фактично з нуля.

green point with spaceЧисельність населення Польщі становить - близько 38 млн. осіб.

green point with spaceПрапор Польщі виглядає ось так:

прапор польщі

green point with space«Просто» по-польськи означає «прямо». У цій мові взагалі вистачає слів, співзвучних з українськими, але мають зовсім інше значення.

green point with spaceНайпопулярніший в Польщі спорт - футбол.

green point with spaceАборти в Польщі заборонені законом.

green point with spaceТеатрів в Польщі більше, ніж кінотеатрів.

green point with spaceМайже всі поляки знають не тільки польську мову, а й англійську. (див. Цікаві факти про англійську мову)

green point with spaceНайпопулярніший десерт в польській кухні - пряники.

green point with spaceУ Варшаві є вулиця імені Вінні-Пуха.

green point with spaceБлизько третини всієї польської території займають ліси.

green point with spaceПольща - країна без'ядерна, тут немає жодної атомної електростанції.

green point with spaceПриблизно чверть всіх білих лелек в світі живе в Польщі.

green point with spaceДруге у світі за кількістю проживаючих в ньому поляків місто - Чикаго, США.

green point with spaceПольська кухня в цілому дуже нагадує нашу.

green point with spaceЕкологія в Польщі знаходиться на хорошому рівні. У міських парках тут сила-силенна білок, а над річками кружляють зграї чайок.

green point with spaceЖоден святковий стіл в Польщі немислимий без супу.

green point with spaceЗа польськими законами ніхто не зобов'язаний працювати в Різдво, тому на різдвяні свята тут зазвичай закрито взагалі все.

green point with spaceПольща виступає проти законів про цензуру в інтернеті.

green point with spaceУ Польщі немає бездомних тварин, так само, як в Новій Зеландії або в Італії (див. Цікаві факти про Італію).

green point with spaceГромадський транспорт в Польщі розвинений дуже добре. У всіх містах є навіть нічні маршрути автобусів.

green point with spaceПоляки називають жовте світло світлофора помаранчевим. 

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