Польща - східноєвропейська країна, яка славиться своєю незвичною для українського слуху мовою і величезними порціями їжі в кафе і ресторанах. На польських землях в різні часи існували різні державні утворення, і сучасна Польща з'явилася на світ на початку минулого століття. Її кордони неодноразово змінювалися і перекроювалися протягом 20-го століття, але з моменту закінчення Другої Світової війни ситуація, нарешті, стабілізувалась.
Цікаві факти про Польщу.
Варшава, столиця Польщі, була практично повністю зруйнована під час Другої Світової, після чого відбудована фактично з нуля.
Чисельність населення Польщі становить - близько 38 млн. осіб.
Прапор Польщі виглядає ось так:
«Просто» по-польськи означає «прямо». У цій мові взагалі вистачає слів, співзвучних з українськими, але мають зовсім інше значення.
Найпопулярніший в Польщі спорт - футбол.
Аборти в Польщі заборонені законом.
Театрів в Польщі більше, ніж кінотеатрів.
Майже всі поляки знають не тільки польську мову, а й англійську. (див. Цікаві факти про англійську мову)
Найпопулярніший десерт в польській кухні - пряники.
У Варшаві є вулиця імені Вінні-Пуха.
Близько третини всієї польської території займають ліси.
Польща - країна без'ядерна, тут немає жодної атомної електростанції.
Приблизно чверть всіх білих лелек в світі живе в Польщі.
Друге у світі за кількістю проживаючих в ньому поляків місто - Чикаго, США.
Польська кухня в цілому дуже нагадує нашу.
Екологія в Польщі знаходиться на хорошому рівні. У міських парках тут сила-силенна білок, а над річками кружляють зграї чайок.
Жоден святковий стіл в Польщі немислимий без супу.
За польськими законами ніхто не зобов'язаний працювати в Різдво, тому на різдвяні свята тут зазвичай закрито взагалі все.
Польща виступає проти законів про цензуру в інтернеті.
У Польщі немає бездомних тварин, так само, як в Новій Зеландії або в Італії (див. Цікаві факти про Італію).
Громадський транспорт в Польщі розвинений дуже добре. У всіх містах є навіть нічні маршрути автобусів.
Поляки називають жовте світло світлофора помаранчевим.
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