Польща - східноєвропейська країна, яка славиться своєю незвичною для українського слуху мовою і величезними порціями їжі в кафе і ресторанах. На польських землях в різні часи існували різні державні утворення, і сучасна Польща з'явилася на світ на початку минулого століття. Її кордони неодноразово змінювалися і перекроювалися протягом 20-го століття, але з моменту закінчення Другої Світової війни ситуація, нарешті, стабілізувалась.

Цікаві факти про Польщу.

Варшава, столиця Польщі, була практично повністю зруйнована під час Другої Світової, після чого відбудована фактично з нуля.

Чисельність населення Польщі становить - близько 38 млн. осіб.

Прапор Польщі виглядає ось так:

«Просто» по-польськи означає «прямо». У цій мові взагалі вистачає слів, співзвучних з українськими, але мають зовсім інше значення.

Найпопулярніший в Польщі спорт - футбол.

Аборти в Польщі заборонені законом.

Театрів в Польщі більше, ніж кінотеатрів.

Майже всі поляки знають не тільки польську мову, а й англійську. (див. Цікаві факти про англійську мову)

Найпопулярніший десерт в польській кухні - пряники.

У Варшаві є вулиця імені Вінні-Пуха.

Близько третини всієї польської території займають ліси.

Польща - країна без'ядерна, тут немає жодної атомної електростанції.

Приблизно чверть всіх білих лелек в світі живе в Польщі.

Друге у світі за кількістю проживаючих в ньому поляків місто - Чикаго, США.

Польська кухня в цілому дуже нагадує нашу.

Екологія в Польщі знаходиться на хорошому рівні. У міських парках тут сила-силенна білок, а над річками кружляють зграї чайок.

Жоден святковий стіл в Польщі немислимий без супу.

За польськими законами ніхто не зобов'язаний працювати в Різдво, тому на різдвяні свята тут зазвичай закрито взагалі все.

Польща виступає проти законів про цензуру в інтернеті.

У Польщі немає бездомних тварин, так само, як в Новій Зеландії або в Італії (див. Цікаві факти про Італію).

Громадський транспорт в Польщі розвинений дуже добре. У всіх містах є навіть нічні маршрути автобусів.

Поляки називають жовте світло світлофора помаранчевим.

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