 

Цікаві факти про китай

Китай - це не тільки Велика Стіна, рис і дешеві товари, що заполонили полиці магазинів по всьому світу. Це ще й давня країна з багатою історією і культурою, яка подарувала світові чимало винаходів, якими ми всі користуємося і по цей день. Китай дуже різноманітний, і, побувавши в одній його частині, можна бути впевненим, що буквально за тисячу кілометрів звідси кипить зовсім інше життя.

Цікаві факти про Китай.

Саме ця держава є найбільшим на планеті імпортером вугілля і виробником золота, а також світовий лідер з генерування та споживання електрики.

На території Китаю росте понад 500 видів бамбука.

Китай утримує першість з експорту понад 100 видів продукції, від одягу до холодильників і фотоапаратів.

У переважній більшості випадків китайці вступають в шлюб з партнерами, яких їм підбирає профспілка.

Імператорський палац в Пекіні, або Заборонене місто, складається рівно з 9999 кімнат.

У китайській провінції Шеньсі розташований мавзолей першого імператора об'єднаного Китаю. У його склепінних залах знаходиться знаменита теракотова армія, що складається з 7,5 тисячі солдатів і 90 військових колісниць. Всі фігури унікальні і мають висоту в 1,7 метра. кожна фігура — унікальна, як за характером, виразом обличчя, так і за обладунками.

Існують дані про те, що ще в давнину в Китаї грали в спортивну гру з м'ячем зі шкіри, що нагадує футбол.

Традиційна качка по-пекінськи готується близько двох діб.

Китайське місто Шанхай - найбільший морський порт на Землі.

У Китаї вживають в їжу м'ясо кішок і собак, а також варять суп з акулячих плавників і використовують вовчу ягоду в якості приправи до бульйонів.

Один з поширених китайських десертів - солодкий суп з черепахи.

Всупереч популярному міфу, Велику китайську стіну, не видно ні з Місяця, ні навіть з земної орбіти (див. Цікаві факти про Велику Китайську стіну).

Підсилювач смаку (глутамат натрію) продається в китайських продуктових магазинах нарівні з сіллю і перцем. Його додають практично в усі страви, які готують місцеві кулінари. Як і в Японії, до речі (див. Цікаві факти про Японію).

У Китаї прийнято обідати у великій компанії друзів або родичів - їсти потрібно неквапливо і з задоволенням. Якщо учасники трапези замовляють суп, його принесуть в одній дволітровій тарілці на всіх.

У Китаї офіційно заблокований доступ до всіх західних соціальних мереж.

У китайських супермаркетах можна купити живих черепах або жаб, яких вб'ють і випотрошат на очах покупця.

Китайці вважають малюків до 5 років святими істотами, яким можна абсолютно все - дітей не сварять, як би сильно вони не розпустувалися.

У підземних переходах великих китайських міст є спеціальні місця для розміщення оголошень про знайомство - китайці цілком присвячують себе спочатку навчанню, а потім роботі, тому часу на розваги і знайомства з протилежною статтю в звичайному житті у них просто не залишається.

У магазинах Китаю продається чимало продуктів, здатних здивувати іноземців із західних країн: солодка копчена ковбаса, насіння зі смаком м'яти, цукерки з м'яса, хліб різних кольорів, копчені курячі лапки і так далі.

Китайці не їдять сир, не п'ють кефір і не перекушують йогуртами. За однією з версій, жителі Китаю не вживають в їжу молочні продукти, так як протягом багатьох століть дозволити собі корову могли тільки найбагатші з них.

Хоча Гонконг і увійшов до складу Китаю, його жителі мають ряд привілеїв - наприклад, можуть їздити в країни Євросоюзу без віз.

У Китаї щорічно вирубують десятки мільйонів дерев для виготовлення близько 80 млрд одноразових паличок для їжі. 

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