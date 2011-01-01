 

 Цікаві факти про Фінляндію.

0Столиця Фінляндії, Гельсінкі, щорічно займає перші рядки в рейтингу кращих міст світу. У 2011 році місто зайняло 1-е місце.

0Чисельність населення Фінляндії складає близько 5 млн. осіб.

0У Гельсінкі назви вулиць на табличках пишуть на двох мовах - фінській і шведській. Тому що в країні дві офіційні мови: фінська і шведська. 

0Самоназва Фінляндії - Suomi - перекладається як «країна боліт».

0У рейтингу «Найкращі країни світу» журналу Newsweek, Фінляндія займає 1-е місце.

0Прапор Фінляндії виглядає ось так:

 прапор фінляндії

0Територія Фінляндії - 64-а за розміром у світі.

0У Фінляндії найчистіша в світі вода - водопровідну воду можна пити прямо з-під крана в будь-якому регіоні країни.

0У Фінлянліі 179500 островів.

0Близько ¼ території держави знаходиться за Полярним колом, а справжнє північне сяйво у Фінляндії можна побачити навіть у південних регіонах країни.

0Фінляндія стала незалежною від Росії в 1917 році.

0Як відомо, фіни дуже люблять сауну. ДУЖЕ. У Фінляндії налічується близько 2 млн саун, при населенні - 5 млн осіб. Тут вже 12 років проводиться щорічний конкурс зі спортивної сауни - хто довше пробуде в сауні при температурі 110 градусів за Цельсієм. Неодноразово учасники конкурсу гинули...

0На вулиці (і влітку і взимку) ви можете зустріти фіна, що йде з лижними палицями в руках. Цей вид «спорту» називається Північна ходьба, а лижні палиці при ходьбі дають більше навантаження для тіла.

0Щорічно в Фінляндії проходять змагання з метання мобільних телефонів.

0У фінського Санта-Клауса - Йолупукі (в пер. - «різдвяний козел») - є паспорт із зазначенням дати народження «давним давно», свій робочий офіс і навіть молода дружина Йолуморі (в пер. - «бабуся Різдво»).

санта клаус

0У Фінляндії безкоштовна освіта. Як для громадян країни, так і для іноземців.

0Навчання в багатьох університетах ведеться англійською мовою.

0Фінська економіка входить в трійку найбільш конкурентоспроможних економік світу.

0Nokia - фінська компанія

0Фіни сором'язливі і закриті люди. Але варто познайомитися з ними трохи краще, і вони будуть більш усміхнені і відкриті.

0У Фінляндії зустрічаються ну дуууже повільні люди.

0У Фінляндії жінкам дозволено проходити службу в збройних силах.

0Такі відомі групи, як HIM, The Rasmus, The 69 eyes, Apocalyptica, Nightwish - з Фінляндії

расмус

0За статистикою, фіни п'ють найбільше кави в світі.

0У Фінляндії не прийнято залишати чайові. Вони зазвичай включені у вартість товарів і послуг.

0Коли у фінів весілля (особливо якщо влітку), вони орендують машину з відкидним верхом в стилі Елвіса, прив'язують до бампера консервні банки і їздять - гримлять, кола намотують.

0Фінський чоловік може спокійно займатися прибиранням в будинку, так як не вважає, що це «бабська» справа.

0У багатьох маленьких містах є світлочутливі світлофори. Якщо вночі ви їдете по дорозі, навколо немає машин і на світлофорі червоний - просто мігніть фарами дальнього світла, і світлофор покаже зелений.

0Фінляндія визнана найдемократичнішою державою з найнижчим рівнем корупції в світі.

0За максимальним числом користувачів інтернету Фінляндія занесена в «Книгу рекордів Гіннеса».

0Шкільна система в Фінляндії повністю фінансується державою.

0Початкова і середня освіта Фінляндії вже кілька років лідирує в світовому рейтингу якості освітніх систем; фінські школярі займають кращі місця в міжнародних перевірках знань.

0Система оцінок і домашніх завдань для дітей з'являється тільки в старших класах.

0Фінські школярі здають тільки один обов'язковий іспит у віці 16 років.

093% жителів країни закінчили середню школу.

066% жителів країни продовжують навчання в коледжі.

0Всі вчителі шкіл мають магістерський ступінь і високий соціальний статус.

0Саме у Фінляндії живе Санта-Клаус, офіційна адреса якого виглядає наступним чином:

Santa Claus

Santa Claus Main Post Office

FI-96930 Arctic Circle

FINLAND

(Можете написати йому листа)

адрес санта клауса

0Загальна протяжність велосипедних доріжок в Гельсінкі - понад 1000 км.

0Фінляндія - унікальний водний край 188 000 озер і 650 річок покривають 10% всієї площі країни. У найпівнічнішій частині країни сонце не сідає 73 дні, результатом чого є білі ночі.

0Фінляндія належить до європейських країн з невисокою щільністю населення. На 1 кв. км. проживає в середньому 16 осіб.

0Фінляндія належить до країн Скандинавії, хоча на Скандинавському півострові розташована лише незначна частина території країни.

0У Фінляндії дуже високі податки, причому, чим більший дохід, тим вищий податок.

0Суми штрафів за порушення ПДР в Фінляндії також безпосередньо залежать від рівня доходів водіїв. Але фінські водії схиблені на безпечній їзді і дотриманні правил, тому штрафи тут отримують нечасто.

0На вулицях міст Фінляндії, особливо це стосується північних районів країни, можна побачити зайців і навіть іноді оленів.

0За статистикою 90% жителів Фінляндії довіряють поліції. І це найвищий рівень довіри в світі.

0Фіни, разом з італійцями, мають найтривалішу в Європі відпустку, яка становить 9 тижнів. 

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