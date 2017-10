 Цікаві факти про Фінляндію.

Столиця Фінляндії, Гельсінкі, щорічно займає перші рядки в рейтингу кращих міст світу. У 2011 році місто зайняло 1-е місце.

Чисельність населення Фінляндії складає близько 5 млн. осіб.

У Гельсінкі назви вулиць на табличках пишуть на двох мовах - фінській і шведській. Тому що в країні дві офіційні мови: фінська і шведська.

Самоназва Фінляндії - Suomi - перекладається як «країна боліт».

У рейтингу «Найкращі країни світу» журналу Newsweek, Фінляндія займає 1-е місце.

Прапор Фінляндії виглядає ось так:

Територія Фінляндії - 64-а за розміром у світі.

У Фінляндії найчистіша в світі вода - водопровідну воду можна пити прямо з-під крана в будь-якому регіоні країни.

У Фінлянліі 179500 островів.

Близько ¼ території держави знаходиться за Полярним колом, а справжнє північне сяйво у Фінляндії можна побачити навіть у південних регіонах країни.

Фінляндія стала незалежною від Росії в 1917 році.

Як відомо, фіни дуже люблять сауну. ДУЖЕ. У Фінляндії налічується близько 2 млн саун, при населенні - 5 млн осіб. Тут вже 12 років проводиться щорічний конкурс зі спортивної сауни - хто довше пробуде в сауні при температурі 110 градусів за Цельсієм. Неодноразово учасники конкурсу гинули...

На вулиці (і влітку і взимку) ви можете зустріти фіна, що йде з лижними палицями в руках. Цей вид «спорту» називається Північна ходьба, а лижні палиці при ходьбі дають більше навантаження для тіла.

Щорічно в Фінляндії проходять змагання з метання мобільних телефонів.

У фінського Санта-Клауса - Йолупукі (в пер. - «різдвяний козел») - є паспорт із зазначенням дати народження «давним давно», свій робочий офіс і навіть молода дружина Йолуморі (в пер. - «бабуся Різдво»).

У Фінляндії безкоштовна освіта. Як для громадян країни, так і для іноземців.

Навчання в багатьох університетах ведеться англійською мовою.

Фінська економіка входить в трійку найбільш конкурентоспроможних економік світу.

Nokia - фінська компанія

Фіни сором'язливі і закриті люди. Але варто познайомитися з ними трохи краще, і вони будуть більш усміхнені і відкриті.

У Фінляндії зустрічаються ну дуууже повільні люди.

У Фінляндії жінкам дозволено проходити службу в збройних силах.

Такі відомі групи, як HIM, The Rasmus, The 69 eyes, Apocalyptica, Nightwish - з Фінляндії

За статистикою, фіни п'ють найбільше кави в світі.

У Фінляндії не прийнято залишати чайові. Вони зазвичай включені у вартість товарів і послуг.

Коли у фінів весілля (особливо якщо влітку), вони орендують машину з відкидним верхом в стилі Елвіса, прив'язують до бампера консервні банки і їздять - гримлять, кола намотують.

Фінський чоловік може спокійно займатися прибиранням в будинку, так як не вважає, що це «бабська» справа.

У багатьох маленьких містах є світлочутливі світлофори. Якщо вночі ви їдете по дорозі, навколо немає машин і на світлофорі червоний - просто мігніть фарами дальнього світла, і світлофор покаже зелений.

Фінляндія визнана найдемократичнішою державою з найнижчим рівнем корупції в світі.

За максимальним числом користувачів інтернету Фінляндія занесена в «Книгу рекордів Гіннеса».

Шкільна система в Фінляндії повністю фінансується державою.

Початкова і середня освіта Фінляндії вже кілька років лідирує в світовому рейтингу якості освітніх систем; фінські школярі займають кращі місця в міжнародних перевірках знань.

Система оцінок і домашніх завдань для дітей з'являється тільки в старших класах.

Фінські школярі здають тільки один обов'язковий іспит у віці 16 років.

93% жителів країни закінчили середню школу.

66% жителів країни продовжують навчання в коледжі.

Всі вчителі шкіл мають магістерський ступінь і високий соціальний статус.

Саме у Фінляндії живе Санта-Клаус, офіційна адреса якого виглядає наступним чином:

Santa Claus

Santa Claus Main Post Office

FI-96930 Arctic Circle

FINLAND

(Можете написати йому листа)

Загальна протяжність велосипедних доріжок в Гельсінкі - понад 1000 км.

Фінляндія - унікальний водний край 188 000 озер і 650 річок покривають 10% всієї площі країни. У найпівнічнішій частині країни сонце не сідає 73 дні, результатом чого є білі ночі.

Фінляндія належить до європейських країн з невисокою щільністю населення. На 1 кв. км. проживає в середньому 16 осіб.

Фінляндія належить до країн Скандинавії, хоча на Скандинавському півострові розташована лише незначна частина території країни.

У Фінляндії дуже високі податки, причому, чим більший дохід, тим вищий податок.

Суми штрафів за порушення ПДР в Фінляндії також безпосередньо залежать від рівня доходів водіїв. Але фінські водії схиблені на безпечній їзді і дотриманні правил, тому штрафи тут отримують нечасто.

На вулицях міст Фінляндії, особливо це стосується північних районів країни, можна побачити зайців і навіть іноді оленів.

За статистикою 90% жителів Фінляндії довіряють поліції. І це найвищий рівень довіри в світі.

Фіни, разом з італійцями, мають найтривалішу в Європі відпустку, яка становить 9 тижнів.

