Ізраїль - дивовижна країна, на території якої уживаються представники різних конфесій та етнічних груп. Гуляючи по Єрусалиму можна зустріти релігійного єврея в чорному одязі, та капелюсі із пейсами, мусульманку в паранджі, араба в національній хустці на голові, ізраїльського солдата у військовій формі з автоматом, і туриста з обгорілим носом і фотоапаратом. І всі ці люди з різних культур будуть мирно співіснувати поруч.

Населення Ізраїлю становить приблизно 8,050 млн осіб.

Кожен четвертий ізраїльтянин - емігрант з СРСР. Ясна річ, що тут найбільший відсоток «приїжджих» на душу населення.

Офіційні мови - іврит та арабська, хоча є міста, в яких жоден житель не говорить на івриті.

Ізраїль не має офіційних кордонів, в країні немає конституції. Столиця його - Єрусалим, але всі державні, політичні та ділові зустрічі ведуться в Тель-Авіві.

Прапор Ізраїля виглядає ось так:

В івриті немає звернення на «ви».

Ізраїль розташований в пустелі, це добре видно з літака. Але на землі картина змінюється - в країні дуже багато рослин, газонів, кактусів, пальм, які постійно зрошуються. Будь-який бажаючий може повалятися на м'якій травичці. А ось на розділових алеях доріг розстелена штучна трава, ходити і лежати на ній заборонено.

Ізраїль - єдина країна, де площа зелених насаджень розширюється.

В Ізраїлі винайдена крапельна система зрошення.

Ізраїль - багатонаціональна держава. У паспорті ізраїльтянина в графі «Національність» ставиться прочерк.

Національний символ Ізраїлю - птах одуд. Цей птах символізує благородство, мудрість, любов і шанування старших. Про одудів не можна сказати, що вилетів з гнізда і забув своїх батьків - молоді удоди завжди дбають про «старше покоління». Вони вищипують їм старі пера і приносять їжу, якщо знадобиться.

В Ізраїлі представниць слабкої статі менше, ніж чоловіків, тому в країні практично немає старих дів.

У ізраїльтян є лише релігійні шлюби. У країні заборонені союзи між людьми різних релігій, але обійти цю заборону можна, уклавши шлюб в іншій країні - такий союз Ізраїль визнає.

Є в Ізраїлі і «парагвайський шлюб», при якому присутність на церемонії обох наречених необов'язково, потрібна лише довіреність від відсутнього.

В ізраїльських сім'ях, як правило, від трьох до семи дітей.

Ізраїль - дорога країна. Незаможні громадяни отримують від держави соціальну підтримку, але прожити тільки на неї, не маючи іншого доходу, неможливо. І це при тому, що рівень життя в Ізраїлі - один з найвищих в світі (вище, ніж у Великобританії). Зарплата тут висока, але дуже високі ціни на товари і недешеві комунальні послуги.

Великий відсоток ізраїльтян живе в найманому житлі, оскільки купити своє можуть не всі. Більш того, деякі люди не в змозі платити за свої квартири, але вони не бояться залишитися на вулиці, оскільки виселити їх ніхто не має права.

Згідно із законом 1991 року в кожній квартирі повинна бути обладнана спеціальна кімната для захисту від хімічної і бактеріологічної зброї.

Зима в Ізраїлі тепла - близько +15 ° С.

Кожен працюючий ізраїльтянин в разі необхідності безкоштовно отримує будь-яку медичну допомогу, навіть найдорожчу.

В Ізраїлі дуже хороша освіта (третє місце в світі) і високий рівень культури. Чверть працездатного населення закінчили університети, а кожен восьмий має вчений ступінь.

Ізраїль посідає друге місце в світі за кількістю видаваних книг, найбільша кількість музеїв на людину. Тут сконцентрована найбільша кількість високотехнологічних компаній.

В ізраїльських школах першими в світі почали викладати інформатику. Країна займає перше місце в світі по числу персональних комп'ютерів на душу населення.

В кінці всіх ділових паперів, навіть повісток, пишеться «З великою повагою».

В Ізраїлі найрозвиненіша медицина в світі. Тут найвищий відсоток лікування від раку.

В Ізраїлі створили крихітну відеокамеру, яку поміщають в таблетку. Пацієнт ковтає її, і це дозволяє на власні очі бачити захворювання шлунково-кишкового тракту.

Середня тривалість життя в країні - майже 82 роки.

У країні чимало базарів, на яких можна купити практично будь-які овочі, фрукти, горіхи і багато іншого. Причому коренеплоди, наприклад, морква і картопля, продаються митими.

В Ізраїлі не їдять сушену рибу.

У ресторанах і кафе прийнято давати чайові, не менше десяти відсотків від вартості замовлення.

В Ізраїлі дуже дорога сфера обслуговування, тому простіше купити нову річ, ніж ремонтувати зламану.

Мертве море насправді озеро, а його води по в'язкостібільше схожі на олію, ніж на соляний розчин. Шкіра після 15 хвилин перебування в морі стає гладкою як шовк, адже в складі води велика кількість магнію, натрію, кальцію, калію та інших важливих для організму мікро і макроелементів.

Ізраїльтяни дуже голосно розмовляють. Мабуть у них гарячий темперамент, або на івриті по-іншому не виходить.

В Ізраїлі ви побачите спортсменів будь-якого віку, що бігають уздовж пляжу. Тут величезна кількість серферів, кайтерів, віндсерферів і інших прихильників водних видів спорту. Можливо, саме завдяки цьому ізраїльтяни виглядають набагато молодшими за свій вік.

В Ізраїлі люблять домашніх тварин. У Тель-Авіві навіть організований спеціальний пляж для собак. Причому, бездомних собак ви на вулиці не зустрінете - їх відразу розбирають по сім'ях. А ось котів на вулицях - хоч відбавляй. Тим не менш, вони всі вгодовані, доглянуті, і дуже великі.

Місцеві жителі - люди дуже чуйні, завжди допоможуть, підкажуть адресу. В Ізраїль з'їжджаються євреї з усього світу, тому вас зрозуміють і на івриті, і англійською, і російською.

Тут навіть у найменшому магазині ви зможете розплатитися кредитною карткою.

Стіна Плачу - арабська назва. Це єдиний вцілілий фрагмент стіни, що оточувала Храмову Гору - святе місце для віруючих. Араби, бачачи, як оплакують зруйнований Храм, прозвали це місце el-Mabka, або "Місце стогін". Євреї ж називають її Західна Стіна або на івриті - Котель Маараві.

У міст в Ізраїлі немає видимих ​​кордонів - покажчиків з назвою населеного пункту не зустрінеш. Тільки найдосвідченіший водій знає, де закінчується одне місто і починається друге.

Інтернет в Ізраїлі скрізь дуже повільний. Виняток становлять лише військові установи.

Якщо в шаббат з необережності заїхати в релігійне селище, то вас можуть закидати камінням або як мінімум вилаяти, за недотримання правил. Слід зазначити, що арабські райони сильно контрастують з єврейськими, дратуючи ніс рибним запахом і збиваючи з пантелику хаотичним рухом транспорту.

Цікавий факт: вираз "навести шмон" має єврейське коріння. Багато років тому в Одесі о 8 годині вечора була комендантська година, а цифра 8 на івриті - "шмон".

Ще трохи лінгвістики: слово "Абракадабра" арамейською мовою означає "буде так, як я скажу".

Дослівний переклад слів "чоловік" і "дружина" з івриту - "господар" (Бааль) і "жінка" (Іша).

Якщо вам сподобалась стаття, будь ласка, залиште свої коментарі або відгуки.