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 ізраїль

Ізраїль - дивовижна країна, на території якої уживаються представники різних конфесій та етнічних груп. Гуляючи по Єрусалиму можна зустріти релігійного єврея в чорному одязі, та капелюсі із пейсами, мусульманку в паранджі, араба в національній хустці на голові, ізраїльського солдата у військовій формі з автоматом, і туриста з обгорілим носом і фотоапаратом. І всі ці люди з різних культур будуть мирно співіснувати поруч.

green point with spaceНаселення Ізраїлю становить приблизно 8,050 млн осіб.

green point with spaceКожен четвертий ізраїльтянин - емігрант з СРСР. Ясна річ, що тут найбільший відсоток «приїжджих» на душу населення.

green point with spaceОфіційні мови - іврит та арабська, хоча є міста, в яких жоден житель не говорить на івриті.

green point with spaceІзраїль не має офіційних кордонів, в країні немає конституції. Столиця його - Єрусалим, але всі державні, політичні та ділові зустрічі ведуться в Тель-Авіві.

green point with spaceПрапор Ізраїля виглядає ось так:

прапор ізраїля

green point with spaceВ івриті немає звернення на «ви».

green point with spaceІзраїль розташований в пустелі, це добре видно з літака. Але на землі картина змінюється - в країні дуже багато рослин, газонів, кактусів, пальм, які постійно зрошуються. Будь-який бажаючий може повалятися на м'якій травичці. А ось на розділових алеях доріг розстелена штучна трава, ходити і лежати на ній заборонено.

green point with spaceІзраїль - єдина країна, де площа зелених насаджень розширюється.

green point with spaceВ Ізраїлі винайдена крапельна система зрошення.

green point with spaceІзраїль - багатонаціональна держава. У паспорті ізраїльтянина в графі «Національність» ставиться прочерк.

green point with spaceНаціональний символ Ізраїлю - птах одуд. Цей птах символізує благородство, мудрість, любов і шанування старших. Про одудів не можна сказати, що вилетів з гнізда і забув своїх батьків - молоді удоди завжди дбають про «старше покоління». Вони вищипують їм старі пера і приносять їжу, якщо знадобиться.

птах одуд

green point with spaceВ Ізраїлі представниць слабкої статі менше, ніж чоловіків, тому в країні практично немає старих дів.

green point with spaceУ ізраїльтян є лише релігійні шлюби. У країні заборонені союзи між людьми різних релігій, але обійти цю заборону можна, уклавши шлюб в іншій країні - такий союз Ізраїль визнає.

green point with spaceЄ в Ізраїлі і «парагвайський шлюб», при якому присутність на церемонії обох наречених необов'язково, потрібна лише довіреність від відсутнього.

green point with spaceВ ізраїльських сім'ях, як правило, від трьох до семи дітей.

green point with spaceІзраїль - дорога країна. Незаможні громадяни отримують від держави соціальну підтримку, але прожити тільки на неї, не маючи іншого доходу, неможливо. І це при тому, що рівень життя в Ізраїлі - один з найвищих в світі (вище, ніж у Великобританії). Зарплата тут висока, але дуже високі ціни на товари і недешеві комунальні послуги.

green point with spaceВеликий відсоток ізраїльтян живе в найманому житлі, оскільки купити своє можуть не всі. Більш того, деякі люди не в змозі платити за свої квартири, але вони не бояться залишитися на вулиці, оскільки виселити їх ніхто не має права.

green point with spaceЗгідно із законом 1991 року в кожній квартирі повинна бути обладнана спеціальна кімната для захисту від хімічної і бактеріологічної зброї.

green point with spaceЗима в Ізраїлі тепла - близько +15 ° С.

740

green point with spaceКожен працюючий ізраїльтянин в разі необхідності безкоштовно отримує будь-яку медичну допомогу, навіть найдорожчу.

green point with spaceВ Ізраїлі дуже хороша освіта (третє місце в світі) і високий рівень культури. Чверть працездатного населення закінчили університети, а кожен восьмий має вчений ступінь.

green point with spaceІзраїль посідає друге місце в світі за кількістю видаваних книг, найбільша кількість музеїв на людину. Тут сконцентрована найбільша кількість високотехнологічних компаній.

green point with spaceВ ізраїльських школах першими в світі почали викладати інформатику. Країна займає перше місце в світі по числу персональних комп'ютерів на душу населення.

green point with spaceВ кінці всіх ділових паперів, навіть повісток, пишеться «З великою повагою».

green point with spaceВ Ізраїлі найрозвиненіша медицина в світі. Тут найвищий відсоток лікування від раку.

green point with spaceВ Ізраїлі створили крихітну відеокамеру, яку поміщають в таблетку. Пацієнт ковтає її, і це дозволяє на власні очі бачити захворювання шлунково-кишкового тракту.

green point with spaceСередня тривалість життя в країні - майже 82 роки.

green point with spaceУ країні чимало базарів, на яких можна купити практично будь-які овочі, фрукти, горіхи і багато іншого. Причому коренеплоди, наприклад, морква і картопля, продаються митими.

green point with spaceВ Ізраїлі не їдять сушену рибу.

green point with spaceУ ресторанах і кафе прийнято давати чайові, не менше десяти відсотків від вартості замовлення.

green point with spaceВ Ізраїлі дуже дорога сфера обслуговування, тому простіше купити нову річ, ніж ремонтувати зламану.

green point with spaceМертве море насправді озеро, а його води по в'язкостібільше схожі на олію, ніж на соляний розчин. Шкіра після 15 хвилин перебування в морі стає гладкою як шовк, адже в складі води велика кількість магнію, натрію, кальцію, калію та інших важливих для організму мікро і макроелементів.

мертве море

green point with spaceІзраїльтяни дуже голосно розмовляють. Мабуть у них гарячий темперамент, або на івриті по-іншому не виходить.

green point with spaceВ Ізраїлі ви побачите спортсменів будь-якого віку, що бігають уздовж пляжу. Тут величезна кількість серферів, кайтерів, віндсерферів і інших прихильників водних видів спорту. Можливо, саме завдяки цьому ізраїльтяни виглядають набагато молодшими за свій вік.

green point with spaceВ Ізраїлі люблять домашніх тварин. У Тель-Авіві навіть організований спеціальний пляж для собак. Причому, бездомних собак ви на вулиці не зустрінете - їх відразу розбирають по сім'ях. А ось котів на вулицях - хоч відбавляй. Тим не менш, вони всі вгодовані, доглянуті, і дуже великі.

green point with spaceМісцеві жителі - люди дуже чуйні, завжди допоможуть, підкажуть адресу. В Ізраїль з'їжджаються євреї з усього світу, тому вас зрозуміють і на івриті, і англійською, і російською.

green point with spaceТут навіть у найменшому магазині ви зможете розплатитися кредитною карткою.

green point with spaceСтіна Плачу - арабська назва. Це єдиний вцілілий фрагмент стіни, що оточувала Храмову Гору - святе місце для віруючих. Араби, бачачи, як оплакують зруйнований Храм, прозвали це місце el-Mabka, або "Місце стогін". Євреї ж називають її Західна Стіна або на івриті - Котель Маараві.

стіна плачу

green point with spaceУ міст в Ізраїлі немає видимих ​​кордонів - покажчиків з назвою населеного пункту не зустрінеш. Тільки найдосвідченіший водій знає, де закінчується одне місто і починається друге.

green point with spaceІнтернет в Ізраїлі скрізь дуже повільний. Виняток становлять лише військові установи. 

green point with spaceЯкщо в шаббат з необережності заїхати в релігійне селище, то вас можуть закидати камінням або як мінімум вилаяти, за недотримання правил. Слід зазначити, що арабські райони сильно контрастують з єврейськими, дратуючи ніс рибним запахом і збиваючи з пантелику хаотичним рухом транспорту.

green point with spaceЦікавий факт: вираз "навести шмон" має єврейське коріння. Багато років тому в Одесі о 8 годині вечора була комендантська година, а цифра 8 на івриті - "шмон".

green point with spaceЩе трохи лінгвістики: слово "Абракадабра" арамейською мовою означає "буде так, як я скажу".

green point with spaceДослівний переклад слів "чоловік" і "дружина" з івриту - "господар" (Бааль) і "жінка" (Іша).

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