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португалія

Португалія - ​​європейська країна, яка колись гриміла військовою славою по морях і океанах усього світу. Осколки колишньої португальської імперії досі живі й здорові - чого варта одна тільки Бразилія. В даний час Португалія являє собою тиху аграрну країну з пасторальними пейзажами, багато в чому схожа на Іспанію, але все-таки відрізняється від неї.

 

Цікаві факти про Португалію.

green point with spaceПерша згадка про Португалію датується 868 роком.

green point with spaceПортугальська столиця Лісабон - найдавніша з міст Західної Європи, а також одне з найбільш поважних за віком міст світу.

green point with spaceЧисельність населення португалії становить близько 10.8 млн. осіб.

green point with spaceПортугалія втратила дві останні колонії (Макао і Східний Тимор) тільки в 1999 році.

green point with spaceПрапор Португалії виглядає ось так:

прапор португалії

 

green point with spaceНа території Португалії виробляють знамените кріплене вино «Портвейн».

green point with spaceМирний договір, в 1373 році підписаний між Англією і Португалією, є найстарішим у світі - він до цих пір не порушений.

green point with spaceПортугалія, велика колоніальна держава, на півстоліття раніше Іспанії, Франції і Великобританії виступила за скасування рабства. Сталося це в 1761 році.

green point with spaceЧерез високу релігійність жителів Португалії, аборти в цій країні були легалізовані тільки після референдуму в 2007 році.

green point with spaceУ Португалії знаходиться найзахідніша точка Європи - мис Рока, який на 140 метрів піднімається над гладдю Атлантичного океану.

мис Рока португалія

green point with spaceУ Португалії в 1290 році був заснований Університет Коїмбра, який зараз є одним з найстаріших в Європі.

green point with spaceПортугалець Фернан Магеллан був великим мореплавцем і першою людиною, яка здійснила кругосвітню подорож - вона тривала 3 роки і закінчилася на початку вересня 1522 року.

green point with spaceУ Португалії вбивство бика під час кориди розцінюється як злочин.

green point with spaceУ Лісабоні досі працює найстаріший в світі книжковий магазин, який почав обслуговувати покупців ще в 1732 році.

green point with spaceПортугалія - ​​єдина європейська країна, кордони якої залишаються незмінними з 1139 року.

green point with spaceВ кінці XV століття португальський мореплавець Васко да Гама зумів знайти морський шлях з Європи до Індії, що стало поворотним моментом історії.

green point with spaceУ Лісабоні розташований найдовший міст Європи - протяжність моста Васко да Гама становить 17.2 км.

міст Васко да Гама

 

green point with spaceПортугальці вважають складені в дулю пальці захисним жестом.

green point with spaceСтолицею Португалії протягом 14 років було місто Ріо-де-Жанейро - туди втекла португальська королівська сім'я, рятуючись від військ Наполеона. Ріо-де-Жанейро було єдиною в історії столицею європейської держави, розташованої поза Європою, і тривало це до 1822 року.

green point with spaceПортугальці під час настання Нового року з'їдають по 12 виноградин - одну на кожен удар курантів.

green point with spaceПортугалія забезпечує 70% світового експорту пробок. (див. Цікаві факти про корок)

корок для вина

green point with spaceЗ XIX століття випускники португальських вузів спалюють на головній площі міст стрічки, якими вони обв'язували свої підручники.

green point with spaceЛюбов до чаюванням англійці перейняли від португальської принцеси Катаріни де Браганца, яка в 1662 році стала дружиною англійського короля Карла II. Саме в Португалії розташована найстаріша чайна компанія світу.

green point with spaceКожен житель Португалії в середньому випиває три сотні чашок кави в рік.

green point with spaceУ Португалії офіційно дозволено укладати одностатеві шлюби.

green point with spaceВантовий «Міст 25 квітня» в Лісабоні визнано найкрасивішим в Європі.

Вантовий «Міст 25 квітня» португалія

 

green point with spaceСлова «альбатрос», «фетиш», «кобра», «Москіт», «зебра», «альбінос», «командир», «банан» і багато інших мають португальське походження.

green point with spaceНаціональний музичний стиль Португалії - фаду.

green point with spaceТротуари в португальських містах викладають особливою ​​плиткою під назвою «калсада» - шматками базальту або вапняку, видобутими і укладеними вручну.

green point with spaceУ португальському містечку Евора є каплиця, декорована скелетами 5000 ченців-францисканців.

green point with spaceДержавні автомобільні номери в Португалії можна зробити в будь-якій майстерні. 

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