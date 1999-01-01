Португалія - європейська країна, яка колись гриміла військовою славою по морях і океанах усього світу. Осколки колишньої португальської імперії досі живі й здорові - чого варта одна тільки Бразилія. В даний час Португалія являє собою тиху аграрну країну з пасторальними пейзажами, багато в чому схожа на Іспанію, але все-таки відрізняється від неї.
Цікаві факти про Португалію.
Перша згадка про Португалію датується 868 роком.
Португальська столиця Лісабон - найдавніша з міст Західної Європи, а також одне з найбільш поважних за віком міст світу.
Чисельність населення португалії становить близько 10.8 млн. осіб.
Португалія втратила дві останні колонії (Макао і Східний Тимор) тільки в 1999 році.
Прапор Португалії виглядає ось так:
На території Португалії виробляють знамените кріплене вино «Портвейн».
Мирний договір, в 1373 році підписаний між Англією і Португалією, є найстарішим у світі - він до цих пір не порушений.
Португалія, велика колоніальна держава, на півстоліття раніше Іспанії, Франції і Великобританії виступила за скасування рабства. Сталося це в 1761 році.
Через високу релігійність жителів Португалії, аборти в цій країні були легалізовані тільки після референдуму в 2007 році.
У Португалії знаходиться найзахідніша точка Європи - мис Рока, який на 140 метрів піднімається над гладдю Атлантичного океану.
У Португалії в 1290 році був заснований Університет Коїмбра, який зараз є одним з найстаріших в Європі.
Португалець Фернан Магеллан був великим мореплавцем і першою людиною, яка здійснила кругосвітню подорож - вона тривала 3 роки і закінчилася на початку вересня 1522 року.
У Португалії вбивство бика під час кориди розцінюється як злочин.
У Лісабоні досі працює найстаріший в світі книжковий магазин, який почав обслуговувати покупців ще в 1732 році.
Португалія - єдина європейська країна, кордони якої залишаються незмінними з 1139 року.
В кінці XV століття португальський мореплавець Васко да Гама зумів знайти морський шлях з Європи до Індії, що стало поворотним моментом історії.
У Лісабоні розташований найдовший міст Європи - протяжність моста Васко да Гама становить 17.2 км.
Португальці вважають складені в дулю пальці захисним жестом.
Столицею Португалії протягом 14 років було місто Ріо-де-Жанейро - туди втекла португальська королівська сім'я, рятуючись від військ Наполеона. Ріо-де-Жанейро було єдиною в історії столицею європейської держави, розташованої поза Європою, і тривало це до 1822 року.
Португальці під час настання Нового року з'їдають по 12 виноградин - одну на кожен удар курантів.
Португалія забезпечує 70% світового експорту пробок. (див. Цікаві факти про корок)
З XIX століття випускники португальських вузів спалюють на головній площі міст стрічки, якими вони обв'язували свої підручники.
Любов до чаюванням англійці перейняли від португальської принцеси Катаріни де Браганца, яка в 1662 році стала дружиною англійського короля Карла II. Саме в Португалії розташована найстаріша чайна компанія світу.
Кожен житель Португалії в середньому випиває три сотні чашок кави в рік.
У Португалії офіційно дозволено укладати одностатеві шлюби.
Вантовий «Міст 25 квітня» в Лісабоні визнано найкрасивішим в Європі.
Слова «альбатрос», «фетиш», «кобра», «Москіт», «зебра», «альбінос», «командир», «банан» і багато інших мають португальське походження.
Національний музичний стиль Португалії - фаду.
Тротуари в португальських містах викладають особливою плиткою під назвою «калсада» - шматками базальту або вапняку, видобутими і укладеними вручну.
У португальському містечку Евора є каплиця, декорована скелетами 5000 ченців-францисканців.
Державні автомобільні номери в Португалії можна зробити в будь-якій майстерні.
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