Острів Кіпр, розташований в Середземному морі - це не тільки популярний туристичний напрям, це ще і справжня скарбниця пам'яток стародавньої культури. Чого тут тільки немає - і допотопні катакомби, і руїни римських палаців, і багатюща спадщина античної Греції... Одним словом, Кіпр однозначно вартий того, щоб відвідати його хоча б раз в житті.

Цікаві факти про Кіпр.

Кожна п'ята людина, що проживає на Кіпрі - іноземець.

Чисельність населення країни становить близько 1.2 млн. осіб

З 1974 року острів розділений на дві частини, 60 % контролюється владою Республіки Кіпр (в основному, населена греками), інша частина — Турецькою Республікою Північного Кіпру (населена турками). ТРПК визнана тільки Туреччиною, ООН вважає цю територію окупованою Туреччиною.

Столиця Кіпру - місто Нікосія, причому місто розділене надвоє між Кіпром і невизнаною республікою Північний Кіпр. Обидві половинки Нікосії виконують роль столиці для своїх держав.

Будучи на Кіпрі, не варто розмовляти з греками-кіпріотами на тему поділу острова, так як ця тема для них надзвичайно болюча.

Прапор Кіпра виглядає ось так:

Крадіжок на Кіпрі практично немає.

Багато людей на Кіпрі, особливо зайняті в сфері туризму, говорять російською. Це пов'язано з величезним потоком російськомовних туристів.

На Кіпрі лівосторонній рух.

У більшості будинків (за винятком житлових багатоповерхівок у великих містах) відсутній підігрів води. Замість цього кіпріоти встановлюють на дахах резервуари з водою, які нагріваються сонцем.

Перші люди з'явилися на Кіпрі, судячи з археологічних знахідок, ще приблизно 12 тисяч років тому.

На Кіпрі немає залізниць. Точніше, одна є, але вона була закрита в зв'язку з нерентабельністю ще в середині минулого століття.

У розташованому на Кіпрі місті Пафос так багато різних археологічних об'єктів, що мають величезну цінність, що все місто цілком було внесено до списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО.

Кіпріоти люблять відпочивати. Наприклад, в неділю закрито взагалі все, а банки і аптеки працюють лише по буднях, і тільки до обіду. Більшість магазинів закриваються о 5-6 годині вечора.

З початку 2008 року на Кіпрі введено в експлуатацію євро, який замінив кіпрський фунт.

На Кіпрі розташоване місто-привид Вароша, покинуте після військового конфлікту з Туреччиною в середині 70-х. З тих пір місто пустує і повільно руйнується. Де-юре Вароша є кварталом більшого міста - Фамагусти.

Близько двох відсотків території острова Кіпр знаходяться під контролем Великобританії - там розташовані військові бази цієї країни.

Туристам, в чиєму закордонному паспорті є штамп, який свідчив про перетин кордону Македонії, може бути відмовлено у в'їзді на Кіпр. Це пов'язано з конфліктом Македонії та Греції.

Незважаючи на те, що на Кіпрі розвинене виноробство, більшість кіпріотів дуже прохолодно ставляться до алкоголю, віддаючи перевагу безалкогольним коктейлям.

Фільми в кіпрських кінотеатрах йдуть без перекладу, оригінальною мовою, з субтитрами на грецькій.

Серед усіх країн в світі саме Кіпр посідає перше місце за кількістю автомобілів на людину.

Серед усіх країн Євросоюзу Кіпр числиться однією з найменш густонаселених.

На Кіпрі немає платних пляжів - всі вони належать державі, а тому вони безкоштовні.

Вважається, що грецька богиня Афродіта народилася з морської піни саме тут, на Кіпрі, в бухті Афродіти, яка і отримала свою назву після цієї події.

Найпопулярніша їжа на Кіпрі - звичайний шашлик, який, правда, тут називають «сувлаки».

Кіпр - країна з найбільшим числом сонячних днів в році у всьому середземноморському регіоні.

З північного берега острова при гарній погоді можна побачити Туреччину.

Собак на Кіпрі чомусь мало, а ось кішок, в тому числі і «на вільному вигулі» - навпаки, надзвичайно багато.

На Кіпрі немає платних доріг.

Кіпріоти дуже люблять весілля, і часом, коли одружуються, запрошують на торжество багато сотень гостей.

Якщо ви вчинили на Кіпрі правопорушення, не варто намагатися дати хабар місцевим правоохоронцям - це погано закінчиться.

Найпопулярніший на Кіпрі вид спорту - футбол, як, втім, і в багатьох інших країнах.

Кіпріоти дуже теплолюбні. Якщо взимку температура опускається до 13-15 градусів тепла, вони посилено кутаються в теплий одяг, в той час як іноземці продовжують розгулювати чи не в футболках і шортах.

Найпівденніша точка Євросоюзу розташована саме тут, на Кіпрі.

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