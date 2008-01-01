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 Острів Кіпр

Острів Кіпр, розташований в Середземному морі - це не тільки популярний туристичний напрям, це ще і справжня скарбниця пам'яток стародавньої культури. Чого тут тільки немає - і допотопні катакомби, і руїни римських палаців, і багатюща спадщина античної Греції... Одним словом, Кіпр однозначно вартий того, щоб відвідати його хоча б раз в житті.

 

Цікаві факти про Кіпр.

green point with spaceКожна п'ята людина, що проживає на Кіпрі - іноземець. 

green point with spaceЧисельність населення країни становить близько 1.2 млн. осіб

green point with spaceЗ 1974 року острів розділений на дві частини,  60 % контролюється владою Республіки Кіпр (в основному, населена греками), інша частина — Турецькою Республікою Північного Кіпру (населена турками). ТРПК визнана тільки Туреччиною, ООН вважає цю територію окупованою Туреччиною.

green point with spaceСтолиця Кіпру - місто Нікосія, причому місто розділене надвоє між Кіпром і невизнаною республікою Північний Кіпр. Обидві половинки Нікосії виконують роль столиці для своїх держав.

green point with spaceБудучи на Кіпрі, не варто розмовляти з греками-кіпріотами на тему поділу острова, так як ця тема для них надзвичайно болюча.

green point with spaceПрапор Кіпра виглядає ось так:

Прапор Кіпр

green point with spaceКрадіжок на Кіпрі практично немає.

green point with spaceБагато людей на Кіпрі, особливо зайняті в сфері туризму, говорять російською. Це пов'язано з величезним потоком російськомовних туристів.

green point with spaceНа Кіпрі лівосторонній рух.

green point with spaceУ більшості будинків (за винятком житлових багатоповерхівок у великих містах) відсутній підігрів води. Замість цього кіпріоти встановлюють на дахах резервуари з водою, які нагріваються сонцем.

green point with spaceПерші люди з'явилися на Кіпрі, судячи з археологічних знахідок, ще приблизно 12 тисяч років тому.

green point with spaceНа Кіпрі немає залізниць. Точніше, одна є, але вона була закрита в зв'язку з нерентабельністю ще в середині минулого століття.

green point with spaceУ розташованому на Кіпрі місті Пафос так багато різних археологічних об'єктів, що мають величезну цінність, що все місто цілком було внесено до списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО.

green point with spaceКіпріоти люблять відпочивати. Наприклад, в неділю закрито взагалі все, а банки і аптеки працюють лише по буднях, і тільки до обіду. Більшість магазинів закриваються о 5-6 годині вечора.

green point with spaceЗ початку 2008 року на Кіпрі введено в експлуатацію євро, який замінив кіпрський фунт.

green point with spaceНа Кіпрі розташоване місто-привид Вароша, покинуте після військового конфлікту з Туреччиною в середині 70-х. З тих пір місто пустує і повільно руйнується. Де-юре Вароша є кварталом більшого міста - Фамагусти.

вароша, кіпр

 

green point with spaceБлизько двох відсотків території острова Кіпр знаходяться під контролем Великобританії - там розташовані військові бази цієї країни.

green point with spaceТуристам, в чиєму закордонному паспорті є штамп, який свідчив про перетин кордону Македонії, може бути відмовлено у в'їзді на Кіпр. Це пов'язано з конфліктом Македонії та Греції.

green point with spaceНезважаючи на те, що на Кіпрі розвинене виноробство, більшість кіпріотів дуже прохолодно ставляться до алкоголю, віддаючи перевагу безалкогольним коктейлям.

green point with spaceФільми в кіпрських кінотеатрах йдуть без перекладу, оригінальною мовою, з субтитрами на грецькій.

green point with spaceСеред усіх країн в світі саме Кіпр посідає перше місце за кількістю автомобілів на людину.

green point with spaceСеред усіх країн Євросоюзу Кіпр числиться однією з найменш густонаселених.

green point with spaceНа Кіпрі немає платних пляжів - всі вони належать державі, а тому вони безкоштовні.

green point with spaceВважається, що грецька богиня Афродіта народилася з морської піни саме тут, на Кіпрі, в бухті Афродіти, яка і отримала свою назву після цієї події.

green point with spaceНайпопулярніша їжа на Кіпрі - звичайний шашлик, який, правда, тут називають «сувлаки».

green point with spaceКіпр - країна з найбільшим числом сонячних днів в році у всьому середземноморському регіоні.

green point with spaceЗ північного берега острова при гарній погоді можна побачити Туреччину.

green point with spaceСобак на Кіпрі чомусь мало, а ось кішок, в тому числі і «на вільному вигулі» - навпаки, надзвичайно багато.

green point with spaceНа Кіпрі немає платних доріг.

green point with spaceКіпріоти дуже люблять весілля, і часом, коли одружуються, запрошують на торжество багато сотень гостей.

green point with spaceЯкщо ви вчинили на Кіпрі правопорушення, не варто намагатися дати хабар місцевим правоохоронцям - це погано закінчиться.

green point with spaceНайпопулярніший на Кіпрі вид спорту - футбол, як, втім, і в багатьох інших країнах.

green point with spaceКіпріоти дуже теплолюбні. Якщо взимку температура опускається до 13-15 градусів тепла, вони посилено кутаються в теплий одяг, в той час як іноземці продовжують розгулювати чи не в футболках і шортах.

green point with spaceНайпівденніша точка Євросоюзу розташована саме тут, на Кіпрі. 

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