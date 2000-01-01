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 нідерланди

«Нідерланди» чи «Голландія» - як все-таки називається ця країна? В якому місті за одну коротку прогулянку можна перетнути державний кордон кілька разів? Як називається найбільший штучний острів? Розглянемо Нідерланди в деталях.

 

Цікаві факти про Нідерланди.

Нідерланди часто називають Голландією, що невірно і, до речі, не дуже подобається місцевим жителям. Голландією називається регіон на заході країни. Точніше, це історична область, яка включає в себе два регіони - Північну і Південну Голландії.

Населення Нідерладів становить 16.4 млн. осіб. Площа країни складає 41 526 квадратних кілометрів. Таким чином, Нідерланди - одна з найбільш щільно заселених країн світу. Щільність населення тут становить 395 осіб/км².

Назва «Нідерланди» перекладається як «Низинні землі». Тому що близько половини території країни лежить нижче рівня моря.

Столиця Нідерландів місто Амстердам - ​​найбільше в світі місто, повністю побудоване на палях. Незважаючи на те, що Амстердам є головним містом Нідерландів, резиденція уряду розміщується в Гаазі.

Пропор Нідерландів виглядає ось так:

Пропор Нідерландів

Нідерланди - це держава, що складається з європейської території і декількох островів у Карибському морі. Також Нідерландам належать острова Аруба, Кюрасао і Сінт-Мартен, які також розташовані в Карибському басейні і мають особливий статус - самоврядне державне утворення. Всі ці суб'єкти разом і називаються Королівство Нідерландів.

Провінція Флеволанд є найбільшим в світі штучним островом. На відміну від інших рукотворних островів планети, для створення цього шматочка суші винахідливі голандці не насипали землю а осушили озеро. На території острова постійно працюють потужні насоси, які відкачують воду і запобігають затопленню. Зараз площа острова становить майже 1000 квадратних кілометрів, а населення - майже 400 тисяч осіб.

В результаті поділу земель в період з XIII по XVII століття містечко Барле виявився поділене між Нідерландами та Бельгією і до цих пір залишається порізаним на голландські та бельгійські «шматочки». Кордон між двома сучасними державами тут проходить дивним чином: по вулицях, будинках і ресторанах.

Символом країни, безумовно, є тюльпани. Зараз Нідерланди - найбільший в світі виробник і експортер цибулинних рослин, до яких відносяться тюльпани. Але батьківщина цих квітів зовсім не Нідерланди. Перші цибулини тюльпанів були привезені сюди з Туреччини в 1599 році.

нідерланди тюльпани

Голландці є найвищою нацією в світі. Середній зріст чоловіка складає 182, а жінки - 170 сантиметрів. Причину такого явища вчені вбачають в особливій будові ДНК голландців, а також в сприятливих екологічних умовах.

Великий відсоток населення не вступають в офіційний шлюб, навіть якщо давно живуть разом і виховують спільних дітей. При цьому приблизно 20% голландців самотні.

А для тих, хто колись зв'язали себе узами шлюбу, але пізніше вирішили розлучитися, голландцями придумана нова послуга - розлучення за вихідні. Суть її полягає в наступному: пара селиться в готель в п'ятницю, і за вихідні співробітники компанії, що займаються шлюборозлучними процесами, допомагають їм залагодити всі юридичні, фінансові та майнові питання, а також надають психологічну підтримку. У понеділок вранці колишнє подружжя покидають готель - розведені і щасливі. Зараз подібний сервіс доступний тільки в декількох готелях Амстердама.

У Нідерландах законодавством закріплено право вирощувати вдома для особистого споживання марихуану. Правда, із застереженнями - не більше 5 кущів. А в 20-х числах листопада в Амстердамі проводиться фестиваль конопель «Кубок каннабіса» (Cannabis Cup), засновником якого є американський журнал High Times.

1 жовтня 2000 року в країні було легалізовано проституцію. З цього моменту дозволялося відкривати будинки розпусти, а «жриць кохання» зобов'язали мати медичні довідки і платити прибутковий податок. А ось фотографувати жінок, що стоять у вікнах-вітринах і затягають клієнтів в знаменитому Кварталі червоних ліхтарів суворо заборонено.

Нульові відзначилися ще двома визначними законами: у 2001 році голландський уряд узаконив одностатеві шлюби, а в 2002 - евтаназію.

У Нідерландах дозволено вживати алкоголь з 16 років. До речі, про алкоголь. Голландський міцний напій називається Jenever. Багато хто відзначає, і не безпідставно, що за смаком він схожий на ліки. Справа в тому, що укладач рецепта цього напою - голландський лікар, який використовував його як лікарський препарат.

Нідерланди лежать в дельті трьох річок - Рейн (Rhine), Маас (Maas) і Шельда (Schelde). Крім того, майже половина території країни лежить нижче рівня моря. Тому своїм існуванням Нідерланди зобов'язані майстерності гідротехніки. Голландці пишаються тим, що вони зуміли здобути перемогу над водою. В одному Амстердамі налічується більше 1280 містів.

нідерланди мости

У міжнародному аеропорту Нідерландів Схіпхол розташувалась філія Державного музею Амстердама, в якому можна побачити роботи голландських художників.

У 2014 році в Амстердамі відкрився перший в світі зоопарк мікробів «Micropia». Тут відвідувачі можуть дізнатися про значення мікробів для людини, поспостерігати за життям мікроорганізмів в пробірці і побачити в мікроскоп процеси розмноження бактерій.

У місті Роттердам знаходиться найбільший в Європі порт, тому Нідерланди є важливими воротами в Європу. І не тільки по воді: Амстердамський аеропорт Схіпхол (Schiphol) вважається одним з найбільших аеропортів Європи.

Кожне з головних міст Нідерландів має свій власний характер, хоча всі вони розташовані дуже близько одне до одного. Міста Амстердам, Гаага, Роттердам і Утрехт входять в єдину область з населенням десять мільйонів осіб, яка називається Рандстад (Randstad).

Боротьба за осушення грунту допомогла голландцям розвинути впевненість в своїх можливостях. А так як управління водою вимагає участі багатьох сторін, це допомогло їм навчитися працювати згуртовано, як одна команда. Саме тому європейські партнери і більш широке міжнародне співтовариство цінують голландське мистецтво містобудування і часто укладають з ними договори на будівництво мостів в своїх країнах.

Низинні області країни складаються головним чином з польдерів - плоских відрізків землі, оточених греблями, де можна регулювати горизонт грунтових вод.

Пейзажі Нідерландів усіяні вітряними млинами, які стали характерною ознакою країни. В наш час тут налічується близько 1000 традиційних дійових вітряних млинів. З 16-го століття вітряки використовувались не тільки для осушення землі, а й усіх внутрішніх озер.

нідерланди млин

Найвища точка Нідерландів досягає висоти 321 м. над рівнем моря, і тому називається «гора» (гора Валсерберг), а найнижча - знаходиться в польдері недалеко від Роттердама і лежить на 7 метрів нижче рівня моря.

Нідерландська мова - рідна мова для більш ніж 22 млн. осіб в Нідерландах і Бельгії. У північно-західній Франції на голландському діалекті говорять приблизно 60 000 чоловік. Нідерландська мова широко використовується в колишній колонії Сурінам, а також в Арубі та Нідерландських Антильських островах, які є частиною Королівства Нідерландів. Внаслідок історичних зв'язків з Індонезією, тут також говорять нідерландською мовою. 

Кломпи - традиційні дерев'яні черевики - найпопулярніший сувенір з Нідерландів. Але сувеніром вони стали в сучасному світі, а колись це взуття мало практичне значення. Через велику кількість опадів протягом року дерев'яні черевики носили, щоб захистити ноги від холоду і вологи. Найбільшою популярністю черевики користувалися у бідних верств населення. Найстаріший черевичок датується 1230 роком.

нідерланди сувенір

У Нідерландах зосереджена найбільша кількість музеїв на квадратний кілометр, їх у всій країні налічується близько 1000, а в одному Амстердамі - 42.

В Амстердамі проживають представники близько 200 національностей.

В Амстердамі можна побачити 22 картини Рембрандта і 206 картин Ван Гога. Перша Всесвітня Виставка Прес-Фотографії проводилася саме в Нідерландах.

Міжнародний суд знаходиться в нідерландському місті Гаага, в знаменитому Палаці Миру.

Дві великі провінції країни Північна Голландія та Південна Голландія складають близько 13% всієї території Нідерландів.

У Нідерландах налічується близько 15 000 км. велосипедних доріжок і близько 16 мільйонів велосипедів. Це означає, що на кожного жителя країни припадає по одному велосипеду. До речі, велосипедів в країні в два рази більше, ніж автомобілів.

нідерланди велосипеди

 

Нідерланди були одним з шести членів-засновників Європейського Економічного Співтовариства.

Кожен з трьох жителів Нідерландів вважає себе членом якогось спортивного клубу.

Голландці є найбільшими споживачами кави після скандинавів.

Населення Нідерландів вважається одним з наймолодших в Європейському Союзі.

Літаки, які прибувають в амстердамський аеропорт Скіпхол (Schiphol), приземляється на 4,5 метрів нижче рівня моря.

Коли голландські школярі здають іспити, вони вивішують зовні своїх будинків прапор Нідерландів і шкільний портфель.

Голландці отримали 15 Нобелівських премій: в області хімії, фізики, медицини, економіки та миру. 

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