Деталі
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У цьому матеріалі мова піде не про визначні пам'ятки, а про повсякденні дрібниці, які роблять життя звичайних людей комфортнішим. А якщо дочитаєте статтю до кінця - дізнаєтеся, що може вам стати в нагоді при плануванні канікул в Німеччині.

 

pin Парковки.

парковка

Паркувальні місця для жінок. Розташовані вони, як правило, в більш зручному місці в порівнянні з іншими машино-місцями. І це аж ніяк не жест галантності. Так німці запобігають можливі випадки нападу на жінок, які особливо ймовірні на критих і підземних паркінгах. А близьке розташування до виходу з парковки може допомогти жінці в разі загрози.

 

pin Велосипедисти.

велодоріжка

Німеччина - країна велосипедистів. Вони всюди. 96% населення тут має велосипеди. Тому, коли будете виходити з припаркованої машини, перш ніж відкривати двері, переконайтеся, що по велодоріжці не їде один з них. Інакше травми не уникнути.

І не гуляйте по доріжках, призначеним спеціально для них. Водії будуть невдоволено сигналити в клаксон.

 

pin Супермаркети.

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Перше, що вражає зайшовши до супермаркету, - ціни на цінниках різних продуктів вказані з перерахунком на 1 кг, 100 г, 1 л. Ви можете завжди побачити перераховану вартість на цьому ж ціннику нижче основної ціни. Це зроблено для того, щоб покупець порівняв і вибрав вигідний варіант для себе.

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Коли вибираєте мінералку - зверніть увагу на цінник вже не тільки тому, що тут є ціна, перерахована на літр, а й тому, що ціна за пляшку вказана окремо. Гроші за пляшку ви повернете, коли принесете її назад в магазин.

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Також будьте готові побачити оплачену пляшку в окремому рядку в чеку.

 

pin Покупки.

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В основному всі магазини в Німеччині закриваються о 8 год. вечора. Деякі - і в 7 год.. Існує спеціальний закон, який регламентує режим роботи магазинів. Варто це врахувати, плануючи свій день, щоб не залишитися без сніданку.

 

pin Собаки.

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Зустріти людину з собакою в Німеччині можна всюди: в метро, ​​магазинах, кафе, парках і на площах. Пакети для прибирання за собаками ви знайдете на вулиці в будь-якому районі міста. Використані пакети поміщаються сюди ж - в спеціальний відсік, який можна відкрити, не торкаючись руками.

 

pin Туалети.

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У місцях проведення міських заходів встановлюють такі пісуари. Скористатися ними можна безкоштовно, заощадивши таким чином на платному туалеті € 0,75. На жаль, актуально тільки для чоловіків.

 

pin Для мамусь.

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А цей факт оцінять батьки малюків. Звичайний пеленальний столик, де ви можете безкоштовно взяти підгузник. Розташовуються такі столики повсюдно в громадських туалетах.

 

pin Червона картка.

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Arschkarte - (нім. «Arsch» - «дупа», «karte» - «карта») дослівно - «дупна картка». Цей вислів з'явився, коли всі телевізори були чорно-білими. Щоб уникнути плутанини, судді клали картки в різні кишені. Жовту - в нагрудну, червону - в задню кишеню шортів. Телеглядачі здогадувалися про колір картки по тому, з якої кишені суддя її дістає. 

І зараз у німців є вираз «Arschkarte gezogen», що означає «дістав червону / дупну картку». Його використовують, коли відбувається нещастя, не пощастило, витягнув не ту карту.

 

pin Сауни.

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В баню в Німеччині ходять разом - чоловіки з жінками. Одягати купальний костюм при цьому не прийнято. Рушники використовуються виключно з метою гігієни - щоб укласти їх на місце, куди сідають і ставлять ноги. Таке ж правило діє і в басейнах, розташованих тут же. Таким чином, коли нема чого приховувати - і роздягальня загальна.

 

pin Німецький гумор.

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Відсутність у німців почуття гумору нерідко стає приводом для жартів у приїжджих. Розповідають, що розсмішити німців неймовірно складно.

 

pin Октоберфест.

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Всесвітньо відомий пивний фестиваль Октоберфест також є найбільшим народним гулянням в світі. Мало хто знає, що святкування його починається вже у вересні. Таким чином, ви можете приїхати сюди, поки інші чекають жовтня.

Для того щоб краще спланувати свою поїздку, заздалегідь зайдіть на офіційний сайт фестивалю oktoberfest.de і дізнайтеся точні дати його проведення.

А ви були в Німеччині? Що здивувало вас? Поділіться в коментарях!

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