Сінгапур практично ідеальне місто - там всюди ультрасучасні будівлі і різні інноваційні рішення, там немає автомобільних пробок, незаконних забудов, нав'язливої ​​реклами, бруду і сміття на вулицях, крім того, мінімум злочинності. Такого успіху влада домоглася не відразу, при цьому секрет його криється не тільки в виховній роботі з населенням та високому рівні доходу громадян, але також в системі різноманітних штрафів і заборон, які стосуються як місцевих жителів, так і туристів. Тому, вирушаючи в Сінгапур, необхідно чітко розуміти, що можна робити, а що не можна, в іншому випадку вам доведеться розлучитися з чималою сумою грошей.

Що не можна робити в Сінгапурі?

Дійсно, в місті майбутнього неуважного і не дуже відповідального мандрівника небезпека підстерігає практично на кожному кроці. Наприклад, якщо ви раптом, не знайшовши урну, вирішите викинути папірець прямо на вулиці, готуйтеся заплатити близько 1000 американських доларів. Якщо ж ви вирішите, наприклад, розфарбувати один з місцевих будинків або автомобіль графіті, вас відшмагають очеретяними палицями!

Величезні штрафи «чекають» туристів, якщо вони вирішать поїсти або попити в громадському транспорті або ж закурять в недозволеному місці. Є в місті-державі і вельми абсурдні з європейської точки зору, закони, наприклад, там заборонено продаж, покупка і вживання жувальної гумки. Місцеві поліцейські можуть вас оштрафувати навіть в громадському туалеті, якщо, звичайно, ви не змиєте воду після того, як справили свої фізіологічні потреби.

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Драконівські штрафи передбачені не тільки за папірець, кинутий на тротуар, жувальну гумку або недбалість в туалеті, але також і за плювок на вулиці, поїдання тропічних фруктів з сильним запахом, підключенні до чужого Wi-Fi і відвідуванні незахищених веб-сайтів.

Крім того, в Сінгапурі краще не обговорювати релігійні питання в громадських місцях, і взагалі вести себе треба максимально чемно. Якщо не дотримуватися цих правил і заборон, список яких постійно збільшується, доведеться платити, причому багато - деякі штрафи, здавалося б, за дріб'язкові провини, можуть сягати декількох тисяч доларів США.

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