Сучасні американці, вимовляючи фразу "дядько Сем", зазвичай мають на увазі уряд країни або взагалі всі державні служби США. Таке ототожнення з'явилося зовсім недавно. Ще в XIX столітті цей персонаж був, скоріше, символом приватного підприємництва, а не державних структур.

Яким же чином з'явився на світ цей міфічний турботливий дядечко?

На відміну від інших фольклорних персонажів, дядько Сем має цілком реального прототипа. Ним був багатий власник бієнь з міста Трой (штат Нью-Йорк) Семюел Вілсон. Цей скотопромисловець, що народився в 1766 році, спокійно займався бізнесом, наживав стан і навіть не підозрював про те, що в один прекрасний день він раптом стане символом сполучених штатів. І сталось це в 1813 році, під час другої Англо-американської війни.

Коли почалися бойові дії, містер Вілсон став одним з постачальників продовольства в американську армію. Місто Трой знаходилося недалеко від передової, тому там була велика військова база. Кожен день на її територію привозили десятки бочок з яловичиною від Семюела Вілсона, помічені стандартним знаком "US", що означало "United States", тобто "Сполучені Штати". Однак сторож-ірландець, який приймав товар, розшифровував цю абревіатуру по-своєму.

Легенда свідчить, що 7 вересня 1813 року, між ним і солдатами виникла суперечка про те, що ж означає ця загадкова мітка. Сторож, який добре знав ім'я та прізвище постачальника, доводив, що "US" має розшифровуватись "Uncle Sam", тобто "дядько Сем" (в ті часи слово "uncle" в США часто виступало синонімом слова "містер"). Солдати, прекрасно знали про те, що означають ці дві букви, намагалися переконати сторожа, але, з ірландцем цей номер не пройшов. У підсумку кожна сторона залишилася при своїй думці.

Однак версія ірландського впертого сторожа надзвичайно сподобалася військовослужбовцям. Тепер щоранку вони, знущалися над сторожем, задаваючи йому одне і те ж питання: "Ну що, а сьогодні дядечко Сем прислав тобі яловичину?"

Трохи пізніше ця історія з упертим і недалеким ірландцем перекочувала до газетярів, ​​які розмалювали "промах" малоосвіченого сторожа в кольорах і барвах. Так почався переможний хід дядечка Сема по всій країні.

Візуальний же образ турботливого дядечка створили зовсім не журналісти, а художники, які спеціалізуються на карикатурі. Майже через сорок років, 13 березня 1852 року, нью-йоркська газета "Ліхтар" вперше надрукувала зображення дядька Сема, зроблене художником Френком Генрі Белла. Схожості з оригіналом в ньому, чесно кажучи, не було ні краплі. Містер Вілсон був низький ростом і дуже огрядним, а дядько Сем на карикатурі вийшов високим і худим.

Найбільш відомий у всьому світі "портрет" дядька Сема створив художник Джеймс Монтгомері Флегг під час Першої світової війни. Він зобразив суворого бородатого джентльмена в капелюсі-циліндрі кольорів національного прапора, який загрозливо направляє палець в сторону кожного хто проходить повз плакат американця: "Пам'ятай, я потребую тебе!" Саме цей плакат і став першим ототожненням турботливого дядечка з урядом США, який в ті роки дійсно потребував добровольців.

До речі, містер Флегг, по всій видимості, зовсім не уявляв, як виглядав давно вже померлий на той час Семюел Вілсон, тому "наділив" дядечка Сема своїм власним обличчям. Він же нарядив його у фрак і "подарував" йому знаменитий циліндр кольору американського прапора.

У 1961 році вийшла резолюція Конгресу США, в якій Семюел Вілсон офіційно проголошувався прабатьком національного символу Америки - вираженням "дядько Сем". У цьому є деяка несправедливість - адже, як ми пам'ятаємо, автором цієї фрази не був сам містер Вілсон, а впертий сторож-ірландець. Однак історія не зберегла навіть його імені.

Трохи пізніше в Арлінгтоні - місті, де народився Вілсон, був встановлений пам'ятник дядькові Сему. Тут він має майже повну схожість з Семюелем Вілсоном, своїм "прабатьком". І, нарешті, в 70-і роки в США було введено нове свято - День дядька Сема. Американці відзначають його 13 березня.

Ось так і з'явився на світ образ уряду США, добрий і турботливий дядько Сем, який допомагає громадянам цієї країни в скрутну хвилину, але іноді і сам потребує їхньої допомоги. Як показують дослідження, до сих пір його популярність серед жителів США надзвичайно висока. І, хто знає, може бути саме те, що підсвідомо багато американців ототожнюють себе з цим турботливим бізнесменом, що допомагає своїй країні, і призвело до того, що США стали однією з найбагатших і процвітаючих країн світу.

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