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 Вогонь, Вода та Мідні Труби

"Пройшов вогонь, воду та мідні труби" - так ми говоримо про людину, якій випало на долю багато труднощів та важких випробувань. Такому тепер нічого не страшно, у нього все вже було. І вогонь, і вода, і мідні труби... Ось тільки до чого тут "мідні труби"?

"Пройти вогонь і воду" - фразеологізм дуже древній та інтернаціональний, цей вислів сходить до стародавнього міфологічного осмислення вогню і води як очищаючих та випробовуючих стихій. А ось "мідні труби" долучились до цієї фрази значно пізніше приблизно в 19 столітті.

"Вогонь» і «вода" - це "фізичні" випробування (волі, сміливості, мужності і т. д.), 

"Мідні труби" - це моральне (найважче) випробування "фанфарами". Тобто це духовий оркестр, фанфари, що супроводжують людину яка здобула славу та популярність. І це випробування витримують далеко не всі, хто раніше успішно пройшов «вогонь» і «воду».

"Мідні труби" тут ні що інше, як випробування славою!

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