Історія виразу «Скринька Пандори» коріннями сягає в давньогрецький міф. Згідно з яким, Прометей викрав у богів справжній вогонь, і віддав його людям. Дізнавшись про це Зевс жорстоко покарав його, але було пізно.

З тих пір, як люди отримали вогонь, вони почали віддалятися від богів, і стали їх менше поважати. Люди винайшли різні ремесла і науки, і вийшли з того дикого стану, в якому перебували коли у них не було вогню.

Зевс був досить злопам'ятний, тому він вирішив покарати рід людський жахливими карами. Він попросив могутнього бога Гефеста, і той виліпив з води і землі чарівну дівчину, яку назвали Пандорою. Кожен з богів наділив її частинкою своєї могутності, хтось дав їй надзвичайну красу, хтось силу, а хтось хитрість.

Після всіх цих "маніпуляцій" дівчину відправляють на Землю з невеликою скринькою, заборонивши відкривати її. Цікавість Пандори була настільки велика, що тільки опинившись на Землі, вона відразу відкрила свою скриньку.

У той же момент, з неї вирвалися всі нещастя і біди людські, і розлетілися по всій планеті. Бідна жінка злякавшись, спробувала закрити кришку, але до цього моменту майже всі нещастя покинули скриньку, в ній залишилася лише одна "оманлива надія".

З тих пір, люди називають скринькою Пандори все те, що при необережному поводженні може стати джерелом лиха і горя.