Карт-бланш перекладається з французької мови як «біла (порожня) картка, яка дає необмежені повноваження, повну свободу для проведення будь-яких дій від імені довірителя довіреній особі.

Буквальний переклад цього словосполучення звучить, як чистий бланк, аркуш паперу, вже підписаний людиною і надає право іншій особі заповнити цей лист текстом на свій розсуд.

В іншій інтерпретації це слово позначає порожній чек, що часто вживається в англійській мові, а також, мається на увазі кредитна карта клубу Diners Club, компанії, яка перша у всьому світі почала вводити в обіг пластикові карти, для оплати товарів або послуг.