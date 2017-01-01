Деталі
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S-13-400x245Еріх Марія Ремарк - німецький письменник. Один з відомих майстрів пера «втраченого покоління». Це покоління людей, які пройшли жахи світових воєн і побачили післявоєнний світ. Ось і подумати тільки, якої глибини можуть досягати думки людей, що бачили безчинство, смерті, та що там - цілу втрачену епоху.

Еріх був сином книжкового палітурника, тому книг тимчасово або постійно в домі завжди була величезна кількість. Ще дитиною, він зачитувався ними до пізньої ночі, захоплюючись творами Цвейга, Томаса Манна, Достоєвського, Пруста і Гете.

Ремарк, можна сказати, був скромним письменником, адже ніколи не бив себе в груди і не піддавався марнославству - завжди краще, щоб його книги говорили самі за себе. Може, хто ще не читав цього автора, а ми настійно рекомендуємо. Нехай всі романи не перекажемо, але цитати Ремарка - безсумнівно, передадуть той талант, який був у Ремарка і залишився в його творіннях у вигляді книг до сьогодні і назавжди.

Цитати, які ми вибрали можна знайти у відомих книгах: «Три товариші«, «Життя в борг«, «На західному фронті без змін» та інших ... Загалом, не будемо мучити і переходимо до справи.

Цитати Еріха Ремарка.

Point Green Щастя - найбільшневизначенаідорогарічнасвіті.

Point Green Все, щоможназалагодитизадопомогоюгрошей, обходитьсядешево.

Point Green Сміятисякраще, ніж плакати. Особливо, якщо і те й інше марно.

Point Green І що б з вами не трапилося - нічого не приймайте близько до серця. Небагато що насвіті довго буває важливим.

Point Green Каяття - самамарна річ на світі. Повернути нічого неможна. Нічого не можна виправити. Інакше всі ми були б святими. Життя не мало на увазі зробити нас досконалими. Тому, хто досконалий, місце в музеї.

Point Green Поки людина жива - ніщо не втрачено.

Point Green Найбільша ненависть виникає до тих, хто зумів доторкнутися до серця, а потім плюнув у душу.

Point Green Як це не дивно, але усілякі біди і нещастя на цьому світі дуже часто виходять від людей маленького росту; у них більш незлагідний і енергійний характер, ніж у людей високих.

Point Green Немає нічого більш втомлюючого, ніж бути присутнім при тому, як людина демонструє свій розум. Особливо, якщо розуму немає.

Point Green Жінка від любові розумнішає, а чоловік втрачає голову.

Point Green Чим менше у людини самолюбства, тим більшого вона вартує.

Point Green Добре, що у людей ще залишається багато важливих дрібниць, які приковують їх до життя, захищають від нього. А ось самотність - справжня самотність, без всяких ілюзій - настає перед божевіллям або самогубством.

Point Green Любов - чудова річ. Але вона псує характер.

Point Green Якщо людина чогось варта, значить, вона вже якби пам'ятник самому собі.

Point Green Завзятість і старанність краще, ніж безпутність і геній.

Point Green Бути божевільним взагалі не ганебно.

Point Green Жінок треба або обожнювати, або кидати. Третього не дано.

Point Green Дивно, як багато думає людина, коли вона в дорозі. І як мало, коли повернулася.

Point Green Коли у людини майже нічого не залишається в житті, вона і малому готова надати непомірно велике значення.

Point Green Совість мучить зазвичай тих, хто не винен.

Point Green Якими жалюгідними стають істини, коли висловлюєш їх в голос.

Point Green Тільки нещасний знає, що таке щастя.

Point Green Мені здавалося, що жінка не повинна говорити чоловікові, що любить його. Про це нехай говорять її сяючі, щасливі очі. Вони красномовніші за слова.

Point Green Нічого не страшно, поки той, кого ти любиш, ще живий.

Point Green Життя це чудо, але чудес воно не творить.

Point Green У чоловіків куріння - потреба, а у жінок - кокетство.

Point Green Жінка може до чого завгодно звикнути і відчого завгодно відвикнути, якщо вважає, що це їй йде чи ні.

Point Green Якщо хто-небудь уб'є людину, він буде покараний як вбивця. А якщо я відкрию велику фабрику і тим самим знищу сотні дрібних власників, то я - добропорядний ділок.

Point Green Любов - це боротьба. І головна небезпека - бажання віддати себе цілком. Хто зробить це першим, той програв.

Point Green Потрібно стиснути зуби і бути жорстоким - тоді переможеш.

Point Green Але будь-який мир нічого не вартий, якщо немає миру в серці.

Point Green Життя витікає крізь пальці. Коли твій найдорожчий скарб у тебе в руках, ти цього не усвідомлюєш - і розумієш лише тоді, коли він вислизне. Тоді настає час жаліти себе і скаржитися на долю.

Point Green Людина повинна або взагалі не виїжджати, або взагалі не повертатися, адже після повернення ніколи не знаходиш того, що залишив і впадаєш у розлад з собою.

Point Green Іноді буває досить поштовху з абсолютно несподіваного боку, щоб щось зрушилося з мертвої точки.

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