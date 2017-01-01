Еріх Марія Ремарк - німецький письменник. Один з відомих майстрів пера «втраченого покоління». Це покоління людей, які пройшли жахи світових воєн і побачили післявоєнний світ. Ось і подумати тільки, якої глибини можуть досягати думки людей, що бачили безчинство, смерті, та що там - цілу втрачену епоху.

Еріх був сином книжкового палітурника, тому книг тимчасово або постійно в домі завжди була величезна кількість. Ще дитиною, він зачитувався ними до пізньої ночі, захоплюючись творами Цвейга, Томаса Манна, Достоєвського, Пруста і Гете.

Ремарк, можна сказати, був скромним письменником, адже ніколи не бив себе в груди і не піддавався марнославству - завжди краще, щоб його книги говорили самі за себе. Може, хто ще не читав цього автора, а ми настійно рекомендуємо. Нехай всі романи не перекажемо, але цитати Ремарка - безсумнівно, передадуть той талант, який був у Ремарка і залишився в його творіннях у вигляді книг до сьогодні і назавжди.

Цитати, які ми вибрали можна знайти у відомих книгах: «Три товариші«, «Життя в борг«, «На західному фронті без змін» та інших ... Загалом, не будемо мучити і переходимо до справи.

Цитати Еріха Ремарка.

Щастя - найбільшневизначенаідорогарічнасвіті.

Все, щоможназалагодитизадопомогоюгрошей, обходитьсядешево.

Сміятисякраще, ніж плакати. Особливо, якщо і те й інше марно.

І що б з вами не трапилося - нічого не приймайте близько до серця. Небагато що насвіті довго буває важливим.

Каяття - самамарна річ на світі. Повернути нічого неможна. Нічого не можна виправити. Інакше всі ми були б святими. Життя не мало на увазі зробити нас досконалими. Тому, хто досконалий, місце в музеї.

Поки людина жива - ніщо не втрачено.

Найбільша ненависть виникає до тих, хто зумів доторкнутися до серця, а потім плюнув у душу.

Як це не дивно, але усілякі біди і нещастя на цьому світі дуже часто виходять від людей маленького росту; у них більш незлагідний і енергійний характер, ніж у людей високих.

Немає нічого більш втомлюючого, ніж бути присутнім при тому, як людина демонструє свій розум. Особливо, якщо розуму немає.

Жінка від любові розумнішає, а чоловік втрачає голову.

Чим менше у людини самолюбства, тим більшого вона вартує.

Добре, що у людей ще залишається багато важливих дрібниць, які приковують їх до життя, захищають від нього. А ось самотність - справжня самотність, без всяких ілюзій - настає перед божевіллям або самогубством.

Любов - чудова річ. Але вона псує характер.

Якщо людина чогось варта, значить, вона вже якби пам'ятник самому собі.

Завзятість і старанність краще, ніж безпутність і геній.

Бути божевільним взагалі не ганебно.

Жінок треба або обожнювати, або кидати. Третього не дано.

Дивно, як багато думає людина, коли вона в дорозі. І як мало, коли повернулася.

Коли у людини майже нічого не залишається в житті, вона і малому готова надати непомірно велике значення.

Совість мучить зазвичай тих, хто не винен.

Якими жалюгідними стають істини, коли висловлюєш їх в голос.

Тільки нещасний знає, що таке щастя.

Мені здавалося, що жінка не повинна говорити чоловікові, що любить його. Про це нехай говорять її сяючі, щасливі очі. Вони красномовніші за слова.

Нічого не страшно, поки той, кого ти любиш, ще живий.

Життя це чудо, але чудес воно не творить.

У чоловіків куріння - потреба, а у жінок - кокетство.

Жінка може до чого завгодно звикнути і відчого завгодно відвикнути, якщо вважає, що це їй йде чи ні.

Якщо хто-небудь уб'є людину, він буде покараний як вбивця. А якщо я відкрию велику фабрику і тим самим знищу сотні дрібних власників, то я - добропорядний ділок.

Любов - це боротьба. І головна небезпека - бажання віддати себе цілком. Хто зробить це першим, той програв.

Потрібно стиснути зуби і бути жорстоким - тоді переможеш.

Але будь-який мир нічого не вартий, якщо немає миру в серці.

Життя витікає крізь пальці. Коли твій найдорожчий скарб у тебе в руках, ти цього не усвідомлюєш - і розумієш лише тоді, коли він вислизне. Тоді настає час жаліти себе і скаржитися на долю.

Людина повинна або взагалі не виїжджати, або взагалі не повертатися, адже після повернення ніколи не знаходиш того, що залишив і впадаєш у розлад з собою.

Іноді буває досить поштовху з абсолютно несподіваного боку, щоб щось зрушилося з мертвої точки.

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