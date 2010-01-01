Поговоримо про таку необхідну складову успіху як освіта. Як показує статистика, кількість людей з однією, двома, а то навіть і трьома вищими освітами в Україні зростає.

Однак, знову ж таки, та ж статистика, і навіть наші очі "кажуть" нам, що дипломи не вирішують таких питань як: зростання добробуту людей, їх задоволеності життям, самореалізація, досягнення мрії і цілей, і не завжди червоний диплом - це зелене світло в житті.

Навпаки, "хулігани" (ті, які навчалися на двійки-трійки, спали на парах або пропускали їх) у багатьох випадках завдяки розвиненим навичкам "вирішувати", домовлятися, "крутитися" (краще щось придумати, ніж учити), певним чином комунікувати в житті стають більш успішні.

Виходить, що відмінники шукають роботу, а "неробам", які нічого не знають, "доводиться" відкривати, засновувати бізнес, компанії і наймати перших. Тому виходить з боку, дурень керує розумними. Дійсно, в даний час, ринок тих, які шукають роботу набагато більший, ніж тих, що дають.

Чому так? Вища освіта стала певною манією, склалася тверда думка, що без освіти неможливо чогось досягти, хоча більше 50% "наштампованих" бакалаврів, спеціалістів, магістрів не працюють за фахом, а це означає, що 4-6 років життя втрачено.

Часом люди доходять до абсурду, викидають на навчання суму (оплата за навчання, проживання, пошук та "рішення роботи"), яка, при розміщенні на звичайний банківський депозит, дала б більше, ніж отримана, "бажана" робота.

"Вік живи - вік учись", - говорить народна мудрість. Однак, в даному випадку мова йде про самоосвіту, яка, на відміну від академічної, де дається все з думкою "а може стане в нагоді", має прикладний, характер. І саме ті люди, які розвинули в собі цей потяг до самоосвіти, як правило, досягають вершин.

Варто подумати над тим, незалежно, чим на даному етапі життя Ви займаєтеся, що Вас дійсно цікавить, і почніть це вивчати, шукати людей, які майстри цієї справи, зробіть з цього хобі, обміркуйте, як на цьому заробити - адже, мабуть, сенс життя, це робити справу, яка тебе заводить, надихає, дає задоволення і при цьому забезпечує гідне проживання.

Хочу навести список дуже знаменитих і успішних людей, які не мали академічної освіти, однак, завдяки наполегливості та самоосвіті, стали одними з найбагатших у світі. Ось цей список: Стів Джобс, Білл Гейтс, ЛарріЕллісон, Пікассо, Хемінгуей, Леонардо, Мікеланджело, Говард Хьюз, Стівен Хокінг, Річард Бренсон, Генрі Форд, Томас Едісон, Джон Девідсон Рокфеллер, Пол Аллен, Стів Возняк, ІнгварКампрад, Франсуа Піно, Майкл Делл, РутХендлер, ЛіліанВернон, КіркКеркоріан, РальфЛорен, ШелдонАделсон та ін ...

Ці люди - мільярдери, які вплинули на розвиток людства, які навіть не займалися такими дрібницями як ВИЩА ОСВІТА! Ми ж всі виросли, будучи твердо впевненими в тому, що якісна освіта і можливість заробляти, безпосередньо пов'язані одине з одним.

Однак, сьогодні приклади численних мільярдерів, які навіть не закінчили школу, цілком здатні переконати нас у протилежному. Ось коротко про деяких з них:





Томас Едісон.

Є автором численних найважливіших винаходів: протягом життя Едісона бюро патентів у США видало йому 1093 патенти - такої кількості ніколи не отримувала ні одна людина.





Джон Девісон Рокфеллер.

Ім'я Рокфеллера стало символом багатства, воно стало загальним. Рокфеллер пишався своєю щедрістю. Вважаючи себе бізнесменом-християнином, він з дитячих років відраховував 10% своїх доходів церкві. У 1905 році ця «десятина» склала 100 млн доларів США.

Білл Гейтс.

«Його можна любити чи ненавидіти, але тільки не ігнорувати», - пише журнал «Форчун» під редакцією Джона Х'ю.



Стів Джобс.

Не був винахідником першого персонального комп'ютера "Епл", його винайшов Стів Возняк. Однак Стіва Джобса можна вважати його сурогатним батьком, оскільки він привів ідею ПК у виконання. Якби Джобс не доклав максимум енергії та самовіддачі до комерціалізації проекту 'Епл-1', ПК, можливо, очікувала б зовсім інша доля.







Стів Возняк.

У 1975 році покинув Університет Каліфорнії (він повернеться туди пізніше, щоб закінчити своє навчання по EECS і в 1986 отримає ступінь бакалавра) і з'явився з комп'ютером, який з часом зробив його знаменитим. Однак, в основному, він працював для того, щоб вразити членів Клубу Домашніх Комп'ютерів, який розташовувався в Пало Альто. Він не ставив перед собою яку-небудь високу мету.







Інгвар Кампрад.

Почав займатися бізнесом ще в дитячому віці, продаючи сусідам сірники. Він виявив, що може дешево купувати їх великими партіями в Стокгольмі, а потім продавати їх в роздріб за низькою ціною і мати при цьому гарний прибуток. Згодом він займався продажем риби, різдвяних прикрас, насіння, кулькових ручок і олівців. Коли йому було 17 років, на гроші, отримані від батька в подарунок, Інгвар заснував підприємство, яке згодом стало IKEA.





Річард Бренсон.

Британський підприємець, засновник корпорації Virgin, яка включає в себе десятки різних філій: магазини з продажу музичних дисків, авіа - і залізничні компанії, радіостанцію і видавництво. Бренсон відомий широкій публіці своїми нестандартними вчинками, включаючи створення власного ток-шоу і неодноразові спроби побити світові рекорди швидкості. На 2007 рік за даними лондонської газети The Times, його статок налічував 3 мільярди фунтів стерлінгів.







Майкл Делл.

Менеджери інвестиційних фондів готові порошинки здувати з цієї людини. Майкл Делл своїм блискучим прикладом довів, що для досягнення фінансового успіху зовсім не обов'язково мати диплом про вищу освіту.











Стівен Вільям Хокінг.

Відомий астрофізик, один з найбільш впливових британських учених, співавтор LHC. За його власними словами відомо, що, будучи професором математики, він ніколи не отримував ніякої математичної освіти з часів середньої школи. У перший рік свого викладання в Оксфорді Хокінг читав підручник, випереджаючи власних студентів на два тижні.

Звичайно, список таких людей можна продовжити. І, як бачимо, не кількість дипломів, а величина стартового капіталу роблять чудеса. Висновок напрошується один: для того щоб домогтися успіху, потрібна цілеспрямованість, працездатність, відданість справі, яку любиш, і, безумовно, САМООСВІТА.

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