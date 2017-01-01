 Факти про Гітлера які можуть вас здивувати.

Адольф Гітлер, без сумніву, є однією з найбільш суперечливих і ненависних особистостей у світовій історії і на те є вагомі причини. Його переконання, думки і ідеали привели людство до війни, яка стала причиною повсюдних смертей і руйнувань. Тим не менш, він є невід'ємною частиною (хоча і негативною) історії цієї планети, тому нам варто краще дізнатися, якими рисами особистості володіла людина, здатна на такі жахливі речі.

1. Гітлер одружився на Єві Браун (Eva Braun) і наклав на себе руки на наступний день.

Протягом багатьох років Гітлер відмовлявся одружитися з Браун через страх того, як це вплине на його імідж. Тим не менш, він вирішив це зробити, коли німцям передувала поразка. Гітлер і Браун одружилися в ході громадянської церемонії. На наступний день були виявлені їх тіла. Гітлер застрелився, а Браун померла від капсули з ціанідом.

2. У Гітлера були суперечливі відносини з племінницею.

Коли Гелі Раубаль (Geli Raubal), племінниця Гітлера, вивчала медицину, вона жила в квартирі Гітлера в Мюнхені. Пізніше Гітлер почав ставитися до неї вельми власницьки і владно. Гітлер навіть заборонив їй робити що-небудь без його відома після того, як до нього дійшли чутки про її стосунки з його особистим водієм. По поверненню після короткої зустрічі в Нюрнберзі (Nuremberg) Гітлер знайшов тіло своєї племінниці, яка, мабуть, застрелилася з його пістолета.

3. Гітлер і Церква.

Гітлер хотів, щоб Ватикан визнав його владу, тому в 1933 році Католицька церква і Німецький рейх підписали союз, відповідно до якого Рейху гарантувався захист Церкви, але тільки якщо вони зберігали прихильність виключно релігійної діяльності. Цю угоду, однак, було порушено, і нацисти продовжили займатися антикатолицькою діяльністю.

4. Власна версія Нобелівської премії Гітлера.

Після заборони Нобелівської премії в Німеччині Гітлер розробив свою власну версію - Німецьку Національну премію в області мистецтва і Науки (German National Prize for Art and Science). Фердинанд Порше (Ferdinand Porsche) був одним з лауреатів за те, що він був людиною, яка створила перший в світі гібридний автомобіль і Фольксваген Битл (Volkswagen Beetle).

5. Гітлерівська колекція єврейських артефактів.

Гітлер спочатку задумував створити «Музей вимерлої раси» (Museum of an Extinct Race), в якому він хотів розмістити свою колекцію єврейських артефактів.

6. Кабелі ліфта на Ейфелевій вежі.

Коли Париж упав під контроль Німеччини в 1940 році, французи відрізали кабелі ліфта Ейфелевої вежі. Це було зроблено навмисно, щоб змусити Гітлера піднятися по сходах на вершину. Однак Гітлер вирішив не виходити, щоб не долати понад тисячу сходинок.

7. Гітлер і жіноча косметична промисловість.

Спочатку Гітлер планував просто закрити косметичну промисловість, щоб вивільнити кошти в умовах військової економіки. Однак щоб не розчаровувати Єву Браун, він вирішив закривати її поступово.

8. Американський геноцид корінних американців.

Гітлер часто хвалив «ефективність» американського геноциду корінних американців.

9. Гітлер і мистецтво.

Гітлер володів художніми нахилами. Коли він переїхав до Відня в 1900-ті роки, то спочатку думав зробити собі кар'єру в мистецтві. Він навіть подав документи, щоб вступити до Академії образотворчих мистецтв у Відні, але отримав відмову через свою «непридатність до живопису».

10. Сімейне оточення Гітлера.

Гітлер виріс в авторитарному сімейному середовищі. Його батько, який був австрійським митним чиновником, славився своєю строгістю і запальністю. Було також відзначено, що Гітлер перейняв багато особистісних якостей свого батька.

11. Чому Гітлер був розчарований капітуляцією Німеччини у Першій світовій війні.

У той час як Гітлер відновлювався після газової атаки під час першої світової війни, він дізнався про досягнення перемир'я, що означало кінець війни. Це оголошення викликало гнів Гітлера і породило його віру в те, що німці були зраджені власними лідерами.

12. Генерал, який відмовився накласти на себе руки.

Коли стало очевидно, що німці от-от зазнають поразки в Сталінградській битві, Гітлер сподівався, що лідер його армії вчинить самогубство. Проте, генерал зазначив: «Я не збираюся вбивати себе через цього богемного капрала» і здався в 1943 році.



13. Чому він не любив футбол.

Гітлер пізніше виробив неприязнь до футболу, тому що перемогу Німеччини над іншими народами неможливо було гарантувати, як би вони не старалися маніпулювати або підганяти результати.

14. Ця повне ім'я Гітлера.

Батько Гітлера змінив своє ім'я в 1877 році. Інакше людям було б важко вимовляти повне ім'я Гітлера - Адольф Шикльгрубер (Adolf Schicklgruber).

15. Почесні арійці Гітлера.

Було виявлено, що один із близьких друзів і особистих водіїв Гітлера був єврейського походження. З цієї причини ключові посадові особи партії Гітлера порекомендували його виключення з СС. Проте, Гітлер зробив виняток для нього і навіть для його братів, вважаючи їх «почесними арійцями».

16. «Шляхетний єврей» Гітлера.



У Гітлера був свій спосіб оплати боргів подяки. Коли він був ще дитиною, його родина не могла дозволити собі дорогі послуги професійного лікаря. На щастя, єврейсько-австрійський лікар ніколи не брав грошей з нього і з його сім'ї за медичні послуги. Коли Гітлер прийшов до влади, лікар користувався «вічною вдячністю» лідера нацистів. Він був звільнений з концтабору. Йому також була забезпечено належний захист і він отримав звання «благородного єврея».

17. Адвокат, який піддав Гітлера перехресному допиту.

На початку своєї політичної кар'єри Гітлера викликали в якості свідка. Його допитував адвокат єврейського походження на ім'я Ганс Літта (Hans Litten), який на три години піддав Гітлера перехресному допиту. Під час правління нацистів цей єврейський адвокат був заарештований. Його катували протягом п'яти років, поки, нарешті, він не наклав на себе руки.

18. Гітлер як шанувальник Діснея.

Гітлер любив Діснея. Він навіть описав «Білосніжку» як один з кращих в світі фільмів на той момент. Насправді були виявлені ескізи Боязкого гнома, Дока і Буратіно, які зробив Гітлер.

19. Похорон Гітлера.

Його тіло ховали чотири рази перш ніж воно було, нарешті, піддано кремації, а прах розвіяний за вітром.

20. Форма вусів Гітлера.

Спочатку у Гітлера були підкручені вгору довгі вуса. Під час Першої світової війни він підстриг свої вуса, змінивши форму до свого знаменитого стилю зубної щітки. За його словами, більш пишні вуса заважали йому як слід закріпити протигаз.

21. Кредит у Мерседес-Бенц.

У той час як Гітлер перебував в ув'язненні, він встиг написати звернення за кредитом на покупку автомобіля місцевого дилера Мерседес-Бенц. Через багато років цей лист було виявлено на блошиному ринку.

22. Що значили для Гітлера його вуса.

Вважається, що Гітлер носив вуса, бо думав, що завдяки їм його ніс виглядає меншим.

23. Подарунок на пам'ять успішному олімпійцеві від Гітлера.

Джессі Оуенс (Jesse Owens), успішний олімпієць, здивувався, отримавши від Гітлера подарунок після свого успішного виступу на Олімпійських іграх 1936 року. Президент Рузвельт навіть не послав Оуенсу телеграму, щоб привітати його з таким досягненням.

24. Гітлер як поранений піхотинець.



Під час Першої світової війни Гітлер був піхотинцем, пораненим в розпал війни. Дивно, але Гітлер викликав милосердя і співчуття у британського солдата.

25. Хуго Йегер був особистим фотографом Гітлера.

Протягом всієї метушні Йегер залишався дуже вірним Гітлеру. Щоб уникнути кримінальної відповідальності за свій зв'язок з Гітлером, фотограф вирішив приховати свої фотографії нацистського лідера. Проте, в 1955 році він в кінцевому підсумку продав ці фотографії журналу «Life Magazine» за великі гроші.