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 цікаві факти про дітей

Діти - справжнє диво, яке дарує батькам і оточуючим масу нових емоцій, позитивний заряд, а ще, дитячий світ - джерело дивовижних фактів:

• Корейські діти виявляється набагато старші своїх однолітків з інших країн! Думаєте дурість? А ні, насправді вік дитини в Кореї починають розраховувати не з моменту її появи на світ, а з моменту зачаття, тобто всі дев'ять місяців, які дитина провела в утробі матері, враховуються!

• Вам здається, що ваш малюк занадто голосно кричить? А адже це характерно для всіх дітей! Голос трирічної дитини звучить голосніше, ніж шум 200 дорослих голосів одночасно. Такий тембр потрібен дітям для того, щоб мама завжди могла почути свого малюка.

• Колінні чашечки формуються у дітей тільки після трьох років, кістки у дітей дуже еластичні, тому навіть при таких частих для маленьких дітей подіннях, переломи трапляються рідко - природа все передбачила.

• У Японії забороняється вживати слова "нехороший" і "поганий" по відношенню до дітей, та в цілому проявляти негатив до молодого покоління. Наприклад, на шкільних велосипедних стоянках є тільки два типи табличок: «Як хороші діти ставлять велосипеди» і «Як хороша дитина не поставить свій велосипед».

• Мама-рекордсменка, народила 69 дітей за все життя! А ось у фараона Рамзеса було близько 200 дітей, але, звичайно, від різних жінок. А ось у султана Ісмаїла з Марроко зараз 548 синів і 340 дочок, в його неосяжному і плідному гаремі щомісяця з'являється новонароджений!

• Найдавнішій дитячій іграшці близько 3000 років і зберігається вона в Луврі, знайдено цей скарб археологами, на території Стародавньої Персії.

• Слова «мама» і «тато» в більшості світових мов подібні за звучанням або навіть римуються, і справа навіть не в споріднених мовах. Ці слова в основному - перші склади і літери, які промовляють малята.

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