 цікаві факти про дітей

Діти - справжнє диво, яке дарує батькам і оточуючим масу нових емоцій, позитивний заряд, а ще, дитячий світ - джерело дивовижних фактів:

••• Корейські діти виявляється набагато старші своїх однолітків з інших країн! Думаєте дурість? А ні, насправді вік дитини в Кореї починають розраховувати не з моменту її появи на світ, а з моменту зачаття, тобто всі дев'ять місяців, які дитина провела в утробі матері, враховуються!

••• Вам здається, що ваш малюк занадто голосно кричить? А адже це характерно для всіх дітей! Голос трирічної дитини звучить голосніше, ніж шум 200 дорослих голосів одночасно. Такий тембр потрібен дітям для того, щоб мама завжди могла почути свого малюка.

••• Колінні чашечки формуються у дітей тільки після трьох років, кістки у дітей дуже еластичні, тому навіть при таких частих для маленьких дітей подіннях, переломи трапляються рідко - природа все передбачила.

••• У Японії забороняється вживати слова "нехороший" і "поганий" по відношенню до дітей, та в цілому проявляти негатив до молодого покоління. Наприклад, на шкільних велосипедних стоянках є тільки два типи табличок: «Як хороші діти ставлять велосипеди» і «Як хороша дитина не поставить свій велосипед».

••• Мама-рекордсменка, народила 69 дітей за все життя! А ось у фараона Рамзеса було близько 200 дітей, але, звичайно, від різних жінок. А ось у султана Ісмаїла з Марроко зараз 548 синів і 340 дочок, в його неосяжному і плідному гаремі щомісяця з'являється новонароджений!

••• Найдавнішій дитячій іграшці близько 3000 років і зберігається вона в Луврі, знайдено цей скарб археологами, на території Стародавньої Персії.

••• Слова «мама» і «тато» в більшості світових мов подібні за звучанням або навіть римуються, і справа навіть не в споріднених мовах. Ці слова в основному - перші склади і літери, які промовляють малята.

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