1. Ви не забули свого/свою колишнього/ню.

Якщо ви постійно говорите, думаєте і слідкуєте за своїм колишнім, то проблема не в інших людях. Саме ви є причиною своєї самотності. Якщо ви хочете позбутися самотності, поставте крапку в цих відносинах.

2. Ви проводите дуже багато часу на самоті.

Якщо ви проводите весь час в ізоляції від інших, то яким чином людина з'явитися у вашому житті? Виходьте і зони комфорту, щоб зустрітися з новими людьми, щоб зміни відбулися у вашому житті.

3. Ви не знаєте, як позбутися від нездорових відносин.

Кажуть, що ми є відображенням тих, ким себе оточуємо. Якщо ви не можете відпустити нікчемного партнера або фальшивого друга, ви не зможете бути кращою версією себе. Позбавляйтеся від зайвого багажу та негативності, щоб поліпшити своє життя.

4. Ви боїтеся серйозних стосунків.

Цілком нормально боятися закохатися і кидатися з головою у серйозні стосунки. Але, якщо ви ніколи не були у відносинах через постійну паніку і страх, що вас кинуть, ви ніколи не полюбите. Потрібно зробити крок назустріч і спробувати.

5. У вас проблеми з довірою.

Можливо, у вашому житті була ситуація, коли вас зрадила людина, яку ви сильно любили. Незалежно від того, що сталося, ваш страх довіряти людям є перешкодою в особистому житті.

6. Ви знайомитеся через Інтернет.

Для новачків онлайн знайомства можуть стати справжнім порятунком. Але дуже часто на таких знайомствах далеко не підеш, і це тільки відволікає вас від реальних людей, яких ви могли б зустріти. Замість того, щоб годинами проводити час на сайтах знайомств, відвідуйте нові місця, де можна познайомитися з іншими людьми.

7. Ви сконцентровані на своїй роботі.

Якщо ви любите свою роботу і кар'єру більше ніж себе, вам варто перестати знаходити собі виправдання. Навіть якщо ви любите свою роботу, у вас знайдеться час для особистих відносин.

8. У вас немає часу для зустрічей.

Це не найкраще виправдання. Якщо у вас є час подивитися фільм, або сходити в бар, щоб випити з незнайомцем, то у вас є час для особистого життя.

9. У вас високі запити.

Це не означає, що ви повинні погоджуватися на будь-кого, але навіть якщо ви не будете намагатися зустрічатися з тим, хто не є мільйонером і не виглядає як модель з обкладинки журналу, ви можете так нікого і не зустріти. Спробуйте познайомитися із звичайними людьми.

10. У вас є свій типаж.

Коли у вас є певний типаж в голові, ви не такі відкриті для різних варіантів і різних типів особистості. Спробуйте зруйнувати стереотип і стати більш відкритими до інших людей.

11. У вас низька самооцінка.

Якщо у вас низька самооцінка, ви не готові ділити себе з іншим людиною. Ви не такі відкриті до зустрічей з іншими людьми і любові, ніж як якщо б у вас була адекватна самооцінка.

12. Вам здається, що ви не заслуговуєте любові.

Можливо, у вас вже була любов, і ви її втратили, або ви ніколи її не відчували. Якою б не була причина, якщо в глибині душі вам здається, що ви її не заслуговуєте, то ви не зможете її отримати.

13. Вам здається, що ви занадто молоді для чогось серйозного.

Вік - це всього лише цифра, і якщо ви звинувачуєте свій вік в самотності, ви самі себе обманюєте.

14. Вам здається, що ви вже старі, і вам вже пізно.

Ніколи не можна бути занадто старим для любові. Не обмежуйте себе в тому, що ви заслуговуєте, навіть якщо вам вже не 20 років.

15. Ви не любите себе.

Вам потрібно полюбити себе, перш ніж полюбити когось ще. Якщо ви не любите себе і знаходитесь у відносинах, ви втрачаєте себе в іншій людині. Якщо ви втрачаєте цю людину, ви не зможете дізнатися, хто ви є. Сконцентруйтеся на любові до себе, і інше прийде до вас.

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