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Звичаї та традиції різних народів світу надзвичайно різноманітні, цікаві та дивовижні. Те, що здається звичним і нормальним в одній країні, можливо, може здатися диким і дивним в іншій. І навпаки. Тому й цікаво дізнатися, а які звичаї є в інших народів... Прочитавши цю статтю, ви будете не тільки здивовані, але навіть шоковані деякими традиціями, прийнятими в інших жителів нашої планети.

 

1 Якщо ви зайдете в деякі храми в штаті Карнатака (Індія), вам тут же накажуть зупинитися, лягти на підлогу і валятися. Віруючі розкачують своїми тілами залишки зі столу брахманів – найвищої, індійської касти жерців. У валянні в їжі беруть участь всі касти, що стоять нижче брахманів і вважається, що це валяння здатне вилікувати захворювання шкіри.

Ритуал проводиться вже понад 500 років, але зараз він знаходиться на грані того, щоб бути забороненим. Незважаючи на те, що за останні роки у деяких храмах були введені обмеження, їх довелося зняти через протести побожних Індусів.

традиції

 

 

2 У Тибеті існує похоронна практика, при якій на трупі роблять надрізи в певних місцях і залишають на вершині гори на розтерзання стихією та дикими тваринами, особливо хижими птахами. Ховати у землю, як прийнято у нас, там можуть тільки злочинців та інших які провинилися.

Більшість тибетців є прихильниками буддистських традицій, згідно з яким людське тіло – це всього лише посудина, яка може бути знищеною. На даний момент така практика заборонена, але за згодою родини такі похорони організувати можна.

традиції 

 

3 Вже 500 років у парафіян у мусульманській святині в західній Індії існує традиція, згідно з якою дітей скидають з п'ятнадцятиметрової вежі на удачу.

Дітей приносять на вершину вежі і скидають на натягнуте простирадло, яке тримають чоловіки 15 метрами нижче, а потім дитину віддають її матері. Батьки з гордістю скидають своїх дітей з вежі, тому що вірять, що цей ритуал принесе їх нащадкові удачу, здоров'я і довголіття.

традиції

 

4 В Японії проводиться спеціальний ритуал, основним завданням якого є підвищення родючості земель, а також народжуваності в регіоні. Для цього люди проносять фалос з дерева по всьому місту. Його розмір досягає 2,5 метрів, а вага перевищує 20 кг.

 

5 На островах Полінезії прийнято проводити шлюбну ніч разом зі своїми друзями. Цей звичай пов'язаний з повір'ям, що жінка за позбавлення невинності виливає кров, яка просякнута демонами. Тому всі присутні чоловіки в порядку старшинства вступають з нею в статевий зв'язок для того, щоб очистити її. Чоловік допускається до тіла дружини останній. Жінки в цей час танцюють і співають навколо нареченої.

традиції 

 

6 В Кенії, в провінціях, де живуть масаї, щоб тебе визнали чоловіком підлітку потрібно або три рази штовхнути носорога, або смикнути лева за основу хвоста.

традиції 

 

7 Смерть у масаїв неприродна, отже в ній хтось винен (начарував гад). Тому померлого садять під дерево схиливши його спиною на стовбур, навколо розсідаються "підозрювані", і сидять (іноді не одну добу) поки труп не завалиться в чию-небудь сторону. На кого вказав мрець, той винен у його смерті і сплачує штраф племені і сім'ї померлого.

 

8 В одному з "бантоідних" племен тропічної африки якщо хлопець робить пропозицію дівчині, то він дарує їй два горіха кола (це у них така валюта), якщо дівчина не згідна, то вона зобов'язана віддати йому вже три горіха кола. Можна влаштувати бізнес, налаштувати проти себе пів племені, щоб просто ненавиділи, і збирати бариші).

традиції

У тих же племен обряд ініціації виглядає так - випробуваний сідає навпочіпки, перед ним шикуються всі незаміжні дівчата, і шаман тупою, круглою в перерізі палицею проколює йому його причендали. Хлопець зазнає дику біль, але якщо він перестане посміхатися і хоч якось своїм обличчям висловить страждання, ні одна дівчина племені не вийде за нього. Типу лох і слабак.

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