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  • Мексиканець 32 роки копав тунель в нікуди. (4 фото)

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Десь в пустелі Мохаве в районі Ель-Пасо є дивний тунель, що проходить 2087 метрів крізь тверді породи. Що дивно, тунель цей не веде ні до чого особливого. Існує він тільки з однієї причини: один ексцентричний чоловік на ім'я Уільямі Генрі «Ослик» Шмідт (також відомий як «людина-кріт») дуже хотів, щоб тунель там з'явився.

тунель в скалі

Хоча він потратив 32 роки свого життя, пробиваючи тунель крізь тверду породу, він ніколи нікому про це не говорив. Відповідаючи на питання про своє дивне починання, він говорив, що це був «найкоротший шлях». Куди саме - ніхто не знає.

тунель в скалі

 

Більшість людей, що проживають в цьому районі, вважають, що цей чоловік був просто божевільним. Він жив один, і мав репутацію скнари, так як латав свій одяг за допомогою мішковини, а черевики лагодив за допомогою жерсті з консервних банок. Багато разів він був важко поранений в результаті своїх же вибухів, оскільки був занадто економним для того, щоб використовувати довгий запал.

тунель в скалі

Був час, коли місцеві звали його «Дивак Шмідт», а пізніше він сам собі взяв ім'я «Burro» (Ослик). До цього дня тунель «Ослика-Шмідта» - велика таємниця, і він продовжує порушувати цікавість тих, хто вирішив відвідати його. Всі, хто бував там, готові поручитися за те, що Шмідт знав що робив. Ніяких спеціальних знань для такої роботи у нього не було, проте точність його роботи не викликає сумнівів. Проте, залишається відкритим питання: навіщо взагалі комусь копати тунель в нікуди?

ослик шмідт

Коли Шмідт копав, ходили чутки про багаті поклади і про золоту жилу, яку він нібито розробляв в тунелі. Але жодна з цих версій так і не підтвердилася. Кілька людей досліджували землі Шмідта і його роботи, але на жаль, він не залишив жодного запису  про причини своїх дій.

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