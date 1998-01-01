Засновник Amazon, став найбагатшою людиною в світі.

Головний виконавчий директор Amazon Джефф Безос обігнав Білла Гейтса і став найбагатшою людиною в світі за версією журналу Forbes зі статком, який вперше перевищив 90 мільярдів доларів.

Видання Forbes почало відслідковувати статки мільярдерів по всьому світу в 1987 році. Безос став сьомою за рахунком людиною, яка утримує титул найбагатшого в світі, і третім американцем, який очолює глобальну корпорацію крім Білла Гейтса і генерального директора Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.

Гейтс і Баффет з'явилися в першому рейтингу Forbes 400 найбагатших людей в 1982 році, а Безос - в 1998 році зі статком у 1,6 мільярда доларів, через рік після того, як Amazon стала публічною компанією.

У березневому глобальному рейтингу мільярдерів Forbes, Безос розташовувався лише на третьому місці з 72,8 млрд (пораховано станом на 17 лютого). Таким чином, за п'ять з половиною місяців Безос став багатшим на 17,8 млрд. доларів

Можливо, Безос не зміг би стати найбагатшою людиною в світі, якби Гейтс не жертвував величезні суми на благодійність в рамках створеної ним і Баффетом філантропічної кампанії «Клятва дарування»: протягом свого життя станом на кінець 2016 року Гейтс віддав 32,9 мільярда доларів. Згідно з даними Forbes, наприкінці 2015 року Безос віддав 100 мільйонів доларів на благодійність.

Джефф Безос навчався в Прінстоні і працював в хедж-фонді, перш ніж запустив онлайн-платформу з продажу книг у себе в гаражі в Сіетлі в 1994 році. З тих пір Amazon перетворилася у всеохоплюючу корпорацію, яка пропонує широкий спектр товарів і послуг. Підрозділ компанії Amazon Web Services також пропонує хмарні сервіси, а сам Безос у вільний від управління основним бізнесом працює над розвитком аерокосмічної компанії Blue Origin і видання Washington Post.

Статки Гейтса побудовано завдяки створеній ним і його другом Полом Алленом компанії Microsoft в 1975 році. Гейтс продав більшу частину свого пакета акцій компанії, проте до цих пір володіє 2%-ю часткою на суму близько 12,4 мільярда доларів - трохи менше 14% його загального статку. Інвестиційна компанія Cascade Investments розподілила гроші Білла Гейтса на різноманітні активи, включаючи державні акції, нерухомість, приватний акціонерний капітал і венчурний капітал. Засновник Microsoft володіє частками в Canadian National Railway, виробника косметики Ecolab і мексиканської компанії Femsa.

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