Цікаві факти з життя відомих людей. (випуск №3)

• IQ Арнольда Шварценеггера - 135
• IQ репера Snoop Dogg становить 147. Показник вважається дуже високим, багато геніїв можуть похвалитися такими результатами
• Духи Шанель № 5 отримали свою назву не тому, що цифра 5 для Коко мала якесь певне значення. Просто їй сподобався саме п'ятий варіант духів
• Джулія Робертс перш, ніж стати кінозіркою, працювала касиром в Макдональдсі. І до цих пір пишається тим, що за 1 хвилину могла продати клієнтові картоплю, гамбургер і колу
• Аль Пачіно відмовився брати участь у фільмах «Крамер проти Крамера», «Красуня», «Апокаліпсис сьогодні», «Народжений 4-го Липня» і «Зоряні війни»
• Як казав Казанова - я зможу задовільнити жінку, якщо у мене буде хоча б 1 палець.
• У піснях Бітлз слово «Любов» зустрічається 613 разів
• Розмір ноги Періс Хілтон - 44
• 85% кіноакторів заробляють всього близько 5000 доларів на рік
• Мадонна і Селін Діон є кузинами дружини принца Чарльза, Камілли
• Періс Хілтон відзначала своє повноліття (21 рік) 5 разів
• Джулія Робертс - перша в історії кіноактриса, що отримала 20 мільйонів доларів за роль у фільмі
• Прабабуся Олександра Пушкіна, Євдокія Іванівна Головіна, була рідною сестрою прабабусі Льва Толстого, Ольги Іванівни Головіної
• Голос Майкла Джексона, з того моменту, як він почав співати (11 років) не змінювався, як це зазвичай відбувається з віком
• Стів Джобс, Марк Цукерберг і Білл Гейтс, всі вони свого часу були виключені з коледжів
• Dr. Dre до зустрічі з Eminem вважав його афроамериканцем
• Х'ю Хефнер (засновник Playboy) втратив свою цноту тільки коли йому виповнилося 22 роки
• Одного разу Альберту Ейнштейну зробили пропозицію стати президентом Ізраїлю, але він відмовився, обгрунтувавши своє рішення тим, що не в змозі вирішувати важливі справи державного масштабу.
• Чарльз Діккенс, великий письменник, за своїм власним переконанням завжди спав обличчям на північ. Він був упевнений, що це допомагає йому удосконалювати свій талант письменника.
• Альфред Нобель (на його честь назвали нобелівську премію) висловив останню волю, щоб його не вважали людиною, яка пропагує насильство через те, що він створив динаміт.
• Іноді на аукціонах можна знайти дуже дивні лоти. Наприклад, ніхто ніколи не бачив автограф Юлія Цезаря, але якщо у вас такий є, офіційно його початкова ціна 2 мільйони доларів.
• На жаль, світ так і не зможе дізнатися, які ж були останні слова Альберта Ейнштейна. Адже в той момент, коли він помирав, він промовив їх медсестрі, яка не розуміла німецької.
• Містифікатор і професійний ілюзіоніст Урі Геллер народився 20 грудня 1946. Коли йому ставлять запитання, звідки у нього його здатності, він відповідає, що він отримав їх від далекої планети Хува.
• Ісаак Ньютон був просто-таки одержимий вивченням надприродних і окультних сил.
• Відома жінка Марі Кюрі, яку двічі нагороджували Нобелівською премією і яка змогла виявити радій, так і не змогла стати членом однієї престижної Французької академії лише тому, що вона жінка.
• Згубна звичка куріння Вінстона Черчілля доходила до викурювання не менше 15 сигар на день.
• Одного разу Леді Астор сказала Уїнстону Черчиллю, що, якщо б він був її чоловіком, вона б підлила йому в каву отруту, на що Уїнстон відповів, що якби він був її чоловіком, він би випив отруту.
• Джордж Вашингтон в Америці став єдиною людиною, чий день народження є офіційно вихідним у кожному штаті Америки.
• Цар Соломон явно не був однолюбом. У нього було близько 700 дружин, чого вже більш ніж достатньо, але крім них були ще й сотні коханок.
• Дуже сумна історія. Англійська королева Анна, яка жила з 1665 по 1714 роки, пережила всіх своїх дітей. А їх у неї було багато - 17.
• Найбільший геній музики Моцарт жодного разу не ходив до школи.
• Фрейд до жаху боявся числа 62
• Як і багато інших видатних особистостей, Фрейд вживав кокаїн.
• У момент написання передмови до своїх праць Ньютону виповнилося 72 роки
• Юлій Цезар завжди носив на голові лавровий вінок, щоб заховати прогресуючу лисину
• Олександр Македонський знав в обличчя 3 тисячі своїх солдатів
• Бетховен не зміг опанувати множенням до кінця свого життя
• Вінсент Ван Гог за все життя продав лише одне своє творіння - Red Vineyard at Arles
• Ганс Крістіан Андерсон був неписьменним
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