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  • Цікаві факти з життя відомих людей. (випуск №3)

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 Цікаві факти з життя відомих людей

• IQ Арнольда Шварценеггера - 135

• IQ репера Snoop Dogg становить 147. Показник вважається дуже високим, багато геніїв можуть похвалитися такими результатами

• Духи Шанель № 5 отримали свою назву не тому, що цифра 5 для Коко мала якесь певне значення. Просто їй сподобався саме п'ятий варіант духів

• Джулія Робертс перш, ніж стати кінозіркою, працювала касиром в Макдональдсі. І до цих пір пишається тим, що за 1 хвилину могла продати клієнтові картоплю, гамбургер і колу

• Аль Пачіно відмовився брати участь у фільмах «Крамер проти Крамера», «Красуня», «Апокаліпсис сьогодні», «Народжений 4-го Липня» і «Зоряні війни»

• Як казав Казанова - я зможу задовільнити жінку, якщо у мене буде хоча б 1 палець.

• У піснях Бітлз слово «Любов» зустрічається 613 разів

• Розмір ноги Періс Хілтон - 44

 • 85% кіноакторів заробляють всього близько 5000 доларів на рік

• Мадонна і Селін Діон є кузинами дружини принца Чарльза, Камілли

• Періс Хілтон відзначала своє повноліття (21 рік) 5 разів

• Джулія Робертс - перша в історії кіноактриса, що отримала 20 мільйонів доларів за роль у фільмі

• Прабабуся Олександра Пушкіна, Євдокія Іванівна Головіна, була рідною сестрою прабабусі Льва Толстого, Ольги Іванівни Головіної

• Голос Майкла Джексона, з того моменту, як він почав співати (11 років) не змінювався, як це зазвичай відбувається з віком

• Стів Джобс, Марк Цукерберг і Білл Гейтс, всі вони свого часу були виключені з коледжів

• Dr. Dre до зустрічі з Eminem вважав його афроамериканцем

• Х'ю Хефнер (засновник Playboy) втратив свою цноту тільки коли йому виповнилося 22 роки

• Одного разу Альберту Ейнштейну зробили пропозицію стати президентом Ізраїлю, але він відмовився, обгрунтувавши своє рішення тим, що не в змозі вирішувати важливі справи державного масштабу.

• Чарльз Діккенс, великий письменник, за своїм власним переконанням завжди спав обличчям на північ. Він був упевнений, що це допомагає йому удосконалювати свій талант письменника.

• Альфред Нобель (на його честь назвали нобелівську премію) висловив останню волю, щоб його не вважали людиною, яка пропагує насильство через те, що він створив динаміт.

• Іноді на аукціонах можна знайти дуже дивні лоти. Наприклад, ніхто ніколи не бачив автограф Юлія Цезаря, але якщо у вас такий є, офіційно його початкова ціна 2 мільйони доларів.

• На жаль, світ так і не зможе дізнатися, які ж були останні слова Альберта Ейнштейна. Адже в той момент, коли він помирав, він промовив їх медсестрі, яка не розуміла німецької.

• Містифікатор і професійний ілюзіоніст Урі Геллер народився 20 грудня 1946. Коли йому ставлять запитання, звідки у нього його здатності, він відповідає, що він отримав їх від далекої планети Хува.

• Ісаак Ньютон був просто-таки одержимий вивченням надприродних і окультних сил.

• Відома жінка Марі Кюрі, яку двічі нагороджували Нобелівською премією і яка змогла виявити радій, так і не змогла стати членом однієї престижної Французької академії лише тому, що вона жінка.

• Згубна звичка куріння Вінстона Черчілля доходила до викурювання не менше 15 сигар на день.

• Одного разу Леді Астор сказала Уїнстону Черчиллю, що, якщо б він був її чоловіком, вона б підлила йому в каву отруту, на що Уїнстон відповів, що якби він був її чоловіком, він би випив отруту. 

• Джордж Вашингтон в Америці став єдиною людиною, чий день народження є офіційно вихідним у кожному штаті Америки.

• Цар Соломон явно не був однолюбом. У нього було близько 700 дружин, чого вже більш ніж достатньо, але крім них були ще й сотні коханок.

• Дуже сумна історія. Англійська королева Анна, яка жила з 1665 по 1714 роки, пережила всіх своїх дітей. А їх у неї було багато - 17.

• Найбільший геній музики Моцарт  жодного разу  не ходив до школи. 

•  Фрейд до жаху боявся числа 62

• Як і багато інших видатних особистостей, Фрейд вживав кокаїн.

• У момент написання передмови до своїх праць Ньютону виповнилося 72 роки

 • Юлій Цезар завжди носив на голові лавровий вінок, щоб заховати прогресуючу лисину

• Олександр Македонський знав в обличчя 3 тисячі своїх солдатів

• Бетховен не зміг опанувати множенням до кінця свого життя

• Вінсент Ван Гог за все життя продав лише одне своє творіння - Red Vineyard at Arles

• Ганс Крістіан Андерсон був неписьменним

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