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На японському острові Хонсю, біля підніжжя гори Фудзі, існує так званий ліс самогубців під назвою Аокігахара (буквально «Рівнина зелених дерев»). Це загадкове місце з давніх часів мало зловісну славу і досі вважається одним з найбільш моторошних природних місць на землі. Його ще називають Дзюкай - море дерев.

Як це не дивно і страхітливо б не звучало, але саме сюди приходять самогубці всіх мастей, щоб вчинити суїцид. У 1707 році виверження вулкана дивом не зачепило цю зону, як ніби побоявшись хащів Аокігахари. Площа аномального лісу становить 35 квадратних кілометрів.

 дзюкай

З наукової точки зору складно пояснити, чому саме сюди тягне тих, хто вирішив звести рахунки з життям. По всій видимості, вченим ще належить розкрити цю таємницю. Поки достовірно відомий лише той факт, що біля підніжжя гори Фудзі, в лісі самогубців, не працює компас. Там спостерігається найсильніша магнітна аномалія, яка, по всій видимості, має колосальний вплив на людину.

лес самоубийц

В околицях лісу, в магазинах і аптеках, не продаються мотузки, колючі та ріжучі речі, а також небезпечні медичні препарати. Зловісна слава лісової гущавини відома далеко за межами Японії. З цієї причини туристи проходять спеціальний інструктаж перед тим, як потрапити туди. На всіх широких стежках встановлені камери, які відстежують потенційних смертників.

 лес самоубийц

 

На багатьох деревах, в лісі самогубців, розвішені телефони довіри для тих, хто не зміг вирішити свої життєві проблеми. Варто комусь із місцевих жителів помітити підозрілу особу, як відразу ж здійснюється дзвінок в поліцію для того, щоб попередити поліцію про підготовку замаху на власне життя.

 лес самоубийц

 

До речі кажучи, до початку 19 століття в Аокігахара бідні японці вивозили своїх дітей або людей похилого віку, яких вони не могли прогодувати. Ліс самогубців поглинав їх, як хижак жертву.

Рівнина зелених дерев має такі низини, які абсолютно поглинають звук. Похмура тиша і вологе повітря Аокігахара негативно впливають на психіку людини, пригнічуючи її. Мандрівники які побували там  описують лісову гущавину, як щось надзвичайно похмуре і величне одночасно.

Глибока, могильна тиша навколо і відсутність найменшої живності (звірі тут не живуть), викликають почуття незрозумілого страху. Усюди видно камені і печери, а дерева ростуть тільки по кривій: рівний стовбур абсолютно неможливо знайти!

мандрівники

 

Перед самим входом на територію Аокігахара, висить табличка приблизного такого змісту: «Ваше життя є безцінним даром, який Ви отримали від батьків. Подумайте про свою сім'ю. Не страждайте на самоті, зателефонуйте нам по телефону 22-0110 »

 лес самоубийц

Дивно, але туристичні маршрути до вулкану Фудзі проходять через ліс самогубців. Туристи, які нічого не чули про зловісну славу Аокігахара без страху йшли через нього, правда, після розповідали, що відчували неприємні відчуття, ніби за ними хтось спостерігає. А туристи, які знають про згубність цих місць, відправляються в ліс Аокігахара, щоб відчути прилив адреналіну.

Туристів просять не розбрідатися по лісі, тому що загубитися тут дуже легко, та й знахідки, на які можна наштовхнутися, навряд чи будуть приємними. І дійсно нерідкі випадки, коли туристи натикалися на людські черепи, кістки і речі померлих.

лес самоубийц

 

З огляду на те, що за кілька століть тут наклало на себе руки величезна кількість людей, не дивно, що енергетика тут негативна (і це м'яко сказано). Тільки за другу половину минулого століття в лісі було виявлено останки 500 осіб! 

Місцева влада спеціально закладає в бюджет суму, необхідну на утримання групи, що займається «очищенням» лісу від трупів. У цю групу входять і поліцейські, і добровольці з числа місцевих жителів. Вони періодично прочісують ліс, збирають небіжчиків і складають їх у спеціально побудовані біля лісу будівлі для невпізнаних тіл.

Цікавим фактом є те, що ліс самогубців вважається другим місцем за кількістю жертв, поступаючись лише "Золотим воротам" в Каліфорнії. Щорічно тут реєструють близько ста смертей.

З Токіо і багатьох інших міст, жителі Країни висхідного сонця приїжджають у цей ліс, щоб укоротити собі віку.

ліс самогубців

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