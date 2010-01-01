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 Цікаві факти про Хелловін.

Хелловін - наймістичніша подія року. А що ми знаємо про нього, крім того, що це несерйозне свято і привід для неформальних тусовок. У цій статті ми відкриємо завісу таємниць і розповімо про містичне минуле свята і його маловідомі особливості.

Ніч на 1 листопада, гарбузи і ліхтарі, костюми і маски, веселощі і страшилки, «Гаманець або життя!». Мабуть, це і всі наші пізнання про одне з найдавніших свят людства. До нас воно прийшло зовсім недавно. Форма припала до душі, а про зміст ніхто не замислюється. 

 

Цікаві факти про Хелловін.

green point with spaceБатьківщиною Хелловіна вважається територія сучасної Англії, Ірландії та Північної Франції. Саме там мешкали племена кельтів, які ще в дохристиянську епоху 31 жовтня відзначали кінець збору врожаю і прихід нового року.

green point with spaceЯзичники вірили, що в цей день світи живих і мертвих стикаються.

green point with spaceУ деяких країнах Хеллоуїн називають Днем реформації, Кельтським Новим роком, Днем мертвих і т.д.

green point with spaceКостюми на Хеллоуїн були придумані з метою захисту від примар померлих. Кельти одягалися в звірині шкури, гасили вогні в будинках і виставляли на вулиці їжу - дари для духів.

green point with spaceТрадицію святкування Хелловін в Північну Америку принесли європейські емігранти, які в свою чергу перейняли її у кельтів.

green point with spaceПерші Джек-ліхтарі в давнину вирізали не з гарбуза, а з ріпи, вони були невеликих розмірів і їх виставляли по кілька штук на кожне вікно, а також підвішували до воріт і даху. Але є версія, що кельти використовували саме гарбуз. У них жерці запалювали свічки і цей вогонь захищав поселення від привидів.

Цікаві факти про хелловін

green point with spaceУ деяких країнах до Хелловіну спеціально вирощують гігантські сорти гарбузів, так як попит на цей городній овоч в свято дуже великий.

green point with spaceУ Хелловіна два кольори: чорний, який представляє смерть і темряву ночі, і помаранчевий, що символізує збір урожаю в році, що минає.

green point with spaceТільки в Америці щорічно прості громадяни витрачають на підготовку до свята більше 2,5 мільярдів доларів, і це без покупки солодощів.

green point with spaceСвою лепту в «жахливий» бюджет вносять престижні курорти і дорогі готелі, які витрачають величезні суми на проведення свята і на вручення призів. Наприклад, найбільший грошовий приз в 25 тисяч доларів все в тій же Америці дається тому, хто виріже найоригінальніший Джек-ліхтар з гарбуза.

green point with spaceХелловін був включений в список найбільш поширених фобій (самайнофобія) серед дітей. Батькам таких доводиться супроводжувати своїх чад в поході за збором солодощів.

Цікаві факти про хелловін

green point with spaceШоколад популярніший карамелі, хоч і дорожчий. Так що Хелловін можна сміливо назвати ще й святом щедрості. Можливо, роздаючи шоколадні цукерки, люди прагнуть підкреслити своє матеріальне благополуччя.

green point with spaceНайпохмурішим Хелловіном у всьому світі вважається в Мексиці. Мексиканці в цей час відзначають День мертвих, ходять на могили своїх предків. Ні про які веселощі і мова не йде.

green point with spaceНайтихіший Хелловін в Китаї. Місцева назва цього свята - Teng Chieh - «День поминання предків». Консервативні китайці збираються вдома в сімейному колі і без костюмів та гучних вечірок шанують пам'ять померлих. Перед їх фотографіями ставлять їжу і запалюють свічки.

green point with spaceІснує повір'я, якщо в Хеллоуїн надіти свій одяг навиворіт і пройти задом наперед, то опівночі можна побачити відьму.

Цікаві факти про Хелловін.

green point with spaceАмериканці, які почали святкувати Хелловін вже більше ста років тому, вважають його найвеселішим костюмованим фестивалем, якого чекають, як дорослі, так і діти, мабуть, навіть більше, ніж Різдва або Нового року.

green point with spaceНайпоширенішим марновірством на Хефлловін вважається те, що, заглянувши в дзеркало опівночі, можна побачити свою смерть. Хоча в деяких країнах молоді дівчата намагаються побачити в відображенні свого судженого.

green point with spaceУ 2010 році місто Беллвілль (штат Іллінойс) стало останнім американським містом, в якому заборонено грати в «Гаманець або життя» дітям старше 12 років. Підлітків можуть оштрафувати на суми від 100 до 1000 доларів.

green point with spaceУ багатьох країнах, наприклад, у Франції та Австралії, Хеллоуїн не люблять. У святі вбачають лише рекламування впливу американців. 

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