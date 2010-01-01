Хелловін - наймістичніша подія року. А що ми знаємо про нього, крім того, що це несерйозне свято і привід для неформальних тусовок. У цій статті ми відкриємо завісу таємниць і розповімо про містичне минуле свята і його маловідомі особливості.

Ніч на 1 листопада, гарбузи і ліхтарі, костюми і маски, веселощі і страшилки, «Гаманець або життя!». Мабуть, це і всі наші пізнання про одне з найдавніших свят людства. До нас воно прийшло зовсім недавно. Форма припала до душі, а про зміст ніхто не замислюється.

Цікаві факти про Хелловін.

Батьківщиною Хелловіна вважається територія сучасної Англії, Ірландії та Північної Франції. Саме там мешкали племена кельтів, які ще в дохристиянську епоху 31 жовтня відзначали кінець збору врожаю і прихід нового року.

Язичники вірили, що в цей день світи живих і мертвих стикаються.

У деяких країнах Хеллоуїн називають Днем реформації, Кельтським Новим роком, Днем мертвих і т.д.

Костюми на Хеллоуїн були придумані з метою захисту від примар померлих. Кельти одягалися в звірині шкури, гасили вогні в будинках і виставляли на вулиці їжу - дари для духів.

Традицію святкування Хелловін в Північну Америку принесли європейські емігранти, які в свою чергу перейняли її у кельтів.

Перші Джек-ліхтарі в давнину вирізали не з гарбуза, а з ріпи, вони були невеликих розмірів і їх виставляли по кілька штук на кожне вікно, а також підвішували до воріт і даху. Але є версія, що кельти використовували саме гарбуз. У них жерці запалювали свічки і цей вогонь захищав поселення від привидів.

У деяких країнах до Хелловіну спеціально вирощують гігантські сорти гарбузів, так як попит на цей городній овоч в свято дуже великий.

У Хелловіна два кольори: чорний, який представляє смерть і темряву ночі, і помаранчевий, що символізує збір урожаю в році, що минає.

Тільки в Америці щорічно прості громадяни витрачають на підготовку до свята більше 2,5 мільярдів доларів, і це без покупки солодощів.

Свою лепту в «жахливий» бюджет вносять престижні курорти і дорогі готелі, які витрачають величезні суми на проведення свята і на вручення призів. Наприклад, найбільший грошовий приз в 25 тисяч доларів все в тій же Америці дається тому, хто виріже найоригінальніший Джек-ліхтар з гарбуза.

Хелловін був включений в список найбільш поширених фобій (самайнофобія) серед дітей. Батькам таких доводиться супроводжувати своїх чад в поході за збором солодощів.

Шоколад популярніший карамелі, хоч і дорожчий. Так що Хелловін можна сміливо назвати ще й святом щедрості. Можливо, роздаючи шоколадні цукерки, люди прагнуть підкреслити своє матеріальне благополуччя.

Найпохмурішим Хелловіном у всьому світі вважається в Мексиці. Мексиканці в цей час відзначають День мертвих, ходять на могили своїх предків. Ні про які веселощі і мова не йде.

Найтихіший Хелловін в Китаї. Місцева назва цього свята - Teng Chieh - «День поминання предків». Консервативні китайці збираються вдома в сімейному колі і без костюмів та гучних вечірок шанують пам'ять померлих. Перед їх фотографіями ставлять їжу і запалюють свічки.

Існує повір'я, якщо в Хеллоуїн надіти свій одяг навиворіт і пройти задом наперед, то опівночі можна побачити відьму.

Американці, які почали святкувати Хелловін вже більше ста років тому, вважають його найвеселішим костюмованим фестивалем, якого чекають, як дорослі, так і діти, мабуть, навіть більше, ніж Різдва або Нового року.

Найпоширенішим марновірством на Хефлловін вважається те, що, заглянувши в дзеркало опівночі, можна побачити свою смерть. Хоча в деяких країнах молоді дівчата намагаються побачити в відображенні свого судженого.

У 2010 році місто Беллвілль (штат Іллінойс) стало останнім американським містом, в якому заборонено грати в «Гаманець або життя» дітям старше 12 років. Підлітків можуть оштрафувати на суми від 100 до 1000 доларів.

У багатьох країнах, наприклад, у Франції та Австралії, Хеллоуїн не люблять. У святі вбачають лише рекламування впливу американців.

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