Що таке Атом?

Атоми - це крихітні частинки, з яких складається будь-яка речовина. У крапці в кінці речення може вміститися 2 млрд атомів. Але оскільки електрони сильно віддалені від ядра, атом - це в основному порожній простір.

Довгий час атом вважався неподільною часткою. Однак в кінці XIX в. була відкрита одна з складових частин атома - електрон. У 1911 р Е. Резерфорд довів, що атом має щільне маленьке ядро. Пізніше фізики відкрили, що ядро ​​складається з частинок двох видів - протонів і нейтронів.

У протонів позитивний електричний заряд, нейтрони заряду не мають. І протони, і нейтрони складаються з різних сполучень кварків. Навколо ядра обертаються негативно заряджені електрони.

Атом - електрично нейтральна система. Позитивний заряд його ядра дорівнює загальному негативному заряду електронів.

Усередині атома електрони обертаються навколо щільного ядра з протонів і нейтронів. Число всіх цих частинок різне у різних елементів.

Атом, що втратив один і більше електронів, називається позитивним іоном, який приєднав електрони - негативним іоном.

Атоми можна розщепити, але зазвичай вони залишаються цілими завдяки електричному тяжінню між позитивними протонами і негативними електронами, а також завдяки ядерним силам, що забезпечує цілісність ядра.

Кожен елемент складається з атомів з певним числом протонів в ядрі. В атомі заліза їх 26, в атомі золота - 79. Число протонів в атомі називається атомним номером. Він відповідає порядковому номеру елемента в періодичній таблиці.

Атоми з однаковим числом протонів, але з різним числом нейтронів називаються ізотопами.

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