Срібло є одним з популярних металів, що володіють дивовижними властивостями, його використовують як при виготовленні ювелірних прикрас, так і для оздоровлення організму.

Вивчено цей метал досконально, причому деякі його властивості напевно викличуть Ваше здивування. Отже, представляємо Вам цікаві факти про срібло.

Раніше сріблом називали не тільки саме срібло, а й платину - в первинному варіанті її назва перекладається з іспанської мови як «маленьке срібло».

Перші прикраси зі срібла стали виготовляти єгиптяни цілих шість тисяч років тому.

Про те, що срібло володіє антибактеріальними властивостями, напевно відомо всім. Цікаво інше - на космічних станціях використовується вода, очищена сріблом.

В Індії срібло вважається народним металом. Віра в його чудодійні властивості в цій країні настільки велика, що люди навіть вживають срібну фольгу - упаковку для солодощів, в їжу.

Срібло активно використовується в сучасній електроніці - практично кожен електроприлад містить невелику кількість срібла.

Вперше срібло як антисептик почали використовувати стародавні єгиптяни близько 4,5 тисяч років тому.

Під час численних воєн солдати завжди носили невеликі пластини срібла, які при пораненнях накладали на шкіру - срібло допомагало зупинити кровотечу і дозволяло уникнути зараження крові.

Популярність срібло завоювало і в стоматології. Мало кому відомо, що часом для зняття зубного болю досить прикласти срібну ложку. Втім, від походу до стоматолога вона навряд чи врятує, але хоча б зніме пекельний біль.

Срібло, яке людина носить на тілі, з часом може змінити свій відтінок - посветліти або потемніти. Однозначної думки, чому це відбувається, немає. Одні фахівці вважають, що це свідчить про наявність у людини захворювань, інші - що це лише особливість окремого індивіда.

Цей метал має не тільки різні відтінки сріблястого кольору, але і може бути абсолютно чорним.

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