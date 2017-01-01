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Срібло є одним з популярних металів, що володіють дивовижними властивостями, його використовують як при виготовленні ювелірних прикрас, так і для оздоровлення організму.

Вивчено цей метал досконально, причому деякі його властивості напевно викличуть Ваше здивування. Отже, представляємо Вам цікаві факти про срібло.

Цікаві факти про срібло.

Point Green Раніше сріблом називали не тільки саме срібло, а й платину - в первинному варіанті її назва перекладається з іспанської мови як «маленьке срібло».

Цікаві факти про срібло.

 

Point Green Перші прикраси зі срібла стали виготовляти єгиптяни цілих шість тисяч років тому.

Цікаві факти про срібло.

 

Point Green Про те, що срібло володіє антибактеріальними властивостями, напевно відомо всім. Цікаво інше - на космічних станціях використовується вода, очищена сріблом.

Цікаві факти про срібло.

 

Point Green В Індії срібло вважається народним металом. Віра в його чудодійні властивості в цій країні настільки велика, що люди навіть вживають срібну фольгу - упаковку для солодощів, в їжу.

Цікаві факти про срібло.

Point Green Срібло активно використовується в сучасній електроніці - практично кожен електроприлад містить невелику кількість срібла.

Цікаві факти про срібло.

 

Point Green Вперше срібло як антисептик почали використовувати стародавні єгиптяни близько 4,5 тисяч років тому.

Цікаві факти про срібло.

 

Point Green Під час численних воєн солдати завжди носили невеликі пластини срібла, які при пораненнях накладали на шкіру - срібло допомагало зупинити кровотечу і дозволяло уникнути зараження крові.

Цікаві факти про срібло.

Point Green Популярність срібло завоювало і в стоматології. Мало кому відомо, що часом для зняття зубного болю досить прикласти срібну ложку. Втім, від походу до стоматолога вона навряд чи врятує, але хоча б зніме пекельний біль.

Цікаві факти про срібло.

 

Point Green Срібло, яке людина носить на тілі, з часом може змінити свій відтінок - посветліти або потемніти. Однозначної думки, чому це відбувається, немає. Одні фахівці вважають, що це свідчить про наявність у людини захворювань, інші - що це лише особливість окремого індивіда.

Цікаві факти про срібло.

Point Green Цей метал має не тільки різні відтінки сріблястого кольору, але і може бути абсолютно чорним.

Цікаві факти про срібло.

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