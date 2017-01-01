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  • Трикутник Рело або як просвердлити квадратний отвір.

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 А ви знаєте, що можна просвердлити квадратний отвір - звучить неправдоподібно, але, тим не менше це так. Так, насправді існують дрилі які дозволяють свердлити квадратні отвори.

А ви знаєте, що можна просвердлити квадратний отвір - звучить неправдоподібно, але, тим не менше це так. Так, насправді існують дрилі які дозволяють свердлити квадратні отвори.

Сказати по-правді квадрат виходить з трохи закругленими краями, які потрібно обробити напильником, і, тим не менш, квадратний отвір дійсно можна просвердлити.

Трикутник Рело або як просвердлити квадратний отвір.А впоратися з цим нелегким завданням допомагає трикутник Рело. Фігуру назвали на честь німецького механіка Франца Рело. Він, ймовірно, був першим, хто досліджував властивості цього трикутника і використовував його в своїх механізмах. Насправді, незвичайні властивості цієї фігури відкрили задовго до Рело і пальму першості у німця оскаржують Леонард Ейлер і навіть Леонардо да Вінчі.

Трикутник Рело або як просвердлити квадратний отвір.Вперше зробити фрезу для свердління квадратних отворів вдалося Гаррі Уаттсу, англійському інженеру, який працював в США. Для цього він використовував направляючий шаблон з квадратним прорізом, в якому рухалося свердло, вставлене в «плаваючий патрон». Патенти на патрон і свердло були отримані Уаттсом в 1917 році. А продаж нових дрилів здійснювала фірма Watts Brothers Tool Works. Як за допомогою такого свердла виходить саме квадратні отвори, можна подивитися на ролику внизу, де трикутник Рело обертається навколо трохи рухомої осі.

 

Отже, свердло з перетином у вигляді трикутника Рело (див. Ілюстрацію) і ріжучими краями, що збігаються з його вершинами, дозволяє отримувати майже квадратні отвори. Особливість подібного свердла полягає в тому, що його центр при обертанні не залишається на місці, як це відбувається у випадку традиційних спіральних свердел, а описує криву, що складається з чотирьох дуг еліпсів. Тому патрон, в якому затиснуте свердло, не повинен перешкоджати цьому руху.

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