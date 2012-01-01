Короткі факти

Зомбі знищать людство всього лише за 100 днів. До такого висновку прийшли дослідники з університету Лестера, прогнозуючи можливий апокаліпсис.

Студенти-фізики передбачили, що в разі атаки зомбі на нашу планету до кінця 100 дня на Землі залишиться всього лише 300 живих людей, не заражених від укусу зомбі. При такій кількості повторне заселення нашої планети практично виключено.

Поширений вірус скоротить людський рід до такого рівня, при якому він вимре сам по собі (число жителів Землі було взято з урахуванням реальних показників – 7,5 мільярда чоловік).

Сценарій зомбі-апокаліпсису.

Дослідники висунули гіпотезу, виходячи з якої апокаліптичний фінал неминучий. Вони передбачили, як довго населення земної кулі зможе протриматися до кінця світу. При розвитку сценарію, змодельованого вченими, зараження людини від укусу зомбі відбудеться в 90 відсотках випадків.

Використовуючи прийняту в науці модель SIR, епідеміологічну модель, що описує поширення захворювання по всій популяції, вони поділили населення на 3 категорії: сприйнятливе населення (S), зомбі (Z) і мерці (D).

Фахівці виділили етапи життя зомбі в наступній послідовності: S, Z, D.

При моделюванні такого сценарію не приймалися до уваги природна народжуваність і смертність населення. Адже їх кількість протягом 100 днів мізерно мала в порівнянні з швидко розповсюджуваним вірусом від укусу зомбі.

Вчені з'ясували, скільки інфікованих людей вступлять в контакт з неінфікованими, а також наскільки велика ймовірність передачі хвороби від одного до іншого.

На їхню думку, достатньо всього однієї зараженої людини, щоб вибухнула масштабна епідемія, яка почнеться приблизно на 20 день після інфікування першої людини. Фізики прийшли до висновку, що через 100 днів на нашій планеті буде жити 300 чоловік і приблизно 190 мільйонів зомбі.

Але навіть якщо люди спробують залишити територію, заражену вірусом зомбі, інфекція все одно пошириться і переможе людину. До кінця 100 дня на Землі залишиться менше 300 представників роду людського і близько мільйона "живих мерців".

Показник виживання людини виявиться дуже низьким. Автори дослідження прийшли до висновку про те, що якщо "епідемія зомбі" затягнеться більш ніж на 100 днів, люди будуть приречені на вимирання.

Що робити, якщо настане зомбі-апокаліпсис.

У іншого дослідження, проведеного все тими ж ученими-фізиками, більш обнадійливий сценарій: люди можуть продовжити виживання свого виду, вбиваючи зомбі і активно народжуючи дітей.

Таким чином, з плином часу у людей менше шансів бути зараженими вірусом зомбі. Людина звикає до ризику і вже в змозі протистояти монстрам.

Кафедра фізики та астрономії в британському університеті Лестера щорічно видає науковий журнал Physics Special Topics. Авторами наукових публікацій є студенти цього університету.

Доктор Мервін Рой (Mervyn Roy), викладач на кафедрі фізики і астрономії, стверджує, що практика написання статей для журналу дозволяє старшокурсникам проявити творчі здібності. Студенти можуть застосувати отримані знання на практиці для вивчення дивних, незвичайних або ж, навпаки, самих звичайних речей та явищ.

Зомбі-апокаліпсисом називають фантастичний сценарій кінця світу, при якому людський рід вимирає в результаті смертоносного вірусу, який передається людині від укусу зомбі. В реальності ж він малоймовірний.

Незважаючи на це, дослідники продовжують ретельно вивчати ймовірність так званого "зомбі-апокаліпсису". Подібні сценарії "кінця світу" допомагають вченим краще зрозуміти причини і вивчити наслідки виникнення спалахів смертельно небезпечних хвороб в африканських країнах.

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