Короткі факти

НАСА або Національне агентство з повітроплавання і дослідження космічного простору було засновано в 1958 році.

Основна мета агентства – краще пізнати нашу планету з допомогою глобальної системи спостереження за поверхнею Землі.

Агентство змогло посадити марсохід на Червону планету і відправити кілька космічних кораблів, які вже подолали декілька світлових років.

Але чи замислювалися ви, що корисного зробило НАСА для звичайної людини.

Дивно, але на сьогоднішній день існує безліч корисних товарів, якими люди користуються щодня, і які є дуже важливими.

Корисні винаходи.

Варто відзначити, що НАСА є власником більше 6 300 патентів. Ось лише 20 винаходів, придуманих ученими НАСА:

1. Пінний наповнювач з ефектом пам'яті.

Навіть не підозрюючи, вчені НАСА допомогли багатьом людям поліпшити сон. Насправді пінний наповнювач був створений в 1970-х роках для зручності космонавтів, щоб пом'якшити їх приземлення. Його також використовували для удосконалення сидінь корабля. Пінний наповнювач з ефектом пам'яті рівномірно розподіляє тиск по всій поверхні і відновлює початкову форму.

Сьогодні цей винахід використовується авіакомпаніями при виготовленні крісел для літаків. Ця піна також використовується в лікарнях, а точніше в ліжках, на яких лежать пацієнти, які страждають недугами опорно-рухового апарату. Крім цього, даний винахід використовується при створенні захисних шоломів, гоночних автомобілів і для створення протезів.

2. Плавальний костюм.

Коли в НАСА почали думати, як можна максимально убезпечити космічні кораблі і зробити їх більш життєздатними, вчені вирішили створити ізоляційні матеріали і поекспериментувати з ними, щоб розробити найбільш підходящий варіант.

Науковці шукали способи захисту космонавтів від різких перепад температур. На сьогоднішній день їх винахід використовується не тільки в плаванні, але і в будівництві. Варто відзначити, що плавальний костюм дозволив плавцям збільшити швидкість на 10-15 відсотків.

3. Інсулінова помпа.

Для далеких космічних подорожей, дослідники НАСА хотіли розробити технологію, яка б зчитувала показники здоров'я космонавтів.

Медичні експерти з Центру космічних польотів Годдарда винайшли апарат, який стежить за рівнем цукру в крові і вводить інсулін, коли це необхідно. Інсулінова помпа, з 1980-х років, допомагає пацієнтам, що страждають діабетом.

4. Протиобліднювальна система і закінцівки крила.

У авіаиндустрію НАСА принесла безліч допоміжних опцій, які не тільки допомогли літакам більш плавно пересуватися, але і економити паливо. Одним із найважливіших винаходів є закінцівка крила.

НАСА спільно з компанією KATS (Kelly Aerospace Therma Systems) також створила протиобліднювальну систему Thermawing - система кондиціонування повітря. Система використовує електропровідну графітову фольгу, яка встановлюється до передньої кромки крила літака, швидко нагрівається при під'єднанні до електрики, в результаті чого тане лід.

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5. Більш точний GPS.

Відразу після винаходу, система GPS не була дуже точною. Атмосферні перешкоди та інші речі могли вплинути на точність. Ця технологія істотно покращилася завдяки програмному забезпеченню, створеному в НАСА.

6. Портативний бездротовий пилосос і дриль.

Коли ви пилососите ваш будинок, знайте, що в цьому апараті використовується також технологія, яка колись використовувалася астронавтами на Місяці.

Технологія, яка використовується в портативних пилососах, була вперше використана в портативних дрилях на батарейках, створених для збору зразків з місячної поверхні. Космонавтам потрібен був легкий, швидкий і автономний апарат, яким можна було зручно керувати в космосі.

Пізніше вчені та інженери з НАСА вдосконалили цю технологію і створили не тільки портативний пилосос, але також бездротові медичні пристрої.

7. Суха заморозка.

В умовах мікрогравітації космонавтам не можна їсти все, що захочеться. По-перше, це пов'язано з тим, що залишки їжі можуть легко "вилетіти" з упаковки, створюючи незручності космонавтам, а також порушуючи роботу обладнання. Ще до початку космічних місій, в НАСА зайнялися розробкою зручною їжі для космонавтів.

Спільно з компанією Nestle, вчені з НАСА придумали спосіб сухої заморозки. Завдяки йому, має місце дегідратація продуктів – вони швидко заморожуються і упаковуються в вакуумні упаковки. Щоб спожити таку їжу потрібно додати рідину, тим самим відновивши всі властивості того або іншого продукту.

8. Кохлеарний імплант.

Цей винахід було створено в 1970-х роках молодшим інженером НАСА. У Адама Кіссіа (Adam Kissiah) також проблеми зі слухом. Він переніс три операції, які не дали потрібного результату, і, хоча у нього не було медичної освіти, Адам вирішив створити слуховий апарат.

Його апарат використовував технологію телеметрії, а також звукових і вібраційних датчиків. В результаті вийшов кохлеарний імплант, який стимулює слухові закінчення, а ті, у свою чергу, передають сигнали в мозок.

9. Ізоляційні матеріали.

Під час космічної програми Apollo, НАСА створила технологію, здатну захищати астронавтів від величезних перепадів температур (від -204 С до +121 С).

Технологія НАСА дозволяла регулювати температуру так само, як і в будь-якому офісі. Під час входу космічного апарату в атмосферу, нова технологія працювала, як щит. Сьогодні ця технологія користується великою популярністю в будівництві.

10. Томограф.

Після програми "Аполлон", яка передбачала висадку космонавтів на Місяць, вчені з Лабораторії реактивного руху НАСА розробили технологію, відому як цифрова обробка зображення.

Мета даної технології полягала в тому, щоб редагувати на комп'ютері фотографії Місяця. НАСА поділилася своєю технологією з медичними закладами, щоб можна було отримувати детальні знімки людського організму і ставити точні діагнози. Дві технології, які з'явилися завдяки НАСА - це комп'ютерна томографія і магнітно-резонансна томографія.

11. Сонячна батарея.

Під егідою НАСА була створена програма під назвою Environmental Research Aircraft and Sensor Technology. До неї входили 28 країн, а її метою було розроблення безпілотного літака, який міг би перебувати довгий час у польоті на великій висоті.

Щоб цей літак міг кілька днів літати без зупинки, потрібна була технологія, здатна зробити апарат енергетично автономним. Так і з'явилася сонячна батарея, зроблена на основі монокристалічного кремнію. Така батарея була не тільки легша і дешевша, але і могла генерувати на 50% більше енергії, ніж звичайні батареї.

12. Тренажери.

Спочатку НАСА розробила тренажери для космонавтів, так як в космосі м'язи людини атрофуються, і щоб тримати їх в тонусі, потрібні навантаження.

Навіть сьогодні астронавти регулярно роблять вправи на спеціальних тренажерах на МКС, щоб м'язи не руйнувалися і кістки залишалися міцними. На Землі люди користуються цими винаходами для підтримки гарної фізичної форми.

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