Короткі факти

  • Головна
  • Наука
  • 12 дивовижних винаходів НАСА, які змінили наше повсякденне життя.

Деталі
Перегляди: 5

 наса

НАСА або Національне агентство з повітроплавання і дослідження космічного простору було засновано в 1958 році.

Основна мета агентства – краще пізнати нашу планету з допомогою глобальної системи спостереження за поверхнею Землі.

Агентство змогло посадити марсохід на Червону планету і відправити кілька космічних кораблів, які вже подолали декілька світлових років.

Але чи замислювалися ви, що корисного зробило НАСА для звичайної людини. 

Дивно, але на сьогоднішній день існує безліч корисних товарів, якими люди користуються щодня, і які є дуже важливими.

 

Корисні винаходи.

Варто відзначити, що НАСА є власником більше 6 300 патентів. Ось лише 20 винаходів, придуманих ученими НАСА:

 

1. Пінний наповнювач з ефектом пам'яті.

Навіть не підозрюючи, вчені НАСА допомогли багатьом людям поліпшити сон. Насправді пінний наповнювач був створений в 1970-х роках для зручності космонавтів, щоб пом'якшити їх приземлення. Його також використовували для удосконалення сидінь корабля. Пінний наповнювач з ефектом пам'яті рівномірно розподіляє тиск по всій поверхні і відновлює початкову форму.

пена

Сьогодні цей винахід використовується авіакомпаніями при виготовленні крісел для літаків. Ця піна також використовується в лікарнях, а точніше в ліжках, на яких лежать пацієнти, які страждають недугами опорно-рухового апарату. Крім цього, даний винахід використовується при створенні захисних шоломів, гоночних автомобілів і для створення протезів.

 

2. Плавальний костюм.

Коли в НАСА почали думати, як можна максимально убезпечити космічні кораблі і зробити їх більш життєздатними, вчені вирішили створити ізоляційні матеріали і поекспериментувати з ними, щоб розробити найбільш підходящий варіант.

Науковці шукали способи захисту космонавтів від різких перепад температур. На сьогоднішній день їх винахід використовується не тільки в плаванні, але і в будівництві. Варто відзначити, що плавальний костюм дозволив плавцям збільшити швидкість на 10-15 відсотків.

c4f6e02c92960622729340ef896328d9

 

3. Інсулінова помпа.

Для далеких космічних подорожей, дослідники НАСА хотіли розробити технологію, яка б зчитувала показники здоров'я космонавтів. 

Медичні експерти з Центру космічних польотів Годдарда винайшли апарат, який стежить за рівнем цукру в крові і вводить інсулін, коли це необхідно. Інсулінова помпа, з 1980-х років, допомагає пацієнтам, що страждають діабетом.

Інсулінова помпа.

 

 

4. Протиобліднювальна система і закінцівки крила.

У авіаиндустрію НАСА принесла безліч допоміжних опцій, які не тільки допомогли літакам більш плавно пересуватися, але і економити паливо. Одним із найважливіших винаходів є закінцівка крила.

НАСА спільно з компанією KATS (Kelly Aerospace Therma Systems) також створила протиобліднювальну систему Thermawing - система кондиціонування повітря. Система використовує електропровідну графітову фольгу, яка встановлюється до передньої кромки крила літака, швидко нагрівається при під'єднанні до електрики, в результаті чого тане лід.

fa04e8f17105ac7d6ed19061a3d2ee12

 

 

Читайте також: Все, що відправляється в космос, нюхає спеціальний експерт НАСА.

 

 

5. Більш точний GPS.

Відразу після винаходу, система GPS не була дуже точною. Атмосферні перешкоди та інші речі могли вплинути на точність. Ця технологія істотно покращилася завдяки програмному забезпеченню, створеному в НАСА.

наса

 

6. Портативний бездротовий пилосос і дриль.

Коли ви пилососите ваш будинок, знайте, що в цьому апараті використовується також технологія, яка колись використовувалася астронавтами на Місяці. 

Технологія, яка використовується в портативних пилососах, була вперше використана в портативних дрилях на батарейках, створених для збору зразків з місячної поверхні. Космонавтам потрібен був легкий, швидкий і автономний апарат, яким можна було зручно керувати в космосі.

f521f0837be132f293f12ba71517c329

Пізніше вчені та інженери з НАСА вдосконалили цю технологію і створили не тільки портативний пилосос, але також бездротові медичні пристрої.

 

 

7. Суха заморозка.

В умовах мікрогравітації космонавтам не можна їсти все, що захочеться. По-перше, це пов'язано з тим, що залишки їжі можуть легко "вилетіти" з упаковки, створюючи незручності космонавтам, а також порушуючи роботу обладнання. Ще до початку космічних місій, в НАСА зайнялися розробкою зручною їжі для космонавтів.

Спільно з компанією Nestle, вчені з НАСА придумали спосіб сухої заморозки. Завдяки йому, має місце дегідратація продуктів – вони швидко заморожуються і упаковуються в вакуумні упаковки. Щоб спожити таку їжу потрібно додати рідину, тим самим відновивши всі властивості того або іншого продукту.

 Суха заморозка.

 

 

8. Кохлеарний імплант.

Цей винахід було створено в 1970-х роках молодшим інженером НАСА. У Адама Кіссіа (Adam Kissiah) також проблеми зі слухом. Він переніс три операції, які не дали потрібного результату, і, хоча у нього не було медичної освіти, Адам вирішив створити слуховий апарат. 

Його апарат використовував технологію телеметрії, а також звукових і вібраційних датчиків. В результаті вийшов кохлеарний імплант, який стимулює слухові закінчення, а ті, у свою чергу, передають сигнали в мозок. 

 слуховой апарат

 

9. Ізоляційні матеріали.

Під час космічної програми Apollo, НАСА створила технологію, здатну захищати астронавтів від величезних перепадів температур (від -204 С до +121 С). 

Технологія НАСА дозволяла регулювати температуру так само, як і в будь-якому офісі. Під час входу космічного апарату в атмосферу, нова технологія працювала, як щит. Сьогодні ця технологія користується великою популярністю в будівництві.

 deb0c5ce6f753f044cf5b508179147a5

10. Томограф.

Після програми "Аполлон", яка передбачала висадку космонавтів на Місяць, вчені з Лабораторії реактивного руху НАСА розробили технологію, відому як цифрова обробка зображення. 

Мета даної технології полягала в тому, щоб редагувати на комп'ютері фотографії Місяця. НАСА поділилася своєю технологією з медичними закладами, щоб можна було отримувати детальні знімки людського організму і ставити точні діагнози. Дві технології, які з'явилися завдяки НАСА - це комп'ютерна томографія і магнітно-резонансна томографія.

 мрт

 

11. Сонячна батарея.

Під егідою НАСА була створена програма під назвою Environmental Research Aircraft and Sensor Technology. До неї входили 28 країн, а її метою було розроблення безпілотного літака, який міг би перебувати довгий час у польоті на великій висоті. 

Щоб цей літак міг кілька днів літати без зупинки, потрібна була технологія, здатна зробити апарат енергетично автономним. Так і з'явилася сонячна батарея, зроблена на основі монокристалічного кремнію. Така батарея була не тільки легша і дешевша, але і могла генерувати на 50% більше енергії, ніж звичайні батареї.

5069c9e0aef3afff7239cf2f06efcb91 

 

12. Тренажери.

Спочатку НАСА розробила тренажери для космонавтів, так як в космосі м'язи людини атрофуються, і щоб тримати їх в тонусі, потрібні навантаження. 

Навіть сьогодні астронавти регулярно роблять вправи на спеціальних тренажерах на МКС, щоб м'язи не руйнувалися і кістки залишалися міцними. На Землі люди користуються цими винаходами для підтримки гарної фізичної форми.

e8b12fa167a39a9e00d07846f3cf5a47

 Якщо вам сподобалась стаття, будь ласка, залиште свої коментарі або відгуки.

 

Також, Вам буде цікаво знати:
Трикутник Рело або як просвердлити квадратний отвір.
Трикутник Рело або як просвердлити квадратний отвір.
Цікаві факти про суперклей
Цікаві факти про суперклей
Що таке Атом?
Що таке Атом?
Десять випадкових винаходів людства
Десять випадкових винаходів людства
Найважливіші винаходи в криміналістиці
Найважливіші винаходи в криміналістиці
Цікаві винаходи XX століття.
Цікаві винаходи XX століття.
Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Короткі факти

  3

﻿

Допомога сайту


Якщо Вам сподобався наш сайт, то Ви можете Віддячити нам

Найбезглуздіші проколи контрабандистів

Найбезглуздіші проколи контрабандистівЧим жорсткіші заборони на провезення контрабанди, тим винахі

...
Чому людям перед розстрілом прийнято зав'язувати очі?

Чому людям перед розстрілом прийнято зав'язувати очі? Що в собі таїть людський погляд?А чи відомо вам, якою силою володіє погляд людини? Про цей д

...
Цікаві факти про лисину

Цікаві факти про лисинуОдин з найбільш вдалих жартів минулих часів належить англійц

...
Цікаві факти про кактуси

Цікаві факти про кактусиСлово «кактус» походить від грец. κακτος (щетина), яке в кла

...
Найнезвичайніші люди світу.

На нашій планеті чимало незвичайних людей, які або є такими

...
Цікаві факти про Японію

Цікаві факти про ЯпоніюНе багато хто знає чому Японію називають "країною сонця що с

...
Топ-7 руйнівних звичок бідності

Топ-7 руйнівних звичок бідностіВсі люди рівні. Нікому при народженні не дається особливий г

...
Чому ми стукаємо по дереву?

Чому ми стукаємо по дереву ?Навіть не особливо забобонні люди, коли говорять про щось хо

...
Цікаві винаходи XX століття.

винаходиВинахідники минулого століття старанно намагалися допомогти

...
Про користь і недоліки артезіанської води.

Про користь і недоліки артезіанської води.

Поклади артезіанської води знаходяться на глибині від 100

...

Копіювання матеріалів сайту допускається лише при наявності активного посилання на сайт tut-cikavo.com | Всі права захищено | tutcikave@gmail.com