Мабуть, ртуть є одним з небагатьох металів, що володіють масою цікавих властивостей, а також величезною сферою застосування за всю історію людства. Ось лише деякі цікаві факти про цей хімічний елемент.

Перш за все, ртуть - єдиний метал і друга (разом з бромом) речовина, яка при кімнатній температурі перебуває в рідкому стані. Твердою вона стає тільки при температурі -39 градусів. А ось підвищення її до +356 градусів змушує ртуть закипати і перетворюватися в отруйну пару. Наш організм також містить ртуть, але її кількість мізерна - 13 міліграм.

Така важка, що не підняти.

Ртуть - речовина, що володіє великою питомою вагою і великою щільністю. Якщо ви спробуєте хоча б підняти 10-літрове відро, заповнене ртуттю, то у вас нічого не вийде. Вперше вагу ртуті в 1627 році виміряв Роберт Бойль, його цифри вірні і зараз: 1 літр ртуті важить приблизно 13,6 кілограмів, на це ж число щільність ртуті більша за густину води.

Якщо наповнити ванну ртуттю, і вкинути туди залізне ядро, то воно не потоне, а буде плавати наче гумовий м'ячик.

Талісман.

Яких-небудь пару століть назад люди вірили, що якщо від очищеної ртуті домогтися твердого стану, то її можна буде перетворити в золото. Але ще більше вони покладалися на магічні властивості цієї речовини. Наприклад, жерці Стародавнього Єгипту клали в дерев'яну або гранітну посудину кілька грамів ртуті і поміщали її в горло мумії фараона - вони вважали, що після смерті це буде оберігати їх правителя.

Рядові єгиптяни також розраховували на допомогу ртуті, носячи флакончик з нею в якості амулета. Багато хто вірив і вірить, що ртуть приносить удачу, тому і в наші дні талісмани з ртуті не рідкість. Їх використовують любителі скачок і карткових ігор. Для того, щоб отруйні властивості ртуті згубно не впливали на здоров'я, речовину поміщають в пророблений в мускатному горісі отвір і запечатують його воском. А у сучасних магів можна побачити скляні кільця, в яких запаяна ртуть.

Ліки.

Через свою високу токсичність зараз ртуть практично не використовується в медичних препаратах, за винятком хіба що термометра, який містить близько 2 грамів цього металу. Також ртуть може виступати в якості консерванту для вакцин.

Однак ще в 1970-х роках ртуть охоче застосовували в медицині. Наприклад, меркузал, що містить іони ртуті, виступав в якості сильного сечогінного, хлорид ртуті вживали як проносне, а ціанід ртуті входив до складу антисептиків і мазей. Амальгаму срібла, що складається з ртуті, порівняно недавно застосовували в стоматології як пломбувальний матеріал.

Мандрівник Франсуа Берньє (1620-1688) під час своїх відвідин Індії відзначав, що місцеві йоги живуть дивно довго - до 200 років. Берньє писав, що йоги вживають напій, до складу якого входить ртуть і сірка. Йоги підтвердили, що кілька крапель в день цього зілля дозволяють тримати тіло в тонусі, але головне - сприяють довголіттю. Відомо також, що в давнину китайці на основі ртуті виготовляли «пігулки безсмертя».

Жертва лікування.

При ексгумації тіла Івана Грозного вчені визначили, що вміст ртуті в організмі царя в 5 разів перевищував допустимі норми. Відомо, що на Русі ртуть використовували для лікування сифілісу ще в XV-XVI століттях. Деякі дослідники припустили, що Іван Грозний, який страждав цією небезпечною недугою, був підданий лікуванню «рідким сріблом». Н. М. Карамзін писав, що цар так «змінився, що не можна було впізнати його: на обличчі зображувалася похмура лютість, всі риси спотворилися, погляд згас, на голові і в бороді не залишилося майже жодної волосини». Різке випадання волосся одна з явних ознак отруєння ртуттю, як і епілептичні припадки, які мучили царя. Ртутна інтоксикація - така причина смерті Івана Грозного, на думку сучасних експертів.

«Ртутна» риба.

Відомо, що ртуть міститься в морській воді. Нещодавно було встановлено, що дрібні риби здатні накопичувати цю речовину. При цьому хижаки, як риби, так і птахи, які полюють на дрібну рибу, можуть зберігати ртуть в організмі в ще більш високих концентраціях. Наприклад, якщо оселедець містить 0,01 проміле ртуті, то у акули показник перевищує 1 проміле.

Американські вчені, які досліджували рибу на вміст ртуті, виявили цю речовину в кожній рибі! При цьому у 25% риб ртуть вище допустимого рівня. До групи ризику потрапили тунець і лобстер. Екологи вже зараз почали бити на сполох, попереджаючи про небезпеку вживання риби та інших морепродуктів, втім, риболовецькі компанії зі зрозумілих причин називають це «страшилками».

Заборонено до перевезення!

Цікаво, що ртуть заборонено перевозити в літаках, але аж ніяк не тому, що пасажири і члени екіпажу можуть нею отруїтися. Ртуть, потрапляючи на алюмінієві сплави, руйнує поверхневу плівку оксиду алюмінію, без якої метал стає крихким і швидко руйнується в повітрі. Така проблема для авіації була актуальна в 1970-і роки. Літаки на борту яких стався витік великої кількості ртуті вже не підлягали експлуатації. Залежно від ступеня пошкодження їх або відправляли на капітальний ремонт, або остаточно списували.

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