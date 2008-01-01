Чому з усіх металів на нашій планеті саме золото стало настільки цінним? Справа в тому, що до такої високої цінності золота привів цілий ряд подій.

Насправді це не найрідкісніший метал на планеті. Однак це не означає, що золото зустрічається дуже часто - швидше за все воно зустрічається рідше, ніж ви думаєте. Проте, є деякі елементи, які є вкрай рідкісними, тому що на всій планеті їх може набратися не більше жменьки. Тому в цьому плані золото не зовсім цікаве.

То чим же викликаний ажіотаж, що оточує цей метал? Насправді прозаїчність золота і зробила його дуже зручною валютою.

Це не дуже поширений, але і не дуже рідкісний метал. Він не радіоактивний і не отруйний. Якщо брати список існуючих речовин, то більшість з них не підійшло б через свою радіоактивність або отруйність. З усіх тих, що залишилися (срібло, платина і т. п.), золото виділяється тим, що воно жовтувате. Всі інші метали сіруваті, а це значить, що золото виділялося на тлі інших.

Золото стало популярною валютою і, хоча в даний час воно більше не використовується в якості валюти (по крайній мірі, в більшості країн) воно все ж зберегло свою цінність (саме тому, що воно не вступає в реакцію з іншими елементами і, тому, не тьмяніє). Отже, ми представляємо вашій увазі цікаві факти про золото, яких ви могли не знати.

Моряки часто носили золоті сережки, щоб якщо вони потонули і їх викинуло на пляж, сережки послужили оплатою за належне християнське поховання.

У Дубаї існують банкомати, які видають золоті злитки. Два автомата встановлені на 124 поверсі «Burj Khalifa» - найвищої будівлі в світі. Автомат, покритий напиленням з 24-каратного золота, видає злитки в одну унцію, десять грамів, п'ять грамів і один грам. Вбудований комп'ютер відстежує ціни на золото і оновлює їх кожні 10 хвилин.

Велика частина золота, що міститься в земній корі потрапила туди через падіння метеоритів.

Дегустатори морозива використовують золоті ложки, щоб уникнути післясмаку при використанні звичайних ложок.

Алюміній колись був найціннішим металом на Землі. Багаті люди обідали за допомогою алюмінієвих столових приборів, а бідні люди використовували золоті.

За голову римського політика Гая Семпрония Гракха (Gaius Gracchus), було обіцяно кількість золота, рівну його вазі. Голова була доставлена, але нагорода не була виплачена, так як вбивця політика наповнив його голову свинцем.

Китайських в'язнів змушують добувати золото в грі «World Of Warcraft». Згідно з деякими джерелами, по всій країні існує майже 100000 віртуальних золотошукачів.

Компанія «LEGO» раніше видавала своїм співробітникам золотий злиток вагою в 25,65 грама за 25 років безперервної служби.

Золото часто виноситься на поверхню земної кори ґрунтовими водами під час землетрусів через тиск в її глибинах.

З 1 тонни старих мобільних телефонів можна зібрати більше золота, ніж з тонни золотої руди.

Індійські домогосподарки є власницями приблизно 11 відсотків світової кількості золота. Це більше золота ніж у США, Швейцарії, Німеччині та Міжнародного валютного фонду разом узятих!

Щоб розплавити м'яке від природи золото, нагріти його потрібно до 1065˚С. Багато більш твердих металів мають меншу температуру плавлення.

Пластичність золота неперевершена. Одна унція (менше 30 г) металу може бути розтягнута в 80-кілометрову нитку товщиною в одну десяту від товщини людської волосини. Для вишивки і ткацтва використовується натуральна золота нитка.

Щільність золота велика, але не рекордна. Кілограм золота - це кулька діаметром трохи більше чотирьох з половиною сантиметрів.

Золота об'ємом з сірникову коробку вистачить для позолоти поверхні тенісного корту. Теоретично 1 грам чистого золота можна розкатати в напівпрозору фольгу площею в один квадратний кілометр.

Золоте кільце високої проби, якщо носити його все життя, через кілька десятиліть стане вдвічі тоншим.

Наша планета багата золотом. Але знайти його важко: метал цей рідкісний. За непідтвердженими відомостями, до 80% земного золота зосереджено в металевому ядрі планети. У той же час один тільки астероїд Ерос, за даними космічних досліджень, містить в собі золота більше, ніж вся наша планета.

Першими видобутими людиною металами були золото і мідь. Сталося це понад сім тисяч років тому. Однак три чверті наявного у людства золота видобуто в останні 105 років. Для порівняння: сучасний добовий видобуток заліза дорівнює світовому видобутку золота, здійсненому за весь час існування людей.

Велика частина металу, вимивається старателями з річкових наносів, являє собою золотий пісок дрібної фракції. Золоті самородки іноді бувають великими. Півтори сотні років тому в Австралії, з грунту, з глибини всього в 5 см, був витягнутий самородок вагою в 72 кг.

Половина золота Землі видобувається в ПАР.

У Південній Африці золото витягується з шахт глибиною в три з половиною кілометри. Річний видобуток металу становить 500 тонн, однак для визволення золота з руд піднімається, дробиться і просівається близько 700-т мільйонів тонн породи. Кожна унція золота вимагає витрати сорока людино-годин важкої праці, півтори сотні літрів води, величезної кількості електроенергії, а також хімреактивів.

За весь час існування видобуто приблизно 150-200 тисяч тонн золота - що абсолютно мізерно в порівнянні з розрахунковою кількістю цього металу в океані. За найскромнішими підрахунками, в солоній воді розчинено не менше 6 млн. тонн золота.

Створювати штучне золото зі свинцю і ртуті людство навчилося кілька десятиліть тому. Однак технологія ядерного синтезу непроста, дорога і енергоємна. Тому навіть в наш час видобуток золота ведеться по-старому. Однак вченим час від часу вдається сказати нове слово в золотодобуванні. У 2011-му році були зроблені спроби виділення золота з кукурудзи - єдиної рослини, яка ефективно витягає цей метал з ґрунту. Одна тонна кукурудзяного попелу містить до 60 г. чистого золота.

Для стародавніх єгиптян золото вважалося власністю богів. Тому користуватися золотими предметами дозволялося лише фараону (що вважався родичем богів), його сімейству і головним жерцям. На ювелірів, які створювали золоті прикраси, теж лягав відсвіт божественної слави. А ось рабам, які видобували золото, благ вже не діставалося ніяких.

Ціна на золото завжди стабільно висока, проте навесні 2008-го року благородний метал пережив справжній зліт вартості. Вперше за всю історію людства ціна золота склала більше тисячі доларів за унцію (28,35 г).

Сьогодні золото та інші благородні метали посилено використовуються для накопичення коштів, що недвозначно говорить про збереження глибоко кризової ситуації в економіці планети. Так що не дивно, що починаючи з 2008-го попит на банківське золото, срібло і платину стрімко виріс і не падає до цього моменту.

Ювелірні вироби не менше ніж на одну шосту складаються з металу, використовуваного вдруге. Це означає, що деяка частина золота, з якого зроблені ваші персні та браслети, видобута інками, древніми греками або навіть стародавніми єгиптянами.

Золото - повноправний космічний матеріал. Золота фольга використовується для захисту літальних апаратів від перегріву. Тонкий шар золота покриває світлофільтри на шоломах космонавтів. Золото захищає людський зір від яскравого сонячного світла краще всяких інших матеріалів!

Золоті злитки зазвичай відливаються в довільні формі. Однак дотепні швейцарці придумали лити золото в формі звичного всім шоколаду. Кожна із золотих часточок такої виливки важить один грам. Відламати її від масиву не складає труднощів. Подібним чином швейцарці відливають і срібло, і платину, і паладій.

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