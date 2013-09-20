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Як скачати відео з Ютуба

Найпростіший метод скачування (НЕ будемо користуватися програмами, сайтами та іншим). Просто запускаємо потрібне нам відео, і в браузері в адресному рядку перед словом youtube приписуємо дві букви S (отримуємо ssyoutube). І натискаємо Enter.

 Як скачати відео з Ютуба

Далі відкривається нове вікно, і внизу під відео буде посилання "Скачать без установки" Клікаємо по ньому і з'являється кнопка "Скачать" (також можна вибрати якість відео)

Як скачати відео з Ютуба

Як скачати відео з Ютуба

Тепер Ви знаєте як завантажити відео з YouTube.

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Коментарі   

Артем
0 #1 Артем 20.09.2013, 19:06
дякую вам за інформацію. давно хотів з ютубу скачувати, але думав що це неможливо :-)
Цитата

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