Найпростіший метод скачування (НЕ будемо користуватися програмами, сайтами та іншим). Просто запускаємо потрібне нам відео, і в браузері в адресному рядку перед словом youtube приписуємо дві букви S (отримуємо ssyoutube). І натискаємо Enter.

Далі відкривається нове вікно, і внизу під відео буде посилання "Скачать без установки" Клікаємо по ньому і з'являється кнопка "Скачать" (також можна вибрати якість відео)





Тепер Ви знаєте як завантажити відео з YouTube.

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