Привіт друзі, якщо Вам сподобався наш сайт та його контент, і у Вас є бажання віддячити нам або чимось допомогти і підтримати проект - то є кілька способів це зробити:

1) Найпростіший спосіб, який не складе великих зусиль для кожного читача сайту - це вступити в наші групи в соцмережах які ми розвиваємо. Давайте наберемо МІЛЬЙОН!

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2) Другий спосіб. В кінці кожної статті є кілька кнопок ("поділитися") для додавання статті в соціальні мережі або блоги та інші ресурси спілкування в інтернеті (Вконтакте, Однокласники, Facebook, Twitter). Натискаючи ці кнопки - Ви нам вже допомагаєте, завдяки цьому багато інших людей прийдуть на наш ресурс і можливо знайдуть те, що шукали.

3) Третій спосіб, це надати фінансову допомогу сайту, шляхом перерахування електронних грошей.

Наш сайт є абсолютно безкоштовним для Вас, але нам необхідні кошти на його підтримку і модернізацію. Ви допомагаєте нам, а ми працюємо для Вас. Допомогти можна надіславши будь-яку суму на рахунок Tut-cikavo.com, тим самим внести свій вклад в роботу сайту. Кошти підуть на оплату послуг хостингу, оновлення сайту, введення нових сервісів.

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4) Ну і четвертий спосіб, просто залиште свій вдячний коментар внизу цієї сторінки.

Дякуємо!