В наш час люди стали рухатися набагато менше. Проживаючи в містах, ми в основному ходимо по асфальту або бетону і рідко маємо можливість порадувати свої ніжки прогулянками по берегу озера, Мосту або просто побігати босоніж по луговій траві.

В таких умовах є тільки один вихід - задуматися про придбання спеціального масажного ортопедичного килимка, який принесе величезну користь як дорослим, так і дітям будь-якого віку. У перші роки життя у дитини відбувається активне формування скелета, в тому числі і кісток стопи. Іноді в ході цього процесу можуть розвинутися деякі патологічні зміни.

Постарайтеся, щоб ваша дитина якомога раніше почала користуватися дитячим масажним килимком - це вбереже її в першу чергу від плоскостопості, сколіозу, а разом з цим і безлічі інших підступних захворювань в подальшому житті.

Що являє собою ортопедичний масажний килимок для дітей?

Масажний килимок зовні виглядає буденно - доріжка з численними камінцями по всій поверхні. Дитячі ортопедичні килимки намагаються виготовляти з екологічно чистих матеріалів: з високоякісного силікону або натурального каучуку. І, звичайно, такі масажні килимки завжди виглядають досить привабливо, тому дуже подобаються дітлахам. Це яскраві помітні забарвлення і неодмінно спеціальний дитячий дизайн - за формою вироби нагадують обриси тварин, метеликів, квітів, фруктів, сонечка або інші улюблені дітьми образи.

Терапевтичний вплив масажу ступень на дитячий організм.

Відомо, що всякий загальнозміцнюючий масаж має благотворний вплив. Існує велика кількість масажних прийомів і методик, які виконуються на різних частинах тіла. Через масаж ступень також можна ефективно впливати на весь організм як в лікувальних цілях, так і для зміцнення здоров'я в цілому.

Як же це відбувається? Виявляється, що поверхня наших стоп поділена на рефлексогенні зони. Вони за допомогою нервових імпульсів пов'язані з певними внутрішніми органами. Під час занять на масажному килимку дитина постійно наступає на нерівну поверхню, за рахунок чого нормалізується кровообіг в гомілковостопній частині. Кожне зіткнення ноги з масажним килимком активізує нервові закінчення на стопі, які посилають сигнали до внутрішніх органів. В результаті дуже швидко проявляється лікувальний ефект, поліпшується самопочуття, відбувається приплив сил.

Важливо, що при користуванні масажним килимком нервові імпульси також надають стимулюючу дію на сіру речовину головного мозку. А це, в свою чергу, сприяє прискореному розумовому розвитку дитини.

Користь ортопедичного масажного килимка для дітей

Таке просте пристосування, як дитячий масажний килимок незамінний у багатьох випадках. Допомагає правильно сформувати стопу і не допустити плоскостопості. Потрібно проводити профілактику плоскостопості саме в дитячому віці. При цьому, здавалося б, несерйозному на перший погляд захворюванні помітно порушується хода, що призводить до збільшення навантаження на хребет, кістки і внутрішні органи.

Зміцнення дитячого імунітету.

Особливо корисний килимок дітям при дисплазії тазостегнових суглобів, яка останнім часом стала вкрай поширеним захворюванням у новонароджених. Уповільнене окостеніння і нестабільний розвиток суглобів може призвести до неправильного формування скелетних кісток. Масажні вправи на дитячих ортопедичних килимках абсолютно безпечні, їх можна виконувати навіть в тому випадку, якщо дитина ще ходить в шинах і курс терапевтичного лікування незакінчений.

Приємні масажні процедури для стоп навіть здатні піднімати настрій - спеціальні нервові закінчення, розташовані в області п'ят, відповідають за гормон радості.

Діти - це невтомні авантюристи, які постійно перебувають у русі. Кілька хвилин в день, проведених на смішному килимку - хороша можливість трохи перевести дух, підняти тонус і підзарядитися енергією для нових ігор і пригод.

При перших ознаках застуди слід негайно почати масажні заняття на килимку, щоб розбудити нервові імпульси. У цьому випадку їх дія буде направлена строго за призначенням - на лікування горла, носа, вух, бронхів або інших органів, в яких є запалення. Так, масаж стоп дивно швидко знімає набряк слизової оболонки носа під час нежиті.

Як користуватися масажним килимком?

Щоб масажний килимок приніс максимальну користь, тренуватися на ньому слід регулярно. Починають заняття з декількох хвилин, потім поступово збільшують їх тривалість. Масажні рухи дозволені будь-які: ходьба на місці, стрибки, похитування з ноги на ногу. З малюками перших років життя медики рекомендують щодня вправлятися протягом п'яти хвилин три рази на день, а більш дорослим дітям дозволено займатися без будь-яких обмежень за часом.

Які бувають масажні килимки для дітей?

Незважаючи на те що лісові стежки або земляні доріжки мають природні нерівності (спуски, підйоми, ямочки, врослі коріння дерев), ходити по ним дуже приємно і корисно. При кожному кроці по такій поверхні різні ділянки наших стоп відчувають нерівномірний тиск, який впливає на організм подібно медичного масажу. Дитячий масажний килимок також неоднорідний за своєю структурою - опуклості на ньому можуть бути різними по жорсткості, щільності, формі і висоті.

М'який килимок з високими виступами створює ефект, як при ходьбі по молодій зеленій траві. Жорсткі і невеликі шипи, навпаки, нагадують нещодавно покіс.

Вправи на килимку з жорсткими пластиковими горбиками надають відчуття, що ти прогулюєшся уздовж річки, де всюди розсипана галька. Рифлений килимок з м'якою пружинистою підставкою добре імітує глибокий дрібний пісок на морському березі.

Вам не доведеться довго вмовляти малюка погодитися пострибати на масажному килимку. Він із задоволенням і азартом візьметься за вправи, поєднавши їх з цікавою грою.

Масажний килимок - прекрасний засіб для профілактики і комплексного лікування безлічі дитячих захворювань.