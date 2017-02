Короткі факти

Незважаючи на шалену популярність китайської торгової площадки, багато людей не знають, як купувати на AliExpress, або бояться це робити. Саме тому ми вирішили розставити всі крапки над i, пройти процес покупки від початку до кінця і розповісти про всі супутні нюанси.

Як зареєструватися на Aliexpress?

Реєстрація на Aliexpress не обов'язкова для того, щоб здійснювати покупки. Але це зручно. А деколи все ж необхідно. Тому рекомендуємо все-таки пройти процес реєстрації. Для цього вам знадобиться всього лише адреса електронної пошти.

Переходимо на сайт aliexpress.com . Тиснемо Зареєструватися (у правому верхньому кутку сайта)

Потрапляємо на форму, де потрібно заповнити всі поля. Зверніть увагу, що всі поля треба заповнювати латиницею. Після того, як всі поля заповнені, в тому числі і поле капчі Тиснете кнопку "Создать Ваш профиль".

Вам на пошту приходить лист з посиланням на підтвердження аккаунта. Тиснете на посилання і можете купувати товари на Aliexpress за допомогою свого облікового запису.

Після реєстрації та активації акаунту на Aliexpress рекомендуємо заповнити в профілі Вашу адресу доставки.

Ось деякі переваги використання облікового запису покупок на Aliexpress:

До покупки ви можете попереписуватися з продавцем на Aliexpress. Наприклад, попросити про знижку, подарунок або запитати щодо якості товару.

Адресу доставки буде достатньо вписати один раз в акаунті і не робити це для кожної покупки.

З часом у вас буде накопичуватися рейтинг. І якщо ви досить активний покупець, то рейтинг буде високим і ви простіше зможете просити знижки, та й взагалі продавці будуть ставитися до вас краще.

І нарешті, тільки зареєстровані покупці можуть брати участь у програмі заохочення Aliexpress.

Як вибрати товар для покупки на Aliexpress.

Я недавно купив собі недорогий планшет, тому сьогодні буду купувати на Aliexpress для нього чохол. Для того, щоб вибрати підходящий чохол пишемо в пошуку назву пристрою. У моєму випадку це samsung 3100. Трохи нижче отримуємо список пропозицій. Як бачите пропозицій багато.

Давайте спочатку відсортуємо пропозиції. Виберемо пропозиції з безкоштовною доставкою в Україну. Виберемо тільки ті пропозиції, де можна купити 1 штуку. На Aliexpress досить багато оптових китайських виробників, але нам потрібен всього 1 чохол, а не пачка. Так що оптовиків відсічемо.

Тепер відсортуємо порядок виведення пропозицій. Тут у кожного свої уподобання. Можна сортувати за ціною або за рейтингом. Я особисто сортую за кількістю проданих товарів. Логіка проста. Якщо продано багато, то, ймовірно, якість відповідає заявленому, багато відгуків за якими можна скласти думку як про товар, так і продавця, так і як правило якщо багато купують, то і ціна низька.

Тепер, після того, як ми все налаштували просто вибираємо той товар який сподобається. По співвідношенню ціна/потрібні якості. І не забуваємо читати відгуки про товар. Мабуть цей пункт повинен стояти на першому місці. В описі товару є посилання Feedback це якраз відгуки. Вибір продавця дуже відповідальний етап. Від того наскільки уважно ви підійдете до цього етапу, багато в чому буде залежати ваша задоволеність покупкою.

Як замовити на Аліекспрес.

Отже, в попередньому пункті я вибрав чохол, щоб купити на Aliexpress. Тепер треба його відкласти в "кошик", оплатити і замовити. Тут бувають нюанси. Ось дивіться, цей чохол продається на Aliexpress в різних кольорах. Я ж хлопчик і рожевий мені не підійде. Тому мені потрібно якось для продавця позначити якого кольору чохол мені висилати. В даному випадку у продавця є можливість вибору кольору при замовленні — тиснете на квадратик з потрібним кольором. Не забудьте це зробити, інакше продавець просто відправить вам чохол будь-якого, швидше за все мало популярного кольору.

Що робити, якщо у продавця кольори є різні, а такої форми для вибору кольору немає. Все просто. Потрібно в коментарі до замовлення написати по-англійськи потрібний колір. Наприклад:

Send in black color, please. I dont need any other.

Можна вказати основний колір і колір заміни:

Send in black or color grey please.

У коментарях можна писати будь-яку потрібну інформацію по замовленню. Можна поставити питання продавцю до оплати.

Так само на цьому етапі ви вибираєте спосіб доставки.

Тут пишуться і орієнтовні терміни доставки і вартість обраного способу.

Як оплатити покупку на Aliexpress.

Aliexpress пропонує безліч способів оплати покупки. Для України актуальні кредитні карти VISA, Mastercard. А так само платіжні системи QIWI, Webmoney і Яндекс Гроші.

По оплаті все досить очевидно. Вбиваємо необхідні дані з картки і оплачуємо. Отримуємо підтвердження оплати і починаємо чекати. Aliexpress може не відразу зарахувати ваш платіж. Так як всі платежі перед зарахуванням перевіряються, то перевірка може тривати до 24 годин. Весь цей час ваше замовлення числиться не сплаченим, хоча гроші з рахунку списано. Це нормальна ситуація, переживати не варто. Тут оплата на Алиэкспресс описана дуже коротко. Однак способів оплати дуже багато. У кожного способу є свої нюанси.

Як отримати покупку з Aliexpress.

Спочатку чекаємо, поки продавець з Aliexpress наше замовлення обробить, запакує і відправить. В моєму випадку на це відведено 5 днів. Насправді на наступний день я отримав повідомлення, що замовлення оброблено і відправлено і виданий трек номер для відстежування посилки.

З цього моменту починається відлік Delivery Time, тобто 15-50 днів. За трекінгом можна відслідковувати стан посилки. Спочатку вона потрапляє в China Mail і буде відслідковуватися на сайті intmail.183.com . Це означає, що продавець нашу посилку дійсно відправив. Потім проходить довгий час, перш ніж вона потрапить в Україну і почне відслідковуватися на українських сайтах відстеження посилки.

Зверніть увагу на термін доставки покупки з Aliexpress. За тиждень до закінчення терміну Aliexpress почне вас повідомляти, що мовляв підтвердіть отримання посилки або відкрийте диспут. У разі, якщо ви будете ігнорувати такі листи і не підтвердите отримання, або не попросите продавця продовжити строк, або не відкриєте диспут — посилка після закінчення строку поставки буде вважатися отриманою АВТОМАТИЧНО! Тому вказуйте реальний email при реєстрації і перевіряйте пошту.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: Після відвантаження товару ви отримаєте лист, що мовляв посилка відправлена. У листі буде кілька посилань. Одне з посилань веде на підтвердження отримання товару. НЕ треба на неї натискати. Будьте уважні. Продавці на Алиэкспресс використовують різні способи доставки, багато початківців не розуміють, як взагалі все це відбувається.

Aliexpress це майданчик, на якій товари продають індивідуальні продавці. Вони кожен окремо ніякого відношення до Aliexpress не мають. Угоди укладаються між вами і продавцем, а Алиэкспресс виступає як посередник. Він тримає гроші до підтвердження вами покупки. Диспут слід відкривати в наступних випадках: ви не отримали товар, а закінчується термін захисту. Головне це відкрити диспут ДО закінчення терміну захисту. ви отримали не той товар, що замовляли ви отримали бракований товар Не підтверджуйте отримання товару поки ретельно не перевірите якість і працездатність отриманого товару!!!

Якщо і після прочитання статті у вас залишилися питання, то для початку Зареєструйтесь, поклацайте кнопки, подивіться товари, і коли виникнуть питання — повертайтеся!