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горка детская спуск, купить

Якщо у вас є маленька дитина, а можливо декілька, а також ви є власником заміського будинку або дачної ділянки, то вас повинна турбувати думка як організувати дозвілля на повітрі своєму синочку або донечці.

Щоб дитина не сиділа у будинку, а бігала, гралася і веселилася, загалом проводила на повітрі як можна більше часу. Для того, щоб скрасити дозвілля дитині - вам на допомогу прийде гірка!

горка детская пластиковая спуск

 

Дитяча пластикова гірка - це відмінний варіант для дитини раннього та молодшого шкільного віку, коли габарити дитини (його вага і зріст) не вимагають великого ігрового комплексу. 

За пластиком не треба спеціально доглядати, він стійкий до будь-яких погодних умов, міцний і довговічний. Пластикові дитячі гірки – це яскраві, барвисті конструкції, які радують око і дуже подобаються дітям.

горка детская пластиковая спуск, купить

Купити гірки можна за цим посиланням.

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