Пердставляємо Вашій увазі мудрі поради а також цитати видатних людей. Вислови які можуть допомогти вам змінити своє життя на краще.

1. Люди думають, що будуть щасливі, якщо переїдуть в інше місце, а потім виявляється: куди б ви не поїхали, ви берете з собою себе.

2. Щастя - як поцілунок: щоб насолодитися ним, його потрібно з кимось розділити.

3. Цінуйте людей, які приходять в ті моменти, коли погано не їм, а вам.

4. Не закривай рота тим, хто відкриває тобі очі.

5. Немає ніякого сенсу намагатися допомогти людям, які не допомагають собі самі. Людину неможливо змусити підніматися по сходах, якщо вона сама не бажає підніматися.

7. Помиляється кожен. Визнає помилку - гідний. Попросить вибачення - мужній. Відновлює стосунки - сильний.

10. Наберися сміливості, якщо хочеш щось змінити. Наберися терпіння, якщо щось змінити неможливо. І будь мудрим, щоб знати, коли потрібна сміливість, а коли терпіння.

12. Ніколи не шкодуй про те, що зробив, якщо в цей момент ти був справді щасливий.

13. Вибачення не означає, що ти не правий, а інша людина права. Це всього лише означає, що цінність ваших стосунків важливіша, ніж власне его.

16. Люди діляться на дві половини. Одні, увійшовши в кімнату, вигукують: "О, кого я бачу!"; інші: "А ось і я!"

17. Найскладніше в житті - зрозуміти який міст слід перейти, а який - спалити.

20. Вчіться радіти без алкоголю, мріяти без наркотиків, спілкуватися без інтернету.

21. Щоб дізнатися, де живе твоє серце, зверни увагу, де блукає твій розум в хвилини мрій.

22. Неможливо жити без сварок, точно так само, як їхати через все місто тільки на зелене світло.

24. Потрібно вміти відмовляти людям. У них є властивість нахабніти.

25. Єдина людина, з якою ви повинні порівнювати себе, це ви в минулому. І єдина людина, краще якої ви повинні бути, це той, хто ви є зараз.

26. Ніколи не повертайся в ті місця, де тобі було погано. Ніколи не проси у тих, хто відмовив одного разу. І більше не підпускай тих, хто колись зробив тобі боляче.

27. У характері людини є три золотих якості: терпіння, почуття міри і вміння мовчати. Іноді в житті вони допомагають більше, ніж розум, талант і краса.

28. Ніколи не живи з людиною заради грошей, дітей та жалю. Гроші набриднуть, діти виростуть, а жалість перетвориться в презирство.

29. Найкраща помста людині - це довести, що ти можеш обійтися без неї.

30. Хороші люди принесуть вам щастя, погані люди нагородять вас досвідом, найгірші - дадуть вам урок, а найкращі - подарують спогади.

32. Все можна пережити в цьому житті, поки є для чого жити, кого любити, про кого піклуватися і кому вірити.

34. Потяг душ перетворюється в дружбу, потяг розуму перетворюється на повагу, потяг тіл перетворюється на пристрасть. І тільки все разом може перетворитися в любов.

37. Якщо переможений посміхається, переможець втрачає смак перемоги.

39. Якщо хочеш пізнати людину, не слухай, що про неї говорять інші, краще послухай, що вона говорить про інших.

40. Коли Бог закриває одні двері, він відкриває інші; але ми часто не помічаємо їх, втупившись поглядом у зачинені двері.

41. Не відкладай свої плани, якщо на вулиці дощ, сильний вітер. Не відмовляйся від мрії, якщо в тебе не вірять люди. Немає недосяжних цілей - є високий коефіцієнт ліні, недолік кмітливості і запас відмовок.

42. Секс - всього лише один із способів виразити свої почуття. Любов без сексу залишає тіло холодним, а секс без любові душу порожньою.

43. В самоті - слідкуйте за своїми думками, у колі сім'ї - за проявом характеру, серед знайомих - за своїм язиком.

44. Іноді корисно імітувати крах корабля, щоб з нього втекли щури.

45. Якщо вас не люблять - не випрошуйте любов. Якщо вам не вірять - не виправдовуйтеся. Якщо вас не цінують - не доводьте.

46. Ніколи не виправдовуйтеся. Ні перед тим, хто вас любить, ні - тим більше - перед тим, хто не любить. Той, хто не любить, все одно вам ніколи не повірить, а хто любить - він і сам придумає для вас виправдання.

50. Ніколи не повертайся в минуле. Воно вбиває твоє справжнє. Спогади безглузді, вони лише забирають твій дорогоцінний час. Минулого не повернути, а майбутнє може не розпочатися.

51. По справжньому найближча людина - це та, яка знає твоє минуле, вірить в твоє майбутнє, а зараз приймає тебе таким, який ти є.

53. Слово коханої людини лікує краще, ніж всі лікарі світу. І вбиває швидше всіх катів...

54. Один з найбільш корисних життєвих навичок - це вміння швидко забувати все погане: не зациклюватися на неприємностях, не жити образами, не впиватися роздратуванням, не тримати злість. Не варто тягти різний непотріб у свою душу.

56. Ми прагнемо до життя без труднощів, але дуби виростають міцними при сильних вітрах, і алмази утворюються під високим тиском.

57. Після того, як ви навчились економити, навчіться заробляти.

58. Черепаха рухається вперед, якщо висовує голову назовні.

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