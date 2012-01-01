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Кешбек Letyshops на сьогодні найкращий Кешбек сервіс за співвідношенням число інтернет магазинів / зручність користування / способи виведення грошей / надійність / акції, і цей огляд про те чому ЛетіШопс - надійний і які відмінності він має в порівнянні з іншими сайтами повернення грошей за покупки, в кращу сторону, звичайно :)


Найважливіше в Кешбек це надійність.
Кешбек Летішопс - це не просто якийсь віртуальний сервіс, існуючий лише в інтернеті, і який може в будь-який момент випаруватися, як вже траплялося . Letyshops - це серйозний проект з великою командою, у якій є особи і імена, з офісом  і стаціонарними телефонами для зв'язку. Це вселяє довіру в його надійність.

1. Акція - бонус для нових користувачів Letyshops

На відміну від інших Кешбек сайтів нові користувачі Летішопс отримують бонус при реєстрації, з 2016 року вони отримують можливість протягом місяця використовувати Преміум-аккаунт, тобто отримати Кешбек, збільшений на 30%

2. Тренажер роботи з Кешбек-сайтом ЛетіШопс.

Всі подібні сайти пишуть, як користуватися сервісом для отримання повернення з покупки, але на ЛетіШопс є тренажер або симулятор, який не розповідає, а просто показує початківцям кешбекерам весь процес покупки і нарахування Кешбека шляхом здійснення тестових замовлень в інтернет магазині.

letyshops test

3. Плагін - Кешбек-нагадування для браузера від ЛетіШопс.

Плагін (тобто спеціальна програма) для браузера інструмент дуже корисний, тому що не дозволяє користувачеві забути при відвідуванні сайту інтернет магазину про те, що тут він може отримати Кешбек, тобто це програма, яка до того ж ще і спрощує процес покупки, але такі плагіни є далеко не у всіх сервісів Кешбек. Модулі для різних браузерів у Леті з'явився ще в минулому році, все просто, зрозуміло і зручно, так що тут 5 балів.

letyshops plugin install


4. Акції, бонуси, купони, подвійний Кешбек ЛетіШопс.

У сервісу ЛетіШопс є свої Lety-коди, власні бонуси для користувачів, яких немає в магазинах, на сайті проводяться акції: можливість отримати подвійний Кешбек, знижки та унікальні промокодом.

letyshops actions x2


Як і на інших сайтах додатково до Кешбек ви можете отримувати також і бонуси за купонами і знижковими кодами магазинів, інформація про них публікується на сторінках Letyshops, присвячених кожному такому магазину.
Крім того, в передсвяткові та святкові дні, а також дні супер-мега і інших розпродажів на сайтах інтернет-магазинів (типу Чорної п'ятниці, Кібер понеділка і ін.) ЛетіШопс на кілька днів максимально збільшує або взагалі підвищує ставку Кешбек в 2 рази для десятків популярних магазинів, а також проводить лотерею кодів і призів для учасників акцій Х2 (тих, хто зробив покупки зі збільшеним або подвійним Кешбек).

letyshops cashback sale


На ЛетіШопс ви можете отримати дуже великий Кешбек на кілька днів за спеціальною акцією самого Кешбек сервісу, що не залежить від свят, розпродажів і знижок, наприклад, "Подвійний Кешбек в Аліекспресс випадково"
letyshops cashback aliexpress x2


5. Програма лояльності для постійних користувачів ЛетіШопс.

Подивившись на % ставки ЛетіШопс ви побачите, що вони не найвищі, хоча і не маленькі . Але Багато користувачів перестали ганятися за високим відсотком після того як 2 кешбекових сайти з супер-ставками просто перестали виплачувати гроші.
До того ж невисокі спочатку ставки Кешбек поступово зростають з числом покупок, і для постійних клієнтів вони вище, ніж середній Кешбек. Причому все прозоро і чесно.
Клієнти, яким нараховано Кешбек в 500 рублів (за підтверджені покупки), отримують збільшення на 10% від стандартної ставки Кешбек;
Клієнти, яким нараховано Кешбек в 3000 рублів, отримують збільшення на 20%

 

letyshops status

Клієнти, яким нараховано Кешбек 10000 рублів, отримують збільшення Кешбек на 30%. Його можна також і купити, якщо ви не хочете довго збирати:) Хоча збирати до підвищення дуже довго і не доведеться навіть якщо ви не завзятий шопоголік. Нагадую, що зараз такий же преміум-рівень, тобто Кешбек + 30% отримують нові користувачі, так встигніть зареєструватися за цією акцією!


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