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 как выбрать палатку

Багато людей люблять походи, але не всі знають, як вибрати хороший намет. Розмір, вага, конструкція, матеріал — все це має значення і впливає на вартість. Як вибрати намет, що відповідає вашим туристичним уподобанням, можна дізнатися з цієї статті.

Перед Вами мануал по вибору туристичного намета. Яким він повинен бути, щоб не замерзнути в горах? Який намет слід придбати для сімейного відпочинку? І про що говорить маркування намета? Відповіді на ці та інші запитання — у цій статті.

 

Чи потрібен у поході намет?

Якщо коротко — так. Звичайно, можна ночувати в спальнику під навісом, але це:

• некомфортно (ночами, навіть літніми, на природі холодно, може піти дощ або піднятися сильний вітер — метеопрогнози не завжди збуваються);

• небезпечно (комахи, змії, дрібні гризуни — далеко не повний перелік джерел «гострих відчуттів» при ночівлі під відкритим небом).

Тому прийміть як аксіому: намет у поході необхідний.

 

Який намет підійде саме вам?

Відповідь залежить від відповіді на інше питання: якому виду відпочинку на природі ви віддаєте перевагу?

1) Якщо вам подобаються обладнані кемпінги з автопарковкою, то можете сміливо брати великий намет.

Кемпінговий намет — це великий високий намет, часто з тамбуром і вікнами. Призначений для автотуризму, відпочинку з сім'єю і ночівлями на одному місці протягом 3-4 днів. Плюси: комфортні умови (можна стояти в повний зріст), велика місткість. Мінуси: велика вага, погана прогріваність.

как выбрать палатку

2) Якщо ви плануєте довгу пішу або велосипедну подорож, важливими критеріями стають вага і розмір укриття. Вам знадобиться трекінговий намет.

Трекінговий намет — це невеликий намет, що використовується для рівнинних походів, відпочинку вздовж туристичних стежок. Плюси: легкий, зручний в транспортуванні. Мінуси: не розрахований на сильний вітер і дощ.

как выбрать палатку

 

3) Ще більш важливими габарити та вага намета стають під час походу в гори або по пересіченій місцевості. Тут потрібен вже штурмовий намет.

Штурмовий (або високогірний) намет — це ультралегкий намет, призначений для серйозних походів (складний маршрут, тривалі переходи). Плюси: дуже легкий і надійний, не боїться сильного вітру, швидко встановлюється і збирається. Мінуси: як правило, маленький (навіть одній людині може бути тісно).

как выбрать палатку

 

Що таке сезонність намета?

Новачки помилково вважають, що якщо поділяти намети сезонно, то повинні бути весняні, літні, осінні і зимові. Насправді виділяють:

• Літні намети. Для теплої або жаркої погоди. Важливий момент тут — це вентиляція: тканина добре продувається, а край тенту, як правило, піднятий над землею. Але така палатка не врятує від сильного вітру або дощу.

• Трьохсезонні намети. Назва говорить сама за себе — розраховані на три основних похідних пори року (весна, літо, осінь). Виготовляються з більш щільної тканини, завдяки чому можуть витримати і холодні демісезонні вітри і проливні дощі.

• Зимові (або всесезонні) намети. Призначені для використання в складних кліматичних умовах (сніг, вітер), але можуть застосовуватися і влітку в спокійну погоду. Відрізняються стійкістю конструкції, щільним водонепроникним матеріалом.

 

Як визначитися з розміром?

Удава у відомому мультику вимірювали папугами, а намети вимірюють чоловіками. Як відомо буває: одномісний намет, двомісний, тримісний і так далі. У першому випадку це означає, що в наметі комфортно розміститься (з усім скарбом) один дорослий чоловік; у другому — два; в третьому — три і так далі.

«Чоловіки бувають різні», — скажете ви. Вірно. Тому, щоб отримати більш чітке уявлення про габарити намета, перед покупкою вивчіть в Інтернеті його довжину і ширину. Потім «відтворіть» ці розміри у себе на підлозі, візьміть спальник і спробуйте розміститися в цьому квадраті. Вдалося? Можна брати! Ні? Можливо, варто купити двох - або тримісний намет.

 как выбрать палатку

 

Скільки шарів вибрати?

В залежності від конструкції, намети діляться на одношарові і двошарові.

У першому випадку намет виготовляється з непромокального тенту і являє собою єдине полотно. його легко складати і встановлювати. Але є істотний недолік — конденсат. У вологу або жарку погоду він неминуче утворюється на внутрішніх стінках. Якщо не забезпечити вентиляцію, прокинетесь в мокрому спальнику. На щастя, вчені активно працюють над вирішенням цієї проблеми — вигадують різні «дихаючі» і при цьому непродувні тканини. Намети з мембранними тентами вже є на ринку, але коштують вони досить дорого.

Двошаровий намет складається з водонепроникного тенту (зовнішній шар) і легкого «дихаючого» тенту (внутрішній шар). Між ними, як правило, 10-15-сантиметровий проміжок. Такий намет трохи важчий, зате в ньому не накопичується конденсат, при цьому він надійно захищений від дощу.

Ще одна перевага двошарових наметів — наявність тамбура.

Тамбур — це додатковий простір під зовнішнім тентом намету. Служить для зберігання речей і брудного взуття.

 

Чи потрібні в наметі вікна?

В цілому, ні. Як правило, в наметі ви знаходитесь вночі — дивитися нема на що. Якщо розглядати вікно як додатковий вентиляційний отвір, то при двошарових конструкціях в цьому немає необхідності, а в одношарових з завданням подачі свіжого повітря прекрасно справляється прочинена блискавка на вході.

Єдине виключення — кемпінгові намети. У цьому випадку намет з вікнами схожий на будинок і створює більший затишок.

 

Якому матеріалу віддати перевагу?

Poly Taffeta 210T PU 3000 — це не магічне заклинання, але, побачивши подібний напис в описі намета, недосвідчений турист може впасти в транс. Що означають всі ці цифри і літери?

Насправді все просто. При виготовленні наметів використовують два види тканин:

• поліамідні (Nylon);

• поліефірні (Polyester).

Перші досить міцні і доступні за ціною, але при цьому легко розтягуються при намоканні і чутливі до ультрафіолету.

Другі — ще більш міцні і при цьому не рвуться при намоканні, але коштують дорожче. Таким чином, перше слово у маркуванні намета (Poly) означає, що він зроблений з поліефірного матеріалу.

Taffeta — це найбільш поширений спосіб плетіння нитки. Крім нього, є ще Oxford (створює додаткову міцність і, як правило, використовується для дна намета) і Rip Stop (збільшує міцність за рахунок армованої нитки, при цьому не обтяжуючи вагу).

Наступний елемент (210Т) — це щільність плетіння. Вона вимірюється в тексах і впливає на міцність матеріалу. Чим більше Т, тим щільніша, міцніша і важча тканина. Крім того, маркування намета може містити цифри та літеру D. Так позначається товщина ниток, з яких зроблений матеріал. Цей показник також впливає на міцність і вагу намета.

Нарешті, PU означає, що тканина просочена поліуретаном, завдяки чому є водостійкою. Є також силіконове просочення (SI), він більш якісний і довговічний, але і більш дорогий.

Поліуретаном покривають матеріал з внутрішньої сторони. При цьому два шари PU-просочення забезпечують водонепроникність 3 000 мм водяного стовпа; три шари — 5 000 мм. Силіконове покриття наноситься зовні. Тут прийнятний рівень водонепроникності — 2 000 мм.

Отже, якому матеріалу віддати перевагу? Якщо ви вибираєтеся на природу нечасто і при цьому тримаєтеся протоптаних туристичних стежок, то вам цілком підійде намет з нейлону з плетінням Taffeta або Rip Stop і щільністю від 190Т до 210Т. Гарним доповненням до цього буде силіконове водовідштовхувальне просочення.

 

 

Яким має бути дно намета?

Міцним, міцним і ще раз міцним! Дну намета доводиться найважче: його ви ставите на гострі камені, на сніг, на пісок.

Як правило, дно виготовляють із того ж матеріалу, що і зовнішній тент. Підходять для цього нейлонові тканини з плетінням Oxford, з щільністю плетіння не менш 210T і товщиною ниток не менш 210D. Але головний показник — водонепроникність. Бажано, щоб матеріал дна витримував від 5 000 мм водяного стовпа.

Іноді дно виготовляють також з армованого поліетилену (позначається він PE, тарпаулинг). Цей матеріал практично водонепроникний, досить доступний за ціною, але значно важчий поліестеру і нейлону.

Крім того, багато наметів мають так звану спідницю, яка перешкоджає задуванню вітру і потраплянню опадів між внутрішнім і зовнішнім тентом.

Спідниця — це додаткова полоска тканини по периметру намета. Може бути пришитою або знімною.

Намет з спідницею має сенс купувати, якщо ви збираєтеся в зимовий похід: вона забезпечить додаткове тепло. Для трекінгових літніх наметів спідниця — непотрібний вантаж. Через неї тільки буде накопичуватися конденсат.

 

Яку конструкцію вибрати?

Можна виділити три основні форми туристичних наметів:

 

1. Півсфера.

Складається з двох і більше дуг, перехрещених між собою, створюючи тим самим купол. Це універсальна і дуже популярна форма. Намети у формі півсфери можна використовувати навіть в екстремальних походах: вони витримують сильний вітер, з них легко скочується вода.

 как выбрать палатку

 

2. Напівбочка.

Як правило, великий і просторий намет (часто з тамбуром). Дуги такого намета паралельні одна одній і не перехрещуються між собою. Не відрізняється особливою стійкістю і не витримає будь-яку негоду. Така конструкція часто зустрічається у кемпінгових наметів.

 как выбрать палатку

 

3. Будиночок.

Двосхилі намети у вигляді будиночка вважаються класикою. Дощ і сніг легко скочуються з них, але вітростійкість конструкції залишає бажати кращого. Крім того, даний вид намета вважається найбільш важким з точки зору установки.

 как выбрать палатку

 

Крім того, туристи-одинаки досить часто віддають перевагу одномісному безкаркасному намету. Вони легкі і компактні, фактично це просто тент, прикріплений на мотузках до дерев або тримається на декількох стійках (зазвичай палицях).

 как выбрать палатку

Поради щодо експлуатації.

Купивши намет, не поспішайте відразу ж відправлятися в ліс. Для початку зберіть його вдома, щоб зрозуміти, як він влаштований, і в поході збирати і розбирати його швидко і легко. Після цього пройдіться по швах водовідштовхувальним аерозолем, щоб напевно захиститися від вологи. А щоб намет служив вам довго, після повернення з походу не забудьте його гарненько просушити.

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