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Давайте визнаємо: дощ не найбажаніше явище природи. Проте, дощі відіграють ключову роль в круговороті води в природі. Вони живлять вологою величезні простори на нашій планеті, а в багатьох її куточках вода з неба це справжня благодать.

У кожній країні до нього ставляться по різному. І хоча здається, що де б ти не був - нічого нового про дощ не почуєш, завжди залишається маса цікавих і незвичайних фактів, пов'язаних з дощем.

цікаві факти про дощ

 

Цікаві факти про дощ  Щороку на землю випадає близько 519 000 км3 дощу (кожен км3 - це мільярд тонн води).

Цікаві факти про дощ  Якщо Ви житель Португалії, то дощ - це поважна причина Вашої відсутності на роботі.

 

Цікаві факти про дощ  Наближення дощової погоди намагалися передбачати ще в середні віки, а в деяких країнах, наприклад у Великобританії в 17 столітті, за неправильний прогноз страчували.

Цікаві факти про дощ  Чи знаєте Ви, що завдяки дощу з'явилася гра дартс. Коли змагання лучників перервала злива, спортсмени зайшли в найближчий бар і продовжили змагання, кидаючи укорочені стріли в мішень на стіні.

Цікаві факти про дощ  На Маршаллових островах випадають краплі дощу діаметром в 1 см.

Цікаві факти про дощ  Під час дощу ми відчуваємо запах геосмін - органічної речовини, що виділяється різними класами мікроорганізмів. У перекладі з грецької геосмін - «запах землі». Виходить, що сам дощ запаху не має.

Цікаві факти про дощ  На півночі Бразилії в штаті Пара немає сухого сезону - дощі тут йдуть постійно.

Цікаві факти про дощ  Перші прогнози погоди по радіо прозвучали після того, як ректор університету штату Вісконсін, який був власником радіостанції, потрапив під дощ.

Цікаві факти про дощ  Найбільш дощовим островом планети є один з островів на Гаваях, де на горі УАИ-аль-аль буває 350 дощових днів в році, під час яких випадає в середньому більше 10 м. опадів. А найбільш дощове місто знаходиться в Індії - Черапунджі, приблизно 11 777 мм. на рік. У Черапунджі зареєстровані такі метеорологічні рекорди, як: найбільша кількість опадів протягом року - 22 987 мм. (1 серпня 1860 - 31 липень 1861), і найбільша кількість опадів за місяць - 9 299 мм (липень 1861).

Цікаві факти про дощ  На Землі всього одна людина з 100 мільйонів страждає від алергії на дощ. 

Цікаві факти про дощ  Ботсвана - це держава в південній Африці. Для цієї країни дощі велика рідкість і тому люди промовляючи слова вітання при зустрічі говорять «пулу», що перекладається «нехай буде дощ» і так само називається місцева Ботсванська валюта.

Цікаві факти про дощ  На півночі Африки є республіка Уганда. Там дощ з грозами буває по 250 разів на рік.

Цікаві факти про дощ  Запах, що залишається в повітрі після дощу, називається Петрікор. Двоє австралійських вчених в 1964-му році придумали цей термін, утворений від грецького petra ( «камінь») + ichor ( «сукровиця», рідина, яка тече в жилах богів у грецькій міфології).

Цікаві факти про дощ  Чи можна залишитися сухим під дощем? Можна! В пустелі. Тому що краплі дощу просто не встигають долетіти до землі, випаровуючись при високій температурі повітря.

Цікаві факти про дощ  Кислотність (рН) дощу зазвичай дорівнює 5,6. Якщо ця цифра нижче на одну десяту (рН 5,5), то дощ вважається кислотним і при ньому гинуть бактерії, а якщо нижче на одиницю (рН 4,5) - гинуть комахи, земноводні і риби.

Цікаві факти про дощ  Штучний дощ дуже легко влаштувати, скинувши з літака в купчасті хмари сухий лід. 

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