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Всі з дитинства знають, що камінь це неживий предмет. Чи може він пересуватися самостійно? Виявилося, може. Так, в Каліфорнії, в Долині Смерті, приблизно в середині XX століття було помічено унікальне явище - блукаючі камені, які розташувалися на місці висохлого озера.

Цікаві факти про блукаючі камені.

Кожен з них важив не менше трьох центнерів, а свідченнями їх пересувань були сліди, які вони залишали за собою у вигляді довгих смуг. Але тут була одна проблема: ніхто ніколи не бачив безпосередньо процесу руху - про факт зсувів свідчив лише зім'ятий пісок.

Цікаві факти про блукаючі камені.

У 2011 році американські вчені вирішили пролити світло на цей феномен і простежити, як це відбувається. Вони змонтували метеорологічну станцію, щоб стежити за силою і напрямком вітру, і встановили камери. Чекати могло знадобитися кілька десятиліть, так як камені пересувалися не постійно і за незвіданим до того моменту алгоритом. Але дослідникам пощастило: вони прийшли до розгадки вже до кінця 2013 року.

Спочатку пройшов дощ зі снігом, утворивши невеликий шар води, а вночі вдарив мороз. Дно колишнього озера замерзло, і утворилися елементи крижин, які під впливом відносно невеликої сили вітру (близько 15 км/год) пересувалися, штовхаючи при цьому масивні камені. Ті, в свою чергу, залишали борозни, але чітко видно їх ставало лише в міру висихання дна озера.

Цікаві факти про блукаючі камені.

При цьому рух каменів міг відбуватися не завжди: для цього потрібні були конкретні умови - сила вітру, світло сонця і певна кількість води. Деякі таємниці світу перестали б для нас бути таємницями, якби ми могли бачити більше навколо себе. Так сталося і тут.

Цікаві факти про блукаючі камені.

Туристи які регулярно сюди приїжджали могли споглядати цю картину, але при цьому не здогадуватися, що саме в цей момент камені рухаються, а не мляво стоять на місці. А помітити це складно було лише тому, що їх положення відносно один одного залишалося незмінним, так як брили-сусіди теж переміщалися.

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