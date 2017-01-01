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Природний газ - горюча копалина, без якої важко уявити побут сучасної людини. Газ знаходиться на перших місцях в паливно-енергетичних балансах більшості розвинених країн, це також важлива сировина для різних галузей промисловості. Існують безліч цікавих фактів про газ, про які багато хто з нас навіть не здогадуються.

Point Green Газ, який існує як природна речовина, не має ні кольору, ні запаху. Але оскільки газ при неправильному застосуванні становить небезпеку, в нього додають речовину під назвою одорант - це дає можливість ідентифікувати характерний запах, що дозволяє людині виявити витік газу в побуті.

Цікаві факти про газ.


Point Green Цікаво, що про корисні властивості газу люди здогадувалися ще давно, так, наприклад, в давнину природний газ використовували для домашніх потреб. Відомо, що в I столітті н.е. один спостережливий перський цар наказав побудувати палацову кухню на тому місці, де газ виходив на поверхню. Вогонь в цій кухні горів день і ніч, що дозволяло заощадити на дровах, вугіллі, і тільки лише через багато століть люди навчилися видобувати газ самі, поставляючи його в необхідні місця.

Цікаві факти про газ.


Point Green Ще одним не менш цікавим фактом про газ є те, що в 1971 р. геологи виявили улоговину, яка повністю була заповнена газом. Вчені вирішили її підпалити, щоб газ не виходив в атмосферу, оскільки концентрація його в цьому місці була висока, і ось речовина горить там і зараз, через десятки років, а це унікальне місце називають «Двері в пекло».

Цікаві факти про газ.


Point Green Газ також використовували для освітлення, така система вуличного освітлення була популярна в 19 столітті, коли газ за спеціальною системою газопроводу подавався до вуличних ліхтарів.

Point Green


Point Green Рідке паливо перевозять в спеціальних танкерах, і найдовший танкер для транспортування газу досягає 345 метрів в довжину.

Цікаві факти про газ.


Point Green В даний час наша планета подібно павутині обплутана мережами газопроводу, порівнюючи довжину екватора Землі і загальну довжину газопроводів, вчені говорять про те, що протяжність екватора в 20 разів менша.


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