Міражі та ілюзії Земної кулі дивують і змушують повірити в чудо.

Уважний погляд здатний знайти тисячі природних загадок, багато з яких легко пояснити, але є і такі, дивлячись на які, хочеться просто милуватися красою і величчю нерукотворних творінь.

1. Азіатський метелик зі зміями.

Незвичайне забарвлення крил робить метелика з Південно-східної Азії схожим на двох змій, завмерлих в агресивній позі.

Найбільший метелик в світі рятується від хижаків, відлякуючи потенційних ворогів. Розмах крил метелика може досягати 26 см.

2. Канадський хранитель безплідних земель.

Система Googl Earth виявила в рельєфі земної поверхні таємничий профіль кам'яного незнайомця - один з найвиразніших портретів, створених природою. Хранителя Земель можна побачити тільки з літака.

3. Колодязь Якова, Техас.

Водоймище на території США з найчистішою джерельною водою являє собою незвичайну підземну печеру, наповнену водою. Дайвери розповідають, що довжина вертикальної шахти становить близько 10 метрів, потім слідують декілька гротів і розгалужень.

Під певним кутом зору здається, що стрибнувши в нього з берега, потрібно довго летіти до води. Але це всього лише приголомшлива ілюзія.

Діаметр колодязя Якова (Jacob's Well) близько 4 метрів За легендою, тих, хто скупається у водоймі тільки 1 раз, чекає удача. Але спокуса пірнути виявляється такою великою, що, приїхавши до колодязя Якова, мало хто може собі відмовити в задоволенні повторити заплив.

4. Асператус або апокаліптичні хмари.

Асператус - незвичайні хмари, що нависають хвилями і буграми. Характерний малюнок виникає без супроводу ураганних явищ.

Хмари тільки виглядають моторошно, від них небезпеки чекати не варто Метеорологи відносять апокаліптичні хмари до маловивчених явищ і відзначають, що в XXI столітті їх можна спостерігати частіше.

5. Смуги зебри.

Спостерігаючи за стадом зебр, любителі тварин помічають гру смуг, яка стає причиною обману зору.

Людина просто перестає бачити кордон живих об'єктів, захоплюючись спогляданням багатоголових істот.

6. Небесні діри.

Ефект випаровування вологи став можливою причиною, що пояснює рідкісне природне явище - феномен дірок, що утворюються в хмарних масах.

Пучки сонячного світла, немов пробиваючи товщу хмар, вириваються вниз подібно прожекторам.

7. Ілюзія Місяця.

Оптичні курйози Місяця змушують бачити його з Землі то величезним і низько розташованим над горизонтом, то віддаленим і незначним за розміром. Вчені до цих пір не знайшли остаточного пояснення цьому явищу.

8. Безліч сонць.

Проходячи через невидимі кристали в атмосфері сонячні промені здатні утворювати в повітрі яскравий ореол. Створюється ілюзія трьох і більше сонячних світил. Це незвичайне явище носить назву "гало". Жителі Півночі час від часу спостерігають таку картину

9. Водоспад з вогню в Каліфорнії.

Один з найкрасивіших водоспадів - Хорстейл утворений потоками води у вигляді хвоста тварини, в лютому регулярно стає джерелом захоплення туристів. Танення снігів і промені сонця, що заходить перетворюють водоспад в потік лави, яка шалено мчить з обриву в прірву.

10. Річка Колорадо.

Якщо сфотографувати річку Колорадо зі значної висоти, то буде здаватися, що вона тече прямо по вершині гори, хоча в реальності русло пролягає в горизонтальній площині.

Найкрасивіші місця в світі можуть виглядати досить незвично.

11. Вогняний феномен.

Відходи гірничого виробництва, які мають яскравий колір, спускаючись по річці Ріо Тінто в Іспанії, стали джерелом справжнього оптичного курйозу.

Пейзаж у річки Ріо ​​Тінто виглядає як інопланетний.

Це видовище варто, мабуть, віднести до найстрашніших природних явищ, в яких винна людина.

12. Глен-Каньйон.

Глен-Каньйон - один з найкрасивіших каньйонів на Землі, однак туристи нерідко відчувають жах, побачивши вперше місцеву природну ілюзію. Людина що рухається по березі, схоже, готова зірватися в прірву. Однак пішохід спокійно йде по рівній поверхні річкового берега.

13. Унікальний підводний водоспад.

Південно-західний берег держави Маврикії відомий єдиною в світі ілюзією підземного водоспаду. Води Індійського океану, протікаючи вздовж піщаних відкладень, утворюють ефект підводних струменів, немов падаючих в величезну розколину. Спостерігати це явище можна з великої висоти, пролітаючи на літаку.

14. Малюнок арізонських гір.

Мільйони років під вітром і дощем формувалися застиглі хвилі опадових гірських порід, що надають скелям строкату хвилястість. Неповторні візерунки склалися через нерівномірне вивітрювання гір. Арізонський хвилі полонили багатьох фотографів.

15. Західно-африканський помаранчевий ліс.

Фото, схоже на яскравий малюнок, здається штучним. Воно було знято в Намібійській пустелі і відображає стан природи в світанковий час.

Фотограф добився фіксації природного освітлення дюни, що відбиває блакитне небо.

Дивує контраст пейзажів.

16. Голова індіанця Апачі.

У Франції в гірському масиві є скеля, схожа на об'ємний портрет індіанця. Це відоме рельєфне зображення. Над створенням цієї скульптури працювала тільки природа

17. Річкове дерево.

Якщо з висоти зробити знімок мексиканської річки, що перетинає пустелю в Байя, можна побачити дивовижні деревовидні фігури. які гойдаються на піску немов на снігу.

Подоба гілок на білій рівнині створює повну ілюзію дерева. Обман зору утворений химерною грою водних мас на мілководді.

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